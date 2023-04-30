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«Мы много лет тосковали, но сердце не переставало верить». Неаполь предвкушает самый счастливый день за 33 года

Аурелио Де Лаурентис Аурелио Де Лаурентис
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Джованни Ди Лоренцо Джованни Ди Лоренцо
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Репортаж Дениса Романцова.

Чиро, работник пиццерии «A ogge a 8», приносит мне «Буфалу» и снова берет в руки металлическое скудетто с цифрой 3 – ищет, куда бы его прикрутить.

В любом неаполитанском заведении и раньше хватало футбольных атрибутов, но в основном – из эпохи Марадоны.

Весной 2023-го наступила новая эра.

Насчет суеверий и формальностей в Неаполе не парятся. Накануне игры с «Салернитаной» трудно пройти пару метров и не наткнуться на сообщение о том, что «Наполи» уже чемпион.

Флаги с тройкой (чемпионство-то третье) я видел здесь еще в середине марта, но тогда они были редкой дерзостью, а теперь – на каждом углу, как гирлянды в Москве перед Новым Годом.

Разница лишь в том, что неаполитанский праздник – событие, мягко говоря, неординарное. Кто-то ждал его тридцать три года. А кто-то – всю жизнь.

«Я болею за «Наполи» ровно пятнадцать лет, – говорит мне 22-летний телеведущий Карло Джоя. – Впервые оказался на стадионе, когда мы выступали в Серии B и обыграли «Лечче» с голом Эмануэле Калайо.

Тяжелее всего мне было 29 апреля 2018-го, когда «Наполи» Маурицио Сарри проиграл «Фиорентине» 0:3 и после победы «Юве» упустил скудетто. А ведь неделей ранее многие болельщики, в том числе и я, встречали команду в аэропорту Каподикино как победителей.

С приходом Спаллетти я надеялся на успехи, но достигнутый прогресс – это что-то невообразимое. Имею в виду не только чемпионство, но и первый четвертьфинал ЛЧ, и доминирование на поле в большинстве матчей.

Наконец-то мы скинули с души этот камень. Мы – те, кто не застал команду Диего – много лет тосковали: «Никогда нам не увидеть чемпионства «Наполи». Тоска сидела в голове, но сердце никогда не переставало верить».

Скудетто-1987 было выстраданным и легендарным, но в то же время – запланированным. Под эту – давно назревшую на юге Италии – задачу президент Коррадо Ферлайно позвал лучшего игрока мира Диего Марадону и собирателя великого «Интера» 60-х Итало Аллоди.

Скудетто-1990 – это уже продолжение банкета с добавлением мастерства Лучано Моджи.

А скудетто-2023 – самое неожиданное и для Италии XXI века, и, пожалуй, за всю историю «Наполи». Еще ведь и года не прошло с потери всех лидеров (Кулабали, Руиса, Мертенса и Инсинье), когда в городе вспыхнули протесты – президента Де Лаурентиса прогоняли в «Бари», в другой клуб его семьи.

«А я всегда был благодарен Де Лаурентису за то, что он вытащил «Наполи» из ада, – говорит неаполитанский журналист Джованни Пизано. – Я болею за клуб двадцать пять лет. С того момента, как 5-летним ребенком пришел с отцом на кубковый матч и увидел поражение команды, в которую все равно влюбился с первого взгляда.

Потом настали темные времена Серии С, когда мы играли с командами вроде «Манфредоньи» и «Джелы». Перед этим клуб безжалостно обанкротили – «Наполи» погрузился в полную неизвестность, и мало кто верил в новый проект, но Де Лаурентис и его менеджеры решительно изменили ситуацию к лучшему.

Скудетто-2023 – это победа жителей Неаполя и всего юга, про который часто говорят, что это и не Италия вовсе. Это победа парней – таких, как я, сделавших мурал с надписью «Скудетто, ты снишься мне каждую ночь». Последние месяцы я только и делаю, что предвкушаю этот волшебный день.

Дух этого «Наполи» олицетворяет наш капитан Джованни Ди Лоренцо – скромный парень, который достиг топ-уровня благодаря упорству».

Тосканец Ди Лоренцо начинал как нападающий и заслужил прозвище Батигол, но еще подростком вынужденно стал центральным защитником и к 23 годам не забирался выше третьей лиги.

Но осенью 2015-го его «Матеру» возглавил Паскуале Падалино, партнер настоящего Батигола по «Фиорентине» 90-х, – и перевел Джованни на правый фланг. В новой роли Ди Лоренцо так разошелся, что в 25 лет дебютировал в Серии А, в 27 – стал чемпионом Европы, а в 29 – капитаном «Наполи».

«Ди Лоренцо – отличный парень с сильным характером, – сказал недавно другой тосканец, Лучано Спаллетти. – Он становится нашим важнейшим лидером. Такие игроки заряжают одноклубников спокойствием и силой».

Интересно, что последние 8 лет «Наполи» задействовал меньше всего игроков среди команд Серии А – 71. Комментируя это в интервью журналу Undici, Джованни сказал: «Такая стабильность – заслуга клуба. Многие ушедшие игроки потом жалеют, что лишились всего этого – красоты города, теплоты болельщиков и заботы сотрудников клуба».

Ди Лоренцо – один из многих игроков «Наполи», не заставших последний сезон, когда чемпионство было совсем близко – 2017/2018.

«И в этом один из секретов успеха команды Спаллетти, – говорит 40-летний болельщик «Наполи» Лука Ди Бенедетто, называющий себя «неаполитанцем, а не итальянцем». – На Ди Лоренцо, Осимхена, Кима и Хвичу не давил груз четырех вторых мест за семь сезонов».

Давление на игроков (по сравнению с временами Гамшика и Мертенса), наверное, и правда снизилось. Но кое-что осталось неизменным – безумная любовь, которой неаполитанцы окружают команду.

Иногда эта любовь творит чудеса.

«У Марадоны не вышло то, что удалось Хвиче». Репортаж из счастливого Неаполя

Неаполь влюблен в талант и скромность Хвичи. Он жил у базы ради тренировок, а его трансферу содействовал чемпион мира-2006

Фото: Денис Романцов.

6 комментариев

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Ilia Maksiokov
Хороший репортаж , но короткий ....Только начал погружаться в атмосферу и конец.
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wlad wasew
Неаполь, с победой !!!
Лучано, браво !!!
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kvint(ksk)
Денис, огромное спасибо. Вы одна из немногих причин, почему еще хочется на сходить на этот сайт и одновременно непонимание о золотой эпохе Спортс ру.
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Дмитрий Шумак
В этом сезоне Наполи самая стабильная ( Интеру привет ) команда Серии А...заслужено чемпион.
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Helge
следующего титула будут ждать ещё 30 лет
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