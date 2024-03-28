II Спартакиада народов СССР, 1959 год. Рига третий раз подряд побеждает в Европе, сборную лишают золота ЧМ

От редакции: вы читаете пользовательский блог о чемпионате СССР по баскетболу. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Главные события в баскетболе

В январе в Чили сборная Бразилии выигрывает чемпионат мира, США – на втором месте, Чили – на третьем. Сборные СССР и Болгарии – дисквалифицированы.

В мае в Стамбуле сборная СССР без поражений проходит весь чемпионат Европы и в пятый раз получает главный приз. Чехословакия – серебряный призер, Франция – бронзовый.

В августе в Чикаго сборная США побеждает на Панамериканских играх, опережая Пуэрто-Рико и Бразилию.

В ноябре в первое (историческое) турне по США отправляется сборная СССР.

В марте на Всесоюзных зимних соревнованиях команд класса «А» побеждает «Динамо» (Тбилиси). В июне во втором розыгрыше Кубка европейских чемпионов снова нет равных рижскому СКВО – в финале снова побежден софийский «Академик». В августе турнир II Спартакиады народов СССР (и одновременно XXVI чемпионат страны) выигрывает сборная Москвы.

15 августа 1959. Москва. Малая спортивная арена Центрального стадиона имени Ленина. Идут матчи заключительного тура II Спартакиады народов СССР. Встречаются претендующие на победу в турнире сборные РСФСР и Грузии

ЗИМА, ТБИЛИСИ ТОРЖЕСТВУЕТ

Новый сезон начался необычно. В конце ноября-1958. Уже по традиции в год Спартакиады народов СССР чемпионат страны отдельно не разыгрывается. Зато проводится ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ КОМАНД КЛАССА «А» , в котором медали не вручаются, но по итогам которого две худшие команды покидают группу сильнейших. То есть, по сути, исполняется регламент по переходу команд как в чемпионате СССР.

А стартовали рано из-за чемпионата мира, проведение которого было запланировано на январь. При этом кандидаты в сборную в зимних играх не участвовали, готовились к поездке в Чили. Понятно, что пострадали больше всего рижский СКВО, ЦСК МО, динамовцы Москвы и Тбилиси, а также ленинградский ЛЭТИ, лишившиеся своих лидеров.

Спустя 28 лет возвращается в число участников турнира сильнейших ленинградский «Спартак»: 6 декабря на свой площадке побеждает таллинских «политехников». В составе «Спартака» 21 очко набирает Кондрашин – с этой фамилией, но уже больше как главного тренера, будет связан весь последующий славный период советской истории ленинградской команды.

Всего же до Нового года успели освоить треть календаря. Играли с разъездами. Отмечу появление будущих звезд: в ЦСК МО – Геннадия Вольнова, в столичном «Динамо» – Вадима Капранова (в будущем – хорошего тренера) и Вячеслава Хрынина (к тому времени – известного гандболиста). Успешный дебют новичков группы «А» – ленинградского «Спартака» и киевского СКИФа. Игру ветерана Казиса Петкявичуса, который вел за собой СКИФ (бывший «Жальгирис») из Каунаса. А также особо – поражение чемпиона страны СКВО от аутсайдера, алматинского СКИФа (бывший «Буревестник») – 58:64. Да, у рижан отсутствовали «сборники» Круминьш, Валдманис и оба Муйжниекса, но и у алматинцев уже не было Ахтаева и Алачачяна.

Геннадий Вольнов

Вячеслав Хрынин

Слово собкору «Советского спорта»:

«За шесть минут до конца встречи Хехтсу удалось сравнять результат – 46:46. B это время в команде СКВО выбыло несколько игроков, совершивших пять персональных ошибок, и тут-то выяснилось, что заменить их почти некем: резервы отсутствовали. Заслуженный мастер спорта Силиньш недавно был отчислен из команды, Гулбис – дисквалифицирован до конца соревнований. На скамье запасных сидели заявленные на данную встречу молодые баскетболисты, но они не имели… спортивной формы команды: маек зеленого цвета с эмблемой и номером. А потому в последние минуты матча рижане вынуждены были из-за этого действовать вчетвером…»

Реклама 18+

Положение команд на 1 января 1959 года: СКИФ (Каунас) – 4-0, «Динамо» (Тбилиси) – 3-0, СКИФ (Киев), ВЭФ (Рига) – 3-1, ЛЭТИ – 3-2, СКВО – 2-1, «Спартак» (Ленинград) – 2-2, «Динамо» (Москва) – 1-1, ГПИ (Тбилиси) – 1-2, ТПИ (Таллин) – 1-5, СКИФ (Алма-Ата) – 1-7, ЦСК МО – 0-2.

30 ноября 1958 года. Тбилиси. Матч Всесоюзных зимних соревнований команд класса «А» «Динамо» (Тбилиси) – ГПИ (Тбилиси) – 74:61. С мячом – лучший игрок «Динамо» Леван Инцкирвели

Турнир возобновился 22 февраля. Вернулась с чемпионата мира сборная СССР, дисквалифицированная там и осыпанная почестями здесь. Отдохнули игроки. И в полных составах начали то ли делать подножки друг другу, то ли играть в поддавки. Поскольку все уже поняли, кто покинет группу «А» по итогам турнира – клубы из Алма-Аты и Таллина.

В этой ситуации серьезно отнеслись к зимнему чемпионату только динамовцы Тбилиси, которые играли на победу в каждом матче, ругались с судьями, не щадили ни себя, ни соперников. И совершенно заслуженно выиграли турнир. Вторыми стали дебютанты из Киева — тоже по делу. Старались, долго шли в лидерах, но в конце не выдержали. На третье место мощным рывком вышли московские армейцы, одержавшие к концу марта шесть побед подряд.

Хотя еще в начале месяца вывеска «СКВО – ЦСК МО» выглядела забавно. У команды Гомельского было всего три победы в 7 матчах, у подопечных Алексеева еще хуже – одна победа в четырех. Принципиальный поединок выиграли рижане (83:75), ЦСК МО же еще привыкал к манере игры нового разыгрывающего Арменака Алачачяна. Но после этого поражения и началась победная серия.

12 марта 1959 года. Ленинград. Матч Всесоюзных зимних соревнований команд класса «А» «Спартак» (Ленинград) – ЦСК МО – 59:91. В борьбе за мяч Аркадий Бочкарев и спартаковец Вадим Трифонов (№8)

Завершился турнир скандалом. В Тбилиси перед матчем с динамовцами напились игроки рижского ВЭФа – лидеры команды Раймондс Карнитис, Янис Остроухс и Янис Иевиньш. Так заметно, что судьи не разрешили им выйти на площадку. А Всесоюзная секция баскетбола отстранила всю троицу от участия во всесоюзных соревнованиях команд класса «А» (которые уже закончились) и соревнованиях на II Спартакиаде народов СССР (через три месяца).

Финальный турнир ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ КОМАНД КЛАССА «Б» прошел в конце 8-12 апреля в Сталино (с 1961 – Донецк). Шесть команд – занявшие первые-вторые места в трех зональных турнирах – оспаривали две путевки в класс «А». Победы во всех матчах одержала команда «Уралмашзавод» (Свердловск), а в ее составе лучшим снайпером турнира стал Александр Кандель (109 очков). На одну победу меньше (только поражение от свердловчан – 74:81) у бакинского СКИФа, также получившего повышение в классе. Третье место занял московский «Спартак». К сожалению, полные результаты этого турнира пока восстановить не удалось (возможно, у кого-то из читателей они сохранились, рассчитываем на вашу помощь).

«СЕРЕБРЯНАЯ КОРЗИНА» ОСТАЕТСЯ В РИГЕ

СКВО после победы над ЦСК МО выиграл всего один матч (последний): поставил на место выскочек из Киева. И, посчитав репетицию успешной, начал готовиться к первой игре II РОЗЫГРЫША КУБКА ЧЕМПИОНОВ . Что, конечно, гораздо важнее зимнего чемпионата. Тем более, что до матча оставалось всего два дня.

Реклама 18+

Июль 1959-го. Рига. Стадион «Даугава». Баскетболисты СКВО совершают круг почета после возвращения с победного финала Кубка чемпионов. Впереди – главный тренер Александр Гомельский

Как прошлогодний победитель, рижский клуб был освобожден от игр 1/8 финала. В четвертьфинале на нашего чемпиона вышел «Гонвед». Никакой опасности он не представлял, его возможности были хорошо известны – на недавней Спартакиаде дружественных армий Круминьш, Валдманис и Муйжниекс с товарищами привезли 30 очков армейскому клубу «Гонвед», который выступал там от лица Венгрии. Сейчас вышло чуть меньше – 79:54. В ответном матче рижане уступили гораздо меньше – 80:88. И через пару дней узнали, что в полуфинале им достался польский «Лех». Но ждать встречи с ним пришлось пару месяцев – из-за чемпионата Европы.

31 мая великолепная рижская троица в составе сборной СССР выиграла Евробаскет-59, а через неделю приехала в Познань для встречи с «Лехом». И в первом матче – 90:69, и во втором – 84:76 проблем не возникло. Как и в первом матче финала. 22 июня в Риге СКВО выиграл у «Академика» из Болгарии, за который выступали четыре баскетболиста сборной, участницы ЧМ в Чили – 79:58. Круминьш набрал 27 очков!

Через шесть дней в Софии в его активе было уже 29 очков! А СКВО в этот раз победил и на выезде – 69:67.

«Серебряная корзина» вновь досталась рижскому клубу.

СКВО (Рига) – обладатель Кубка европейских чемпионов-1958/59 (слева направо): Янис Круминьш, Гундарс Муйжниекс, Янис Давидс, Андрейс Бергс, Иварс Веритис, Ольгертс Хехтс, Алвилс Гулбис, Гунтис Янсонс, Валдис Муйжниекс, Леонс Янковскис, Юрис Тауриньш, Майгонис Валдманис. Нет на фото главного тренера Александра Гомельского, Айварса Леончикса и Теобалдса Калхертса

КАК СТАНОВЯТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ГЕРОЯМИ

II СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР (одновременно – XXVI ЧЕМПИОНАТ СССР ) проходила через три года после первой. Теперь наши главные соревнования четырехлетия будут проводиться в нечетные годы и не совпадать с Олимпиадами.

В баскетбольном турнире приняли участие 17 команд: сборные союзных республик , Москвы и Ленинграда.

Формула – та же, что и 1956-м. Три группы. По две команды выходят в финальный турнир с одним очком за победу в личной встрече.

Реклама 18+

Из группы «В» ожидаемо прошли в «шестерку» Москва и Россия. Причем Москва – с нулем, проиграв очный поединок – 66:72. Дважды заслуженный эстонец Иоанн Лысов привез в столицу молодую команду, в которой тон задавали будущие центровые сборной Тынну Лепметс и Яак Липсо. Эстонцы обыграли Россию – 53:51, но слишком много уступили Москве – 44:88. И по разности оказались «третьим лишним».

В группе «Б» неожиданно не прошли в финал литовцы во главе с играющим тренером Петкявичусом, и имея таких мастеров, как Лауритенас, Стумбрис, Матачунас и Бузелис. Литва проиграла Украине – 41:56, Ленинграду – 63:64 и Азербайджану – 60:73. Украина – этот тот самый киевский СКИФ, который под руководством тренера Шаблинского взял второе место на зимнем чемпионате страны.

Украинцы уступили в «закрутке» из трех команд. Они победили Ленинград – 58:52, слишком много уступили Азербайджану – 63:76, который в свою очередь проиграл Ленинграду – 71:77. В финал прошли Азербайджан с потрясающим центровым Петровым (было понятно, что скоро он простится с Баку) и Ленинград, с бонусным очком.

В группе «А» состоялся матч года. Грузия – Латвия. Ситуация похожая. Грузины неожиданно уступили Казахстану – 63:64, и теперь, чтобы пройти в финал, с любым счетом должны были побеждать Латвию, которая уже обыграла казахов – 72:64. Команде Гомельского-Крауклиса тоже была нужна победа, чтобы иметь в «шестерке» зачетное очко.

Коротко хронология. 16-я минута первого тайма – за 5 фолов уходит Харадзе. Перерыв – 37:27 впереди Грузия. Основное время – 64:64. Овертайм. 41’ – уходит Минашвили, 44’ – уходит Гогелия. Лежава выводит Грузию вперед – 72:71. Хехтс спасает Латвию – 72:72. Второй овертайм. Лежава и Инцкирвели, кажется, выигрывают матч – 80:74. Но за оставшиеся 1 минуту и 20 секунд Гулбис и Круминьш (дважды) сравнивают счет. 49’ – уходит Киладзе. 50’ – уходит Лежава. 80:80. Третий овертайм. 51’ – уходит Инцкирвели. У Грузии остается только 5 игроков. 52’ – уходит Угрехелидзе. У Грузии остается 4 игрока. Трибуны ревут. Грузинские запасные выходят вперед. Алтабаев точно бьет четыре штрафных. 12 секунд до конца – уходит Абашидзе. У Грузии остается 3 игрока – Алтабаев, Мосешвили и Какауридзе. Они держат мяч, теряют, но соперники не успевают провести атаку. 88:86. Баскетболисты Грузии – национальные герои.

Во втором туре финальной шестерки сборная РСФСР, имея в составе таких мастеров, как Кандель, Решетников, Патрушев плюс 20-летний перворазрядник Бородин (скоро он окажется в ЦСКА) под руководством бывшего тренера сборной СССР Никитина одержала вторую победу – теперь над Азербайджаном – 65:58. Талантливый центровой Петров (207 см) и так сделал невозможное – вывел сборную республики в финальный турнир. А чуть раньше помог своему бакинскому СКИФу подняться в группу «А» чемпионата страны. Похоже, его силы закончились. Азербайджан больше не выиграл ни одного матча.

Реклама 18+

Латвия одержала первую победу, разгромив Ленинград – 91:71. Грузия, отдавшая все силы в игре с Латвией, не смогла ничего противопоставить Москве – 53:65.

12 августа 1959. Москва. Малая спортивная арена Центрального стадиона имени Ленина. Матч II Спартакиады народов СССР Москва – Грузия – 65:53. Арменак Алачачян (с мячом) против Гурама Абашидзе и Валерия Алтабаева (№9)

В третьем туре Грузия легко прошла Азербайджан – 68:57, Россия сделала серьезную заявку на медали, теперь обыграв Ленинград – 64:60. А Москва, взвинтив темп благодаря реактивному Алачачяну и Студенецкому, не оставила шансов Латвии – 77:65. Круминьш провел неудачный матч, а вот Торбан, Зубков и Корнеев были безжалостно точны.

13 августа 1959. Москва. Малая спортивная арена Центрального стадиона имени Ленина. Матч II Спартакиады народов СССР Москва – Латвия – 77:65. Слева направо: Янис Круминьш, Михаил Студенецкий (№14), Юрий Корнеев, Алвилс Гулбис и Николай Балабанов (№9)

За два тура до финиша: РСФСР – 3 победы, Москва, Грузия – 2, Латвия, Ленинград – 1, Азербайджан – 0.

Претенденты вроде бы обозначились. Но сборной РСФСР, не имеющей длинной скамейки, предстояло играть с Латвией и Грузией, а вот Москва, которая уже прошла этих монстров, могла вполне рассчитывать на успех в матчах с бакинцами и ленинградцами.

В четвертом туре Латвия уничтожила Канделя и компанию – 86:60 (кажется, РСФСР берег силы для решающего матча с Грузией), Москва то же самое сделала с Азербайджаном – 79:43. Грузия в концовке матча с Ленинградом вырвала победу – 63:59 и продолжила борьбу за медали.

Перед последним днем: Москва, Грузия, Россия – 3 победы, Латвия – 2, Ленинград – 1, Азербайджан – 0.

Сначала Латвия легко обыграла Азербайджан – 91:65. Затем сборная РСФСР постаралась взять золото, которое получила бы, если бы победила Грузию. Не вышло, Грузия оказалась удачливее – 74:70. Тем самым гарантировала себе серебро, имея даже шанс на титул, если Москва уступила бы в последнем матче. Но Москва сама хотела золота и получила его – победа над Ленинградом 66:55.

Реклама 18+

Итог: Москва (+12), Грузия (-12) – 4 победы, Латвия (+26), РСФСР (-26) – 3, Ленинград – 1, Азербайджан – 0.

15 августа 1959. Москва. Малая спортивная арена Центрального стадиона имени Ленина. Матч заключительного тура II Спартакиады народов СССР РСФСР – Грузия – 70:74. Центровой сборной Грузии Анзор Лежава (рост – 209 см) противостоит атаке Александра Канделя (№7)

Так была нарушена четырехлетняя гегемония Латвии. Правда, пока на уровне сборных.

15 августа 1959. Сборная Москвы – победитель II Спартакиады народов СССР. Слева направо: стоят – главный тренер Василий Колпаков, Анатолий Астахов, Юрий Корнеев, Николай Балабанов, Геннадий Вольнов, Юрий Озеров, Михаил Семенов, Арменак Алачачян; нижний ряд – Владимир Торбан, Виктор Зубков, Аркадий Бочкарев, Михаил Студенецкий. Нет на фото тренера Евгения Алексеева

Грузинская ССР – второй призер II Спартакиады народов СССР: Леван Инцкирвели, Александр Киладзе, Гурам Абашидзе, Анзор Лежава, Гурам Минашвили, Леван Мосешвили, Владимир Угрехелидзе, Валерий Алтабаев, Илларион Хазарадзе, Тамаз Какауридзе, Реваз Гогелия. Тренер – Гиорги Авалишвили.

Реклама 18+

Латвия – третий призер II Спартакиады народов СССР: Валдис Муйжниекс, Майгонис Валдманис, Юрис Калныньш, Ольгертс Хехтс, Раймондс Карнитис, Гундарс Муйжниекс, Янис Круминьш, Янис Давидс, Цезарс Озерс, Бруно Драке, Алвилс Гулбис. Тренеры – Александр Гомельский, Альфредс Крауклис.

Интересно, что в заявке Латвии значился дисквалифицированный Карнитис. Неизвестно: так быстро исправился или так быстро простили?

Итоговая классификация II Спартакиады народов СССР (XXVI чемпионат СССР). 1. Москва. 2. Грузинская ССР. 3. Латвийская ССР. 4. РСФСР. 5. Ленинград. 6. Азербайджанская ССР. 7. Украинская ССР. 8. Литовская ССР. 9. Казахская ССР. 10. Эстонская ССР. 11. Таджикская ССР. 12. Киргизская ССР. 13. Молдавская ССР. 14. Армянская ССР. 15. Узбекская ССР. 16. Белорусская ССР. 17. Туркменская ССР.

Сезон сборной

Контрольные матчи. Москва, Будапешт. Январь (+1-0), май (+3-1), ноябрь (+1-0).

Чемпионат мира. Чили (Темуко, Сантьяго). 16-30 января. 6 место. +7-1 (дисквалификация).

Чемпионат Европы. Стамбул. 21-31 мая. 1 место. +9-0.

Турне по США. 6 городов. 26 ноября-10 декабря. +2-4.

Больше всего матчей сыграли: Валдманис, Корнеев, Минашвили – по 29, Круминьш, Зубков, Торбан – по 28.

ЭТО БЫЛ ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

Еще какой тяжелый. Четыре раза баскетболистам сборной приходилось выходить на пик формы.

Выигранное золото на первом же нашем чемпионате мира и несправедливо отобранное за отказ играть с командой Тайваня из-за дружбы с Китаем.

Реабилитация в Стамбуле на чемпионате Европы. Уверенно, мощно, но в паре матчей было непросто.

Тяжелейшая Спартакиада народов СССР.

И поездка в неизвестность. В турне по баскетбольным США. Две победы в шести матчах – огромный успех.

29 декабря 1958. Москва. Контрольный матч перед ЧМ-1959. СССР – Румыния – 82:54. В атаке Виктор Зубков – один из лучших как на чемпионате мира в Сантьяго, так и на чемпионате Европы в Стамбуле

Реклама 18+

XI чемпионат Европы. Стамбул. 21-31 мая 1959 года. Предварительный раунд. Группа С. 1. СССР: Франция – 80:48, ГДР – 87:37, Израиль – 90:44, Италия – 59:44. +4-0. Полуфинальный раунд. Группа Е. 1. СССР: Польша – 78:59, Болгария – 66:60, Венгрия – 69:60. +3-0. Финальная группа. 1. СССР: Чехословакия – 83:72, Франция – 88:72.

Сборная СССР : Круминьш – 124 очка/9 матчей, Зубков -104/9, Корнеев – 80/9, Бочкарев – 75/9, Валдманис – 75/9, Торбан – 58/9, Минашвили – 22/9, В.Муйжниекс – 62/8, Студенецкий – 28/6, Семенов – 19/6, Петров – 38/5, Вольнов – 15/5. Тренеры – Спандарян, Гомельский.

Февраль 1959. Сборная СССР – непризнанный чемпион мира (слева направо): стоят – Юрий Корнеев, Гурам Абашидзе, Михаил Семенов, Янис Круминьш, Владимир Торбан, Виктор Зубков, Юрий Озеров, главный тренер Степан Спандарян, тренер Александр Гомельский; ближний ряд – Олег Кутузов, Гурам Минашвили, Майгонис Валдманис, Аркадий Бочкарев, Валдис Муйжниекс

Январь 1959. Сборная СССР в аэропорту Внуково после возвращения с III чемпионата мира в Чили. Слева-направо Владимир Торбан, Виктор Зубков, Майгонис Валдманис, Гурам Абашидзе, Аркадий Бочкарев, Юрий Озеров, Александр Гомельский (тренер), Янис Круминьш, Олег Кутузов, Гурам Минашвили, Михаил Семенов, Валдис Муйжниекс, Юрий Корнеев, Степан Спандарян (старший тренер). Фото из журнала «Физкультура и Спорт» с комментарием «Истинные победители III чемпионата мира»

НАДЕЖНЫЙ ЮРИЙ ОЗЕРОВ

Реклама 18+

Как вспоминает знаменитый тренер Евгений Гомельский, коренной динамовец Юрий Озеров, хоть и был высокого роста по тем временам – 191 см, часто играл в защите. Когда Спандаряну (и в «Динамо», и в сборной) нужно было остановить лидера соперников, эта почетная обязанность вменялась надежному Озерову.

Эти качества характера – надежность и исполнительность – очень устраивали Александра Гомельского, у которого Юрий Озеров проработал вторым тренером в сборной СССР 12 лет, в том числе на трех Олимпиадах и трех чемпионатах мира.

Ноябрь 1956. Олимпийский Мельбурн. Советско-американское фото на долгую память. Слева направо: Михаил Студенецкий, Юрий Озеров, Билл Расселл, Майгонис Валдманис, Кей.Си.Джонс, Янис Круминьш, Владимир Торбан

Злые языки утверждают, что одним из виновником провала сборной СССР на Олимпиаде-80 в Москве был признан сверхнадежный помощник главного тренера.

После ухода на пенсию в 1981 году кандидат педагогических наук Юрий Озеров успешно работал тренером юниорских и юношеских сборных СССР.

Юрий Викторович Озеров родился 5 июля 1928 в Москве. Нападающий. 191 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1956), заслуженный тренер СССР (1965).

Выступал за московское «Динамо» – 1947-1960.

Чемпион (1948) и третий призер (1957, 1958) чемпионатов СССР. Победитель (1959) и второй призер (1956) Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы.

В 1951-1959 годах выступал за сборную СССР. Двукратный второй призер Олимпийских игр (1952, 1956). Двукратный победитель (1953, 1957) и третий призер (1955) чемпионатов Европы.

Двукратный обладатель Кубка Майрано (1954, 1956). Победитель баскетбольных турниров Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Бухарест-1953, Варшава-1955).

В составе сборной провел 143 матча. Дебютировал 29 декабря 1950 в Пекине в матче против сборной физкультурников Пекина (62:21, 12 очков) во время турне по Китаю. Рекорд результативности – 27 очков против студенческой сборной Гуанчжоу (85:15) в том же турне (15 января 1951). В 45 официальных матчах набрал 291 очко (в среднем 6,5 за матч). Последний матч за сборную – 1 декабря 1959 в Сантьяго на чемпионате мира против США (62:37, 0 очков).

Реклама 18+

Скончался 25 февраля 2004 в Москве.

2 августа 1952 года. Хельсинки. Финал Олимпиады. СССР – США – 25:36. В атаке Юрий Озеров

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

© Все права на материал принадлежат Единой лиге ВТБ. При использовании материала ссылка на правообладателя обязательна.