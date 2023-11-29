IX чемпионат СССР, 1939 год. Московский «Локомотив» выходит из тени на самой «ленточке»

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Главные события в баскетболе

В Каунасе (Литва) проходит III чемпионат Европы. Хозяева побеждают всех соперников, в том числе соседей из Латвии (станут вторыми) – 37:36. Третий призер – сборная Польши.

Сборная Тбилиси впервые прерывает гегемонию команд Москвы и Ленинграда в двух главных союзных турнирах. Уверенно, на одном дыхании, выигрывает в «зимнем чемпионате СССР» в Харькове. В «летнем» чемпионате страны тбилисцы тоже на видных ролях, но силы их тут уже разрознены по трем клубам. Хотя «Локомотив» из столицы Грузии и набирает равное количество очков со своими московскими одноклубниками, все решает суммарная разница мячей. Московский «Локомотив» – впервые чемпион СССР!

1939 год. Баскетбольный матч в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

ТБИЛИСИ: ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ

Формат III МАТЧА ГОРОДОВ СССР в Харькове возвращается к классическому – участвуют сборные шести городов, где сосредоточено развитие баскетбола. Первая группа «летнего» чемпионата страны представлена полностью. Тбилиси выставляет в прямом смысле сборную. Ахвледиани из «Науки» (одного из лидеров второй группы), Мдивиани и Еленский из «Динамо» плюс сразу четыре «железнодорожника»: Дзеконский, Чубинишвили, Саркисов и Филиппов.

«Локомотив», судя по представительству в сборной, на короткое время – главная команда Грузии. В этом сезоне он выигрывает у «Динамо» и в союзных, и в республиканских турнирах.

В первом же матче Тбилиси впервые в истории побеждает сборную Москвы. И достаточно уверенно – 28:21, хотя после первого тайма преимущество было минимальным – 12:10. Москвичи во втором тайме много фолят, Филиппов бьет штрафные почти без промаха.

Москва терпит поражение и во втором туре: от своего извечного соперника – сборной Ленинграда (16:19), и теперь претендует только на третье место. В чем и преуспевает, одержав победы во всех оставшихся матчах.

Ленинград и Тбилиси подошли к очной встрече в четвертом туре без поражений. «Золотой матч!». После первого тайма отрыв Тбилиси был минимальный – 15:13, но во втором ленинградцы много фолили, а штатный пенальтист тбилисцев Филиппов бил почти без промаха. Сборная столицы Грузии во втором тайме забила с игры только один мяч, но благодаря реализации многочисленных штрафных (много раз уже известная нам история) уверенно выиграла – 31:21.

Закончить турнир двумя победами над аутсайдерами – Одессой (39:28) и Киевом (35:19) было, что называется, делом техники. У Тбилиси первый трофей! И впервые нарушена монополия Москвы и Ленинграда на победы в двух главных союзных турнирах.

Сборная Тбилиси – победитель III Матча городов СССР-1939. Слева направо: Лев Дзеконский, Владимир Мдивани, Теймураз Чубинишвили, Борис Саркисов, Шота Ахвледиани

Журнал «Физкультура и Спорт» так отзывается об игре сборной Тбилиси.

– Казалось бы, уже признанная система защиты «игрок на игрока» была опровергнута прекрасной игрой Тбилиси, применившей с успехом зонную защиту.

Тбилисцами же была продемонстрирована и исключительно инициативная игра в нападении; ее относительно малорослые, владеющие хорошими попаданиями крайние нападающие непрерывно вели обстрел кольца противника издали.

Теория «позиционной» игры с задержкой мяча, столь усиленно предлагаемая Москвой, себя никак не оправдала. Бесспорно, что в баскетболе темп является одним из решающих факторов успеха.

Наконец, чрезвычайно отрадным моментом матча было участие в нем значительного количества молодежи: так, в команде Ленинграда из всего состава в семь человек – шесть впервые играли в сборной команде, у Тбилиси из пяти человек основного состава таких было четверо, у Москвы – двое.

Александр Еленский

Для тбилисского баскетбола (как и футбола) всегда было типична «опора на собственные силы» – доморощенных игроков. Но в этом чемпионском составе грузинских фамилий только две. Лидер команды – Александр Еленский (1907–1978) – ленинградец, в первой половине 30-х выступавший и за «Динамо», и за сборную города. В 1936-м впервые приехал в Тифлис, выиграл со сборной Ленинграда чемпионат СССР, вернулся домой, стал победителем Матча городов… и понял, что влюбился в Тбилиси. В 1938-м переехал сюда жить.

Невысокий, подвижный и высокотехничный, он сразу привлек к себе внимание броском мяча с дальней дистанции, который в то время выполнялся снизу обеими руками.

Закрепился в основном составе тбилисского «Динамо», выиграл второе место чемпионата Советского Союза (1947), а в составе сборной Тбилиси был победителем традиционного «Матча городов» (1939), вторым (1940, 1941) и третьим (1946) призером клубного чемпионата СССР.

В 1948 году закончил карьеру игрока и в течение многих лет работал тренером в спортивной школе тбилисского «Динамо».

ФОТОФИНИШ ИЛИ – ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ РЕГЛАМЕНТ

Состав участников IX ЧЕМПИОНАТА СССР в первой группе расширен до 10 команд. Помимо получивших повышение трех команд из второй группы wild card («приглашение организаторов») предоставлен обладателю Кубка ВЦСПС – бакинскому «Локомотиву», носящему гордый статус «команда мастеров». Турнир вновь проводится в один круг, календарь более ровный по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему команды на дистанции имеют разное количество игр.

Прошлогодний чемпион – беспроигрышный «Буревестник», начинает в статусе фаворита: зимой он выигрывает первенство города и своего спортобщества. Но лихорадит его сразу со старта. В дебютной игре едва-едва одолеет земляков-дебютантов из «Старта» (24:21), а потом следуют два поражения подряд: от московского «Локомотива» – 24:30 и студентов-земляков из ГОЛИФКа – 24:26. Становится ясно, что нас ждет смена чемпиона.

Стартовый отрезок победно проходят «Красная звезда» (преемник «Деревообработки» и ЛДО), тбилисское «Динамо» и ГОЛИФК. Двое первых вскоре с дистанции сойдут, начав мешать результаты поражениями.

1. ГОЛИФК – 11 очков (6 игр). 2. «Локомотив» (М) – 11 (7). 3. «Локомотив» (Тб) – 9 (6). 4. «Буревестник» (Л) – 8 (7). 5. «Динамо» (Тб) – 7 (6). 6. «Динамо» (М) – 7 (7). 7. «Красная звезда» – 4 (5). 8. «Локомотив» (Б) – 4 (7). 9. ЦДКА – 3 (8). 10. «Старт» – 2 (7).

Матч IX чемпионата СССР. 13 июля 1939. Москва. ЦДКА – ГОЛИФК – 32:32

Матч, определивший чемпиона состоялся под занавес турнира в Тбилиси: ГОЛИФК против выскочек из местного «Локомотива». Последний при любом раскладе третий, ГОЛИФК в случае победы – безоговорочный чемпион. Но железнодорожники, даже при отсутствии мотивации, выигрывают – 27:24. Не в последнюю очередь применив неожиданный тактический прием. Высокорослый Чубинишвили неожиданно оттянут в защиту, где успешно играет на подборе, что и становится решающим фактором.

Три команды набирают равное количество очков – по 15 (7 побед, по одной ничьей и поражению). Если смотреть на результаты внутри этой тройки, то с перевесом в один мяч лучшие показатели у железнодорожников Тбилиси, а у их одноклубников из Москвы в активе всего одна ничья. Но, согласно Положению, в том чемпионате решающий фактор – общая разница забитых и пропущенных мячей. И тут отрыв московского «Локомотива» очевиден: «плюс 73» против «плюс 58» у ГОЛИФКа и «плюс 28» у Тбилиси.

Матч IX чемпионата СССР. 12 августа 1939. Москва. «Локомотив» (Москва) – «Красная звезда» – 28:25

А ведь начинал «Локомотив» обескураживающе, весь турнирный путь находился в тени. Все его потери (три очка) приходятся аккурат на старт чемпионата и, как выяснится позже, в матчах с основными претендентами на золото. С одноклубниками из Тбилиси они играют 20:20, а в следующем туре проигрывают команде ленинградского института физкультуры (ГОЛИФК) – 26:28 (хотя студенты-физкультурники заканчивают вчетвером: без удаленного Венцеля). Весь турнир железнодорожники держатся в тени и лишь на самом финише поднимутся в итоговой таблице на первое место.

Короткий период взлета баскетбольной команды московского «Локомотива» приходится на вторую половину 30-х и 40-е года. Чемпионом он станет лишь раз, сезоном ранее разделит (по крайней мере так считает официальная историография) второе место. Три раза будет третьим призером – в 1937, 1940 и 1944 годах. Да, и именно в «Локомотиве» в конце 30-х были собраны сильнейшие баскетболисты страны: Ярослав Титов, Константин Травин, Александр Лобанов, Сергей Беляев, Евгений Н. Алексеев.

Матч IX чемпионата СССР. Москва. «Локомотив» (Москва) – «Буревестник» (Ленинград) – 30:24

На яркой и разносторонней личности Ярослава Титова нужно остановиться особо. Чемпионом страны он был дважды: в составе сборной Москвы (тогда играл за «Динамо») в 1935-м, через четыре года – уже в «Локомотиве» (тогда же состоялась его первая выставка-вернисаж). В хоккее с мячом – вратарь хоккейной команды московского «Динамо», в 1936-м году выигрывает в ее составе первый чемпионат СССР. Есть в его активе и матчи в воротах главной футбольной команды «Динамо».

Единственная известная картина Ярослава Титова, посвященная баскетболу

Как художник Ярослав Викторович впервые проявил себя именно в «Локомотиве»: на это время приходятся его ранние работы. Именно он создал эскиз для первой формы футбольного клуба железнодорожников. Воевал добровольцем, во время Великой Отечественной войны напишет серию живописных и графических работ «Волховский фронт». Впоследствии создал множество работ и в различных жанрах. В том числе и посвященных спорту – картина «Футбол» украшает штаб-квартиру Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Заслуженный работник культуры РСФСР и заслуженный художник Российской Федерации. Работы Титова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и Центральном музее Вооруженных Сил. Отличался высокой работоспособностью, дожил до 94 лет! Картины его до сих продаются на различных специализированных ресурсах.

Ярослав Титов

В группе сильнейших «Локомотив» будет играть еще в 1948–1950 (8–10-е места), а потом затеряется в низших дивизионах союзного первенства. Окончательно будет расформирован уже в 80-е годы.

В разгар первенства, в июле, в очередной раз была утверждена символическая сборная СССР (предтеча списка лучших игроков сезона). И сразу с четырьмя представителями Тбилиси: Мдивани («Динамо» Тб), Саркисов, Филиппов («Локомотив» Тб), Ахвледиани («Наука»), а также Горохов («Динамо», М), Алексеев («Локомотив», М), Степанов («Буревестник», Л).

ГОД СПОРТИВНОГО РОСТА

Никогда еще первенство Союза по баскетболу не проходило так массово, как в нынешнем году. B трех группах первенство оспаривали 750 команд от 35 городов. Круговая система розыгрыша, переход победителей из младших групп (по 2 команды) в высшие придали соревнованиям характер острой борьбы и обеспечили рост мастерства. Можно утверждать, что сейчас в СССР имеется 25–30 мужских команд, стоящих примерно на одном высоком техническом уровне. Все они, особенно команды Юга (Баку, Тбилиси, Кутаиси), техничны, мастерски владеют мячом, разнообразными финтами.

Современное развитие баскетбола ликвидировало деление игроков на защитников и нападающих. Появилась потребность в разносторонних игроках. Недаром так многочисленны случаи выигрыша команд за отчет активной результативной игры защитников в нападении.

Московский «Локомотив», занявший первое место, не блещет особой техникой, хотя в команде играет один из сильнейших игроков страны – Е. Алексеев. Команда выигрывает благодаря большой воле к победе, умению разложить силы, серьезному подходу к каждой игре.

Команда ГЦОЛИФК, занявшая второе место, создана своим капитаном мастером спорта H. Кузнецовым. Играет она очень сильно, особенно под щитами.

Блестящего успеха добилась молодая команда тбилисского «Локомотива», только в прошлом году игравшая по второй группе.

B. ВЛАДИМИРОВ, инспектор Всесоюзного комитета физкультуры.

«Красный спорт» № 69 (13 сентября 1939 года).

Источников информации для наших очерков в этом сезоне стало меньше: была закрыта содержательная ленинградская газета «Спартак». Причина характерная и трагическая для того времени – руководитель редакции И. И. Минин в январе был арестован и репрессирован, а 1 марта 1939 редакция была в полном составе (16 человек) уволена, и больше издание уже не выходило.

«Локомотив» (Москва) – чемпион СССР 1939 года. Слева направо: Константин Травин, Ярослав Титов, Сергей Беляев, Анатолий Ромашевский, Евгений Н. Алексеев

ВПЕРВЫЕ: ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

Чемпионат страны впервые приобретает трехуровневую структуру с четкой системой переходов между «лигами». К сожалению, архивные материалами второй и третьей групп на момент подготовки главы найти не удалось, так что будем руководствоваться обрывочными сведениями.

Турнир семи команд второй группы скоротечен, проходит в Симферополе с 12 по 19 августа. Повышение в классе получают ленинградское «Динамо» с легендарным Тищинским в составе и ростовский «Спартак».

Третья группа играет по многоуровневой схеме – сначала региональные турниры (вот откуда возникает цифра о 750 командах – участниках чемпионата страны, ох и любили же в СССР гигантоманию). Затем четыре полуфинала в каждом должны были участвовать по 8 команд – в Кирове, Ростове-на-Дону, Саратове и Днепропетровске. И наконец, «Финал четырех» в Ростове-на-Дону, где первенствовала кутаисская «Наука».

Авторам не удалось найти в архивах дела о турнирах второй и третьей групп. Если кто располагает такими данными, просьба обратиться к авторам.

Итоговая классификация IX чемпионата СССР. ПЕРВАЯ ГРУППА. 1. «Локомотив» (Москва). 2. ГОЛИФК (Ленинград). 3. «Локомотив» (Тбилиси). 4. «Красная звезда» (Одесса). 5. «Динамо» (Москва). 6. «Динамо» (Тбилиси). 7. «Буревестник» (Ленинград). 8. «Локомотив» (Баку). 9. ЦДКА (Москва). 10. «Старт» (Ленинград). ВТОРАЯ ГРУППА. 11. «Динамо» (Ленинград). 12. «Спартак» (Ростов-на-Дону). 13. «Наука» (Тбилиси). 14. ДКА (Киев). 15. «Красная заря» (Ленинград). 16. «Темп» (Симферополь). 17. «Трактор» (Сталинград). ТРЕТЬЯ ГРУППА. 18. «Наука» (Кутаиси). 19. «Металлург» (Москва). 20. «Судостроитель» (Ленинград). 21. «Динамо» (Баку).

ЕВГЕНИЙ Н. АЛЕКСЕЕВ: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК, АРМЕЕЦ, ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК И СПАРТАКОВЕЦ

Главная звезда московского «Локомотива» – Евгений Н. Алексеев (не путать с другим известным баскетболистом и волейболистом Евгением В. Алексеевым, о котором мы расскажем в главе «1945 год»). На наших страницах он надолго – Евгений Николаевич будет в центре баскетбольной жизни СССР еще три десятилетия.

Евгений Николаевич Алексеев родился 22 марта 1919 в Москве. Легкий форвард. Тренер. 174 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1947). Заслуженный тренер СССР (1960). Выступал за «Локомотив» (Москва) – 1937-1939, ЦДКА, ЦДСА – 1944-1948, 1953-1954, ВВС МВО – 1949-1952. 3-х кратный чемпион СССР (1939, 1945 и 1952). 5-кратный второй призер (1938, 1946, 1951, 1953, 1954). 5-кратный третий призер (1937, 1940, 1947, 1949, 1950) чемпионатов СССР. В сборной СССР (1947-1949) – 14 игр. Личный рекорд – 20 очков в игре против сборной Кракова (1948). Чемпион Европы (1947). Победитель Всемирных студенческих игр (1949). В 1939 году окончил Школу тренеров института физкультуры (ГЦОЛИФК), а в 1940 году – Краснознаменный военный факультет при Государственном центральном институте физической культуры в Москве. Главный тренер ЦДСА, ЦСК МО, ЦСКА – 1954-1968. Под его руководством армейская команда 6 раз становилась чемпионом СССР (1960-1962, 1964-1966). Дважды обладателем Кубка европейских чемпионов (1961, 1963), дважды выходила в финал этого еврокубка (1962, 1965). Как главный тренер сборной Москвы выигрывал турнир Спартакиады народов СССР. Тренер сборной СССР в 1960-1961. При его участии сборная СССР становится второй на Олимпийских играх (1960) и чемпионом Европы (1961). Работал главным тренером мужской баскетбольной команды «Динамо» (Москва), которая дважды становилась бронзовым призером чемпионата СССР (1975, 1976). При участии Е. Алексеева и Д. Берлина женская команда «Спартак» (Ногинск) трижды (1977, 1981, 1982) выиграла «Кубок Лилиан Ронкетти», а в 1978 году стала чемпионом СССР. Участник Великой отечественной войны. Награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» II степени. За успехи в спорте награжден орденами «Дружбы народов», «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». Скончался 28 февраля 2005 года. Похоронен на Химкинском кладбище.

Отец и мать Жени Алексеева были служащими Главпочтамта. В 1921, когда мальчику было два года, отец скоропостижно скончался. Мама тяжело тогда заболела. Ребенка определили в детский дом. Через три года мать упросила двоюродную бабушку, чтобы та забрала сына в свою семью. Маленький Алексеев стал там третьим ребенком, самым младшим.

В 1928 в Москве состоялась первая Всесоюзная спартакиада. Алексеев вместе со старшими братьями бегал смотреть матчи футболистов и бои боксеров. Но однажды толпа болельщиков затащила мальчишек на баскетбол…

Евгений Алексеев влюбился в эту игру с первого взгляда. И уже через 7 лет он играл в одной команде с чемпионом той спартакиады Константином Травиным!

В середине 30-х школьник Алексеев уже вовсю тренировался в молодежке «Локомотива» у Сергея Беляева, будущего партнера по взрослой команде.

1935 год. Молодежная команда «Локомотива». Справа – 16-летний Евгений Алексеев

Его прогресс был настолько стремителен, что в 1936 году 17-летнего юношу пригласили в сборную Москвы. Он сразу же стал вторым призером чемпионата СССР, который проходил в Тбилиси. А в 1939-м выиграл с «Локомотивом» титул чемпиона страны.

23 сентября 1947 года. Тбилиси. XIV чемпионат СССР. ТОДО (Тбилиси) – ЦДКА (Москва) – 41:43. Евгений Алексеев (с мячом) против Нодара Джорджикия (№ 8). В этом первенстве московские армейцы станут третьими

Знаменитому тренеру Евгению Яковлевичу Гомельскому мы задали вопрос: «Кто сильнее: Алексеев-игрок или Алексеев-тренер?»

Вот что он ответил: «Алексеев был очень сильным тренером, специалистом высокого класса. Но игрок – просто фантастический!»

Весна 1949 года. Игроки ВВС Дмитрий Осипов, Евгений Алексеев и Борис Мершин готовят площадку перед тренировкой

1954. Евгений Алексеев (справа) – главный тренер ЦДСА

Евгений Алексеев в середине 70-х работал главным тренером московского «Динамо»

Вместе с женой – известной баскетболисткой и тренером Лидией Алексеевой, Евгений Николаевич воспитал двух дочерей, четырех внуков и семерых правнуков

Игорь ВЕРХОЗИН, Владимир ТИТОРЕНКО

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