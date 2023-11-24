2-й чемпионат СССР по баскетболу: 1924 год. Один матч – он же незамеченный финал: Москва громит Урал

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Баскетбол шагает по стране… Да, 1924 год стал временем массового развития игры, которая, как тогда говорили «завоевала массы трудящихся». Но вот как всесоюзный «большой спорт» баскетбол не развивается – проводятся лишь местные турниры (наиболее представительные – чемпионаты Москвы и Ленинграда). II чемпионат СССР состоит из одного матча, особого внимания он не привлекает, а найденные архивные документы позволяют сомневаться в том, что итоги его были признаны.

ОТ МОСКВЫ И ДО… МОСКВЫ

В спортивной прессе повсеместно выходят теоретические заметки «как обустроить площадку и играть в баскетбол». Простенькое грунтовое поле (а другого покрытия тогда и не знали) размером 28,5х15 метров (собственно, как и сейчас), наспех сколоченный щит, закрепленный на примитивном столбе, обод кольца, скрученный из подручного металла, нечто похожее на мяч (а в современном понимании – отдаленно похожее), и погнали! Женщины тут зачастую активнее увлеченных футболом мужчин – во многих первенствах женских команд больше, чем мужских. Мужчины вдобавок непременно зимой играют в хоккей, почти всегда – в футбол, а еще бегают, плавают, стреляют… В общем, готовят себя, как тогда было принято, к труду и обороне.

Про ленинградский баскетбол (до 26 января – петроградский, переименование случилось сразу после смерти вождя пролетариата Ленина) мало что слышно. В городе выходят две спортивные газеты – «Спартак» и «Спорт и Всеобуч», в которых о мужском первенстве города ни слова. Лишь грозная критика чиновников за бездеятельность. Как следствие, в 1924 году случился единственный союзный чемпионат без ленинградской команды, впрочем, как и без многих других.

Тогда как в Москве баскетбольная жизнь кипит! В первом зимнем чемпионате принимает участие 31 команда (155 игроков), разбитые на на три группы (лиги). На некоторых матчах, как отмечают очевидцы, случаются аншлаги: в тесные залы набиваются сотни зрителей. С залами, конечно, напряженка. На всю двухмиллионную Москву их всего-то три: «Динамо» на Цветном бульваре (основная арена баскетболистов, там даже балкончик для зрителей присутствует), Института красной профессуры на Крымской площади и Нацмена на Маросейке. Да и не залы это вовсе в современном понимании, так, большие комнаты. Загружены они с самого раннего утра и до позднего вечера, лишь между играми и тренировками делается небольшой перерыв «на проветривание».

В первой мужской группе зимой первенствовал ИКП (Институт красной профессуры) в составе: центр – Ромм, защитники – Козлов и Зайцев, нападение – Астров и Марецкий. ИКП одерживает победы во всех 6 матчах с разницей мячей 106:77, да попутно выигрывает первенство вузов (тут разница мячей еще более впечатляющая – 143:44). Насыщенный зимний сезон венчает «суперкубок» – ИКП против сборной Москвы. Битва – 28:28!

Прошлогодний чемпион – армейский клуб ОППВ (Брандт – Чесноков, Козлов – Лебедев, Иванов) – второй, с одним поражением от ИКП – 30:32. Фаворит летнего сезона, Моссовет, зимой только пятый.

В чемпионате Москвы все по-серьезному: календарь, который публикуется в печати, обучение судей, персональные карточки игроков. Заседания подсекции баскетбола секции игр МФСК проходят по вечерам понедельника в Моссовете. Названия команд в духе времени: «5-й госпиталь», «Красные Хамовники», «2-й Желбат», «Сахаротрест», «Совработники», «Нацмен», «Алексеевская водокачка», «Бухаринский рабфак»… Участникам нужно предварительно сдать нормативы: пробежать 100 метров быстрее 14 секунд, 1500 метров – быстрее 6 минут, прыгнуть в высоту на 120 см, в длину – на 4 метра, метнуть диск по сумме с разных рук на 25 метров, толкнуть ядро по такой же схеме на 10 метров, проплыть по воде в течение 5 минут. Так что, «Приз открытия сезона» в столице это не про баскетбол, это соревнования по сдаче нормативов.

15 мая 1924. Участники «Приза открытия сезона»

С летним чемпионством Москвы вышел скандал. ИКП на турнир не заявился. Лидировавший без единого поражения Моссовет во втором круге был преобразован в Центральный клуб совработников им. Профинтерна. Команда выигрывает турнир первых команд: 19 очков, соотношение «голей» (цитата) 171:114. У армейского ОППВ 18 очков и второе место. Такое же соотношение и в клубном зачете. Но затем Подсекция баскетбола МСФК объявила, что переименованные по ходу турнира «совработники» участвовали в первенстве вне конкурса, и чемпионом была объявлена команда ОППВ (в том же составе, что и зимой).

Восхитимся массовостью первенства Москвы образца лета-1924! Все спортивные площадки теперь имеют баскетбольные поля (еще недавно это было редкостью), в турнире участвуют 16 клубов, которые выставили 61 команду в трех группах. С учетом женского первенства в турнире участвовали 562 баскетболиста.

Дебютант первенства Москвы 1924 года – «Динамо». Слева-направо: И. Терентьев, Н. Медведь, Б. Стогов, Н. Воробьев, А. Лусе

МИХАИЛ РОММ – ФУТБОЛИСТ, ТЕОРЕТИК, ЮРИСТ, РЕЖИССЕР, ПИСАТЕЛЬ

Судейскую коллегию чемпионата возглавляет Михаил Давидович Ромм, больше известный как футбольный журналист и теоретик. Нет ничего про баскетбол и в его известной (читал еще в детстве) книге «Я болею за «Спартак» (1964 год). Между тем Ромм автор первого изданного в СССР в том же 1924 году методического пособия «Баскетбол», и игрока с фамилией Ромм мы видим в составе ИКП.

Автобиографическая книга Михаила Ромма «Я болею за «Спартак»». Издана в 1965 году в Алма-Ате издательством «Жазушы»

Реклама первой советской методички по баскетболу, выпущенной издательством «Красный спорт». Следующие издания «Баскетбол: обучение, техника, тактика, тренировка» выйдут в 1927 и 1932 гг.

В 1924-м Ромму 33 года. Энциклопедические справочники описывают его как «российского и советского футболиста и тренера-методиста, спортивного журналиста, теоретика футбола, писателя, переводчика, драматурга». Человек крайне разносторонний, но главным его увлечением все же был футбол. До революции Михаил Ромм был капитаном сборных Российской империи и Москвы. Однако на Олимпийских играх в 1912 года в Стокгольме не сыграл. Буквально на ровном месте, после пропуска тренировки из-за травмы случился конфликт с руководителем команды немцом Бертрамом, который открыто придерживался антисемитских взглядов. В расцвете футбольных сил Ромм издал свое первое футбольное методическое пособие. После Февральской революции возглавлял исполком Совета солдатских депутатов, вел активную антибольшевистскую деятельность, но после октября 1917-го вписался в новые реалии. Был тренером сборной Москвы, которая выиграла в 1928 году Всесоюзную спартакиаду (а блистали в той сборной братья Старостины – основатели «Спартака»). Как журналист участвовал в арктических экспедициях и первом восхождении на самую высокую вершину СССР – Пик Коммунизма (и об этом тоже есть в «спартаковской» книге). В 30-х активно работал и как футбольный репортер, и как теоретик на тренерских семинарах и даже написал фундаментальный труд «Теория современного футбола» (первый подобный в СССР).

«Антисоветское» прошлое все же всплыло, и Ромм был репрессирован в 1943-м году – отсидел 8 лет в колонии (в Ухтлаге они снова сошлись и сдружились с Николаем Старостиным), а после освобождения осел в Казахстане.

В советское время футболисты, приезжавшие на матчи в Чимкент, в обязательном порядке шли поклонится могиле Ромма, но потом традиция эта была утеряна, а место погребения уже и не найти. Знаменитый советский режиссер Михаил Ильич Ромм (автор гремевших в СССР фильмов «Ленин в Октябре» и «Обыкновенный фашизм») – двоюродный брат нашего героя.

1910 год. Михаил Ромм (крайний слева в белой форме в верхнем ряду) в составе сборной команды Московской футбольной лиги

Михаил Ромм. Фото на форзаце книги «Я болею за «Спартак»»

Михаил Давидович Ромм родился 1 (13) апреля 1891 во Владимире, Российская империя. Российский и советский футболист и тренер-методист, спортивный журналист, теоретик футбола, писатель, переводчик, драматург. Выступал на позиции правого защитника в футбольных командах «Быково» (Московская обл) – 1904, 1914, СКС (Москва) – 1909-май 1912, города Пушкино – с июня по октябрь 1912 года, «Фиренце» (Италия) – 1913, «Коломяги» (Петербург) – 1915, ЗКС (Москва) – 1918-1923. Играл за сборные Москвы и России, был ее капитаном. В 1923 году завершил карьеру футболиста из-за травмы. Сборная Москвы, в которой играли братья Старостины, под его руководством выиграла Всесоюзную Спартакиаду 1928 года. В 1912 году окончил юридический факультет Московского университета. С 1915 года был мобилизован в Русскую императорскую армию. После Февральской революции был избран председателем исполнительного комитета Совета солдатских депутатов (ИСКОСОЛ) 12-й армии, активно вел антибольшевистскую работу. Работал спортивным журналистом, разрабатывал теорию футбола и участвовал в съемках учебных фильмов. Автор книг, статей и методических пособий по футболу, а также другим видам спорта («Как играть в футбол», «Тактика современного футбола»). С 1922 года по 1929 год работал адвокатом, состоял членом Коллегии защитников. В 1931 и 1932 годах в качестве спецкора «Известий» ходил на ледоколе «Малыгин» на Землю Франца-Иосифа, написал брошюру и несколько очерков об экспедиции для «Известий», «Комсомольской правды», «Смены», «Прожектора». Принимал участие в первом восхождении на самую высокую в СССР вершину — пик Коммунизма с группой Н. В. Горбунова (1933). В 1933 году спектакль «Чемпион мира» по пьесе М. Д. Ромма (1930) был поставлен Новым театром в Москве. Написал сценарий к учебному фильму по технике футбола, снятому на студии «Мостехфильм» Амасом Кондахчаном в Тбилиси в октябре-декабре 1939 года. В 1943 году был репрессирован за «антисоветские настроения» (10 пункт 58-й статьи), после восьми лет заключения в ИТЛ находился в ссылке в Кызыл-Орде. С 1953 года и до конца жизни работал журналистом в Алма-Ате и Чимкенте. Скончался 22 октября 1967 в Чимкенте, Казахская ССР.

МАТЧ – ОДИН, КОНКУРЕНЦИИ – НОЛЬ. А БЫЛ ЛИ ЧЕМПИОН?

На фоне бурлящей жизни столичного баскетбола II ЧЕМПИОНАТ СССР прошел почти незамеченным. Главная спортивная газета страны «Красный спорт» (с 1946 года и поныне – «Советский спорт») и вовсе посвятила розыгрышу первенства два скудных абзаца, сетуя все на то же – розыгрыш прошел незаметно, без конкуренции. Сейчас уже и не разобраться, почему так случилось: ведь еще весной ВСФК (Всесоюзный совет физической культуры) принял календарь баскетбольного первенства по типу футбольного – то есть с турами и разъездами. Можно предположить, что для полноценного чемпионата не хватило ни сил, ни средств.

«Известия физической культуры» в № 17 посвятили турниру полторы журнальной страницы. Из-за скудости информации приведем цитату почти полностью, сохранив язык и стиль оригинала, как дух того времени.

«Незаметно и бледно прошел розыгрыш по баскетболу, ибо немногие любители знали о том, что розыгрыш первенства СССР состоится. Так как вопрос об этом был решен только 5 сентября, то и запись вышла весьма скудной. Помимо Москвы были выставлены команды Уралом и Центральным районом. Украина и Закавказье в розыгрыше участия не принимали… Центральный район на игры не явился и, таким образом, выбыла еще одна единица.

Относительно игры приходится сказать, что провинция далеко отстала от Москвы, как по мужским, так и по женским командам.

Финальная игра мужских команд Москва – Урал. Здесь вся инициатива игры у игроков Москвы, которые дружной игрой и беспрерывными комбинациями подводят мяч к сетке Урала, а удачное попадание всей тройки нападения дает возможность закончить первый хавтайм в пользу Москвы со счетом 35:2. Такая же картина наблюдается и во втором хавтайме, причем Москва не очень старается закладывать мячи. В результате игра заканчивается с общим счетом 61:4 в пользу Москвы.

В целом о командах надо сказать, что Москва играла на редкость хорошо; все время вела определенную тактику и точной пассовкой в комбинации тройки аккуратно подводила мячи к сетке противника. Отмечать отдельных игроков не приходится, так как все играли ровно; правда, надо сказать, что слабо попадал штрафные Ковалев, который из 37 заложил только 5.

Состав команды следующий: четыре игрока из бывшего клуба Моссовет, ныне Центральный клуб Совработников Профинтерна и только один Чесноков из ОППВ.

Команда Урала, как видно, составлена только в день игры: игроки совершенно не сыграны и в продолжение всей игры бесцельно бегали по площадке, изредка даже мешая друг другу. Наконец, у всей команды абсолютно отсутствовало попадание в сетку, в результате чего даже в очень удобных для попадания ситуациях у них таковое отсутствовало. Состав команды: Назаров, Подтяжкин, Сидиков (центр), Флягин и Маркович.

Игру судили Сысоев – Фельдман».

Команда Москвы – победитель чемпионата СССР 1924 года. Слева направо И. Фельдман (судья), Б. Чесноков (ОППВ), И. Беляев (впоследствии – первый судья международной категории в СССР), С. Пашков, А. Ковалев, В. Стрепихеев (все – Центральный клуб совработников им. Профинтерна), С. В. Сысоев – председатель Подкомитета

Но был ли итоги этого чемпионата вообще официально признаны? Есть серьезные основания считать, что как и годом ранее, первенство было признано неразыгранным. По-крайней мере архивные документы сильно противоречат информации, опубликованной в прессе.

Да, во всех изданных в советское время справочниках указано, что чемпионат состоялся. Но в официальный документ «Результаты соревнований коллективов – Первенство СССР» итоги мужского чемпионата не внесены (Государственный архив Российской федерации, Дело Р7576-3-1, лист 55).

В этой же папочке в Госархиве, на стр 11 находим протокол заседания мандатной комиссии №4 от 31 августа 1924 года. «Ввиду того, что коллектив Уральской области сборный, допустить вне конкурса после заключения врачебной комиссии по анкетам без врачебной визы».

Во всех источниках ранее указывалось, что играли сборные регионов (видимо, на основе газетных отчетов), но документы в Госархиве РФ говорят, что изначально заявлены были вполне себе конкретные команды:

Центральный район – команда города Тула;

Урал – сборный коллектив железнодорожных клубов Екатеринбурга Пермской железной дороги;

Москва – Объединенный клуб Упрофсоюза и УСФК города Дмитрова Московской области (в протоколе значится как Дмитровского уезда Московской губернии).

Ниже, в техотчете, мы придерживаемся официальной историографии, но она находится в явном противоречии с документами, найденными при подготовке этой статьи в госархиве страны.

II чемпионат СССР. Москва. Площадка ОППВ.

1/2 финала. Урал – Центральный район – +:- (неявка).Финал. 7 сентября. Москва – Урал – 61:4. Москва: С. Чесноков (ОППВ), С. Пашков, И. Беляев, А. Ковалев, В. Стрепихеев (все – Центральный клуб совработников им. Профинтерна).

Собственно то, что Урал стал, пусть сыграв всего один матч, вторым призером чемпионата страны, выглядит вполне себе логично (особенно на фоне упадка игры в Ленинграде). Баскетбол на Урале развивался, извините за штамп, «опережающими темпами». Журнал «Физическая культура» еще двумя годами ранее писал:

«Уже в 1920 году на Уральской олимпиаде было разыграно первенство Урала; в 1921 году на той же олимпиаде стало заметно массовое увлечение баскетболом. Баскетбол не занимает такого видного места среди других видов спорта в Москве и Петрограде, в то время как на Урале ни одно крупное состязание не проходит без этой игры».

Команда Урала – финалист чемпионата СССР 1924 года

Была в этом сезоне и попытка разыграть первенство РСФСР: состоялся полуфинальный матч Москва – Казань – 41:4. Финальный же матч Москва – Ленинград был отменен из-за конфликта двух ведущих команд страны по правилам игры.

Игорь ВЕРХОЗИН

Фото: Журнал «Известия физической культуры», журнал «Известия спорта»

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