«Он делает то, чего я никогда не видел». Гретцки фанатеет от Макдэвида как никто другой

Уверен, что Коннор выиграет Кубок Стэнли.

Человека, которого чаще других сравнивают с Уэйном Гретцки, зовут Александр Овечкин. Все из-за рекорда, который вообще-то не профильное достижение Гретцки – скорее побочный эффект от остальных, более значимых.

Если считать целью сравнений найти сходства, то на место Овечкина нужно поместить Коннора Макдэвида. Канадец, звезда «Эдмонтона», плеймейкер, ориентированный на пас больше, чем на бросок; техничный, рукастый некрупный игрок – это обобщенное описание в равной мере применимо и к Гретцки, и к Макдэвиду.

Уэйн закончил карьеру с 1,9 очка в среднем за матч, Коннор идет по графику 1,5 – ощутимая разница. Но некоторые цифры дают понять – она гораздо меньше, чем кажется. Грани особенно стерты на коротких отрезках:

за 7 матчей этого плей-офф Макдэвид сделал 15 передач – повторил рекорд НХЛ, установленный Гретцки в сезоне-1987;

всего за ПО-2024 Коннор отдал 26 ассистов, у него еще одна серия в запасе, а максимальный результат Гретцки – на расстоянии вытянутой руки (31 передача в 1988-м);

Макдэвид сделал 5 передач в одном матче плей-офф (23 апреля против «Лос-Анджелеса» – 7:4). У рекордсмена лиги Гретцки всего на один пас больше.

Макдэвид не заберет ни один из по-настоящему великих рекордов Гретцки – по общему количеству голов, очков, передач в регулярках и плей-офф Уэйн останется лидером. Но в XXI веке на лед не выходил еще ни один игрок, кроме Коннора, который бы доминировал так же, как Гретцки в XX-м.

Уэйн понял это раньше всех и изначально относился к Макдэвиду как к наследнику.

Гретцки и Макдэвид вместе работали на «Эдмонтон» – целых 5 лет!

Первое, что Гретцки сделал после победы «Эдмонтона» над «Далласом», – обратился к Коннору: «Поздравляю! Я знаю, насколько это тяжело и через что тебе пришлось пройти. Желаю удачи в финале Кубка Стэнли».

Сейчас Уэйн работает экспертом на телеканале TNT, но прежде побывал в одной команде с Макдэвидом. В 2016-м Гретцки назначили вице-председателем Oilers Entertainment Group – компании-владельца «Ойлерс». Коннор в момент назначения готовился к старту второго сезона в НХЛ.

«Если он спросит меня о чем-то, если я смогу дать ему совет, конечно, [я поделюсь], – рассказывал Гретцки. – Когда мне было 19, 20 лет, я встречался с Горди Хоу, у меня к нему был нескончаемый список вопросов. Горди тогда мне говорил, что он узнает что-то новое в каждой игре. Так что узнать все о хоккее со слов другого человека не получится».

На публике Макдэвид не выражал восторга от общения с Гретцки. «Я близок к нему настолько, насколько это возможно в моем положении, – говорил Коннор. – Я с ним несколько раз говорил, немного его узнал. Я это очень ценю».

Эти слова выглядят слишком пресно даже для дежурного комментария, но важно отметить: уходя со льда, Коннор теряет любые признаки харизмы – еще никогда и ни о чем он не говорил с искренним интересом.

Если верить Гретцки, то молодой игрок все же общался с ним. «Это отстой», – ответил Коннор на вопрос о неучастии НХЛ в Олимпиаде-2018. «Затем он спросил меня, правильно ли он сказал, не перегнул ли палку, – вспоминал Гретцки. – И я ответил, что все верно, что нужно быть честным: ты хотел играть, но это не сработало, поэтому ты разочарован».

В мае 2021 года Гретцки покинул руководство «Эдмонтона» – после сухого поражения от «Виннипега» в первом раунде плей-офф. За месяц до отставки Уэйн дал Коннору рекомендацию, от которой идут мурашки: «То, что он делает сегодня, намного сложнее, чем то, что делал я. Хотя я горжусь тем, чего добился, всем, что мы сделали, игроков сегодня тренируют по-другому, экипировка лучше. Играть сложнее.

То, что он делает... Я надеюсь, люди поймут, что это действительно уникально. Это то, что мы, возможно, никогда больше не увидим. Он делает то, чего я никогда не видел ни у одного другого игрока.

Такое бывает раз в жизни».

До драфта-2015, на котором Макдэвид ушел под первым номером, Гретцки если и был скромнее в оценках, то лишь на полтона: «Надеюсь, он принесет «Эдмонтону» Кубок Стэнли и побьет мои рекорды. У него есть талант и возможность сделать это. Впрочем, он может оставить мне парочку. Макдэвид – лучший игрок за последние 30 лет, который должен прийти в лигу. Он лучший наряду с Лемье и Кросби. Коннор может изменить судьбу франшизы. Как я заметил, Коннор делает и говорит очень правильные вещи. Он очень зрел для своих 18 лет, для человека, которого считают номером один и рассматривают под микроскопом».

Вскоре после драфта Макдэвид встретился с Гретцки и Сидни Кросби на благотворительном ужине.

А когда у Уэйна спросили, кого из современной НХЛ он выбрал бы себе в тройку мечты, Гретцки назвал Макдэвида и Овечкина.

Макдэвид попал в «Эдмонтон» звездой, а за Гретцки никто даже не боролся

Уэйн по-особенному оценивал Коннора не только из-за его действий на льду. Гретцки отмечал, что Макдэвид проделал большую внутреннюю работу, чтобы покорить НХЛ.

«Мой путь был немного другим, потому что на тебя повсеместно оказывалось очень сильное давление, – признавал Гретцки. – Но ты был успешен и оправдал все ожидания. Не думаю, что окружающие понимают, под каким давлением находятся люди вроде тебя, Сидни Кросби и Марио Лемье. Приходить в лигу вам намного сложнее, чем думают».

Макдэвида действительно воспринимали как суперзвезду задолго до появления в НХЛ. В 15 лет – на год раньше, чем разрешает регламент – Коннор дебютировал в лиге Онтарио: предварительно ему дали статус «исключительного» игрока и так обошли ограничение. Макдэвид набивал статистику немыслимыми темпами, и никто не сомневался, что именно он уйдет с драфта под первым номером.

Так и случилось. При этом переезд в «Ойлерс» вовсе не был основным вариантом для нападающего. «Эдмонтон» занял 28-е место в регулярке и имел только 11,5% на победу в драфт-лотерее, пока у «Баффало» было 20%. В итоге первый пик достался именно «Эдмонтону».

Гретцки стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира-1978 и набирал в среднем почти 3 очка в юниорской лиге Онтарио. Но в его перспективы на взрослом уровне мало кто верил. «Он великолепный хоккеист, но не готов играть с профессионалами», – так отзывался о Гретцки главный скаут «Монреаля» Делберт Уилсон.

Из юношеского хоккея Уэйна вытащил клуб ВХА – «Индианаполис Рейсерс». Но хоккей не был востребован в городе, и владелец вскоре закрылся из-за убытков. А прежде «Рейсерс» продали главный актив – Гретцки.

Переговоры шли неудачно. Интерес к Уэйну проявили только два клуба. За форвардом следил «Виннипег» – его звезда Бобби Халл уговаривал хозяев взять Гретцки. Однако те доверились генменеджеру Руди Пилоуса: «Гретцки слишком тощий, его убьют».

Не побоялся связаться с Гретцки только «Эдмонтон». Клуб выкупил его и еще двух игроков за $850 тысяч. Причем Уэйн до конца не знал, где окажется. «После тренировки тренер сказал, что нас продали и надо быстро собираться в аэропорт. Я спросил его, куда мы летим, он ответил: «Не знаю, к двум часам дня сделку должны заключить. Кто вас купит, туда и полетите».

В первом сезоне за «Ойлерс» Гретцки набрал 104 очка. «Эдмонтон» выиграл регулярку и дошел до финала, где проиграл «Виннипегу». Через несколько недель ВХА перестала существовать, а «Эдмонтон» и «Виннипег» присоединились к НХЛ.

Гретцки взял с «Эдмонтоном» четыре Кубка Стэнли. Последние годы он пророчит победу Макдэвиду. «Когда ты выиграешь (а ты выиграешь) Кубок Стэнли, чувство будет просто потрясающим. <…> Однажды ты испытаешь его, потому что ты слишком хорош», – говорил величайший в 2020-м.

Неужели это вот-вот случится?

Фото: eastnews.ru /BRUCE BENNETT; AFP /DAN LEVINE; Gettyimages.ru /Bruce Bennett