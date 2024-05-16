Ветеран «Далласа» обогнал Овечкина по очкам в плей-офф, но «Колорадо» до сих пор живет – даже без Ничушкина

Уходят с 1-3 в серии.

«Колорадо» обыграл «Даллас» (5:3) и сократил отставание в полуфинальной серии Запада (2-3).

Макар – главная причина, почему серия продолжается

Спаситель «Эвеланш» – защитник Кэйл Макар. Он оформил дубль: на 37-й минуте реализовал большинство потрясающим по точности броском, а на 44-й забил в равных составах после изящной обводки.

Два очка на счету Нэтана Маккиннона. Лучший бомбардир «Колорадо» в регулярке установил окончательный счет, а в конце первого периода ассистировал Арттури Лехконену. Финский форвард бросил впритирку со штангой и временем – за 0,6 секунды до сирены на перерыв!

В предыдущем матче (1:5) Маккиннон и Макар не только остались без очков, но и схватили по «-3». Теперь все круто изменилось. Кэйл забил голы, принципиально важные и для команды, и лично для себя. После 71 игры плей-офф у Макара 21 шайба. Это седьмой результат в истории НХЛ среди защитников. Быстрее на третий десяток перешли Пол Коффи (48 игр), Брайан Лич (49), Бобби Орр (50), Дени Потвен (52), Эл Макиннис и Пол Райнхарт (оба – 70).

Если сделать скидку на возраст, то позиции Макара окажутся еще сильнее. Среди защитников до 26 лет он всего четвертый с 20+ голами в плей-офф. Не дотянулся лишь до персон исключительного масштаба – Коффи, Потвена и Орра.

В плей-офф-2024 у Макара 14 (5+9) очков. Он второй по результативности защитник (после Эвана Бушара из «Эдмонтона») и делит с Маккинноном четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги.

После отстранения Ничушкина в серии сменился король пятака. Он играет за «Даллас»

Первая шайба Макара и гол Лехконена пришли благодаря большинству. «Эвеланш» впервые за четыре матча использовали численное преимущество. «Даллас» сыграл дисциплинированно, но «Колорадо» был безжалостен – забил в двух попытках из трех. «Старс» имели на один шанс больше, а реализовали на один меньше (1/4).

Кроме того, «Эвеланш» впервые в серии вели в счете по ходу игры. В стартовом матче команда Джареда Беднара гналась за соперником и победила в овертайме, а в трех следующих встречах уступила.

Лучший игрок «Далласа» в проигранном матче – неожиданно Джо Павелски. 39-летний форвард набрал в два раза больше очков, чем за предыдущие полтора раунда – 2 (1+1). Для гола Павелски, традиционно эффективному на пятаке, хватило одного касания. Пожалуй, лишь один человек из «Колорадо» так же хорош в этой части площадки – и это Валерий Ничушкин, и раньше ноября мы не увидим его в деле.

Павелски же вышел на чистое 13-е место в списке лучших снайперов плей-офф в истории. У него 74 гола в 194 матчах. Следующая цель – Марио Лемье с 76 шайбами в 107 играх. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122 в 208).

Джо ворвался еще и в топ-4 по очкам в плей-офф среди действующих игроков. Теперь у него 142 (74+68) балла – на один больше, чем у Алексанра Овечкина в 151 игре. Но еще двое российских нападающих по-прежнему выше Павелски – это Евгений Малкин со 180 очками и Никита Кучеров с 167. Лидер рейтинга – Сидни Кросби (201).

Впрочем, «Далласу» от продвижения Павелски не легче. «Старс» не воспользовались отсутствием Ничушкина и остались во втором раунде вместо выхода в третий. В этом команда Питера Дебура не уникальна. Ранее «Рейнджерс» (дважды) и «Флорида» не закончили серию, имея по три победы.

Во всех четырех четвертьфиналах сыграют как минимум шесть матчей – всего лишь шестой раз в истории. Последний раз такое случалось 7 лет назад.

Фото: AP Photo /Tony Gutierrez