Это проклятие? «Торонто» вылетел в первом раунде – 57 лет без Кубка Стэнли

Когда снимут порчу?

«Бостон» победил «Торонто» в седьмом матче серии (2:1 ОТ) и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

Самсонов вернулся в ворота. Итог – две сомнительные шайбы

Решающая игра получилась скудной не только на голы, но и на любые другие события. Команды сделали ставку на терпение, а не на изобретательность.

Счет открыли только в середине третьего периода. На шайбу Вильяма Нюландера ответил Хампус Линдхольм. Две результативные атаки разделили всего 70 секунд.

В обоих эпизодах поучаствовали игроки «Торонто», которые выпали из состава по ходу серии и вернулись на седьмой матч. Нюландера на пустые ворота вывел пас Остона Мэттьюса – форвард пропустил пятую и шестую игры.

Виновник встречного гола – вратарь Илья Самсонов: он пустил шайбу в ближний угол. Самсонова заменили по ходу четвертого матча, и голкипер бы досмотрел серию со скамьи запасных, но перед седьмой игрой травмировался его сменщик Джозеф Уолл.

Эту ошибку Самсонова благополучно забыли, если бы на последней секунде (буквально на последней секунде!) основного времени рикошет сыграл бы за «Торонто». Нюландер отпасовал на Мэттьюса, но по пути шайба коснулась защитника «Бостона» и направилась точно в щиток недвижимого Джереми Сваймена.

Овертайм уложился в две минуты. «Торонто» пассивно провел круг смен, а «Бостон» включил максимальные обороты. Линдхольм закинул шайбу в зону от красной линии, и первым на подборе оказался не соперник, а его партнер – Давид Пастрняк. Ускорившийся чех обставил и защитников, и Самсонова. В ключевой момент вратарь стоял в воротах, а не играл.

Для Пастрняка этот гол стал третьим в серии – он сравнялся с Брэдом Маршандом и Джейком Дебраском. Титул лучшего бомбардира серии остался за Маршаном – 8 очков.

Звезды «Мэйплс Лифс» провалились – в Торонто их джерси жгут на кострах

У лидеров «Мэйпл Лифс» сопоставимых достижений нет. Мэттьюс закончил плей-офф с 4 баллами в 5 матчах; Джон Таварес ограничился двумя; у Нюландера и Митча Марнера – по 3 очка (столько же, кстати, у российского защитника-домоседа Ильи Любушкина). За 7 матчей хваленая атака «Торонто» наскребла всего 12 голов (у «Бостона» – 18). По местным соцсетям уже расходятся традиционные видео – болельщики жгут джерси провалившихся звезд.

Единственное утешение для «Торонто» – камбэк с 1-3 в серии. «Мэйпл Лифс» собрались, когда, кажется, никто в них уже не верил, и добились двух побед подряд. С другой стороны, для серий между «Торонто» и «Бостоном» это типичный сценарий. В 2013 и 2018 гг. канадцы тоже проигрывали 1-3, тоже взяли пятый и шестой матчи и тоже уступили седьмой.

Кошмарный отрезок в истории великого клуба продолжается. За последние 17 лет «Торонто» только один раз вышел во второй раунд (в прошлом году победил «Тампу»).

В финале конференции «Мэйпл Лифс» не играли с сезона-2001/2002, а Кубок Стэнли не приезжал в самый хоккейный город на свете с 1967 года – уже 57 сезонов!

Фанаты «Бостона», напротив, видели свою команду на вершине не только в учебниках истории. В 2011-м «Брюинс» взяли кубок, в 2013-м и 2019-м уступили в финале.

Следующий соперник «Бостона» – «Флорида», которая одолела «Тампу» (4-1). В прошлом сезоне соперники встретились в первом раунде – тогда сильнее в семи матчах оказались «Пантерс».

Фото: East News /MADDIE MEYER/Getty AFP, AP Photo/Michael Dwyer