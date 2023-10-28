Шайбу, шайбу!
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«Они были свежее после отдыха – мы в это время летали». СКА Ротенберга проиграл уже 10 матчей – дважды «Сочи»

КХЛ КХЛ
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
СКА СКА
Сочи Сочи
Борна Рендулич
Никита Серебряков Никита Серебряков
Марат Хуснутдинов Марат Хуснутдинов
Матвей Мичков Матвей Мичков
Михал Криштоф
Хоккей Хоккей

«Сочи» во второй раз в сезоне обыграл СКА – снова сделал это дома и с тем же счетом, что и 2 октября (5:4). По ходу матча хозяева уступали 0:2 и 3:4, но оба раза перевернули игру и прервали серию из четырех поражений подряд.

СКА доминировал в первом периоде – 7 силовых приемов, 14 бросков и 2 гола. Но в середине второго все резко изменилось – сочинцы забросили 3 шайбы за 4,5 минуты. Украшение вечера – рывок Артура Тянулина. Такого не ожидал даже Никита Серебряков – лучший вратарь прошлого сезона КХЛ, недавно перешедший из «Адмирала».

Петербуржцы сравняли счет еще до перерыва, а сразу после него вышли вперед. Но удержать преимущество не удалось: на 44-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве – и забил. Марат Хуснутдинов вывел Михала Криштофа 1 на 1 с Серебряковым, и словак не промахнулся.

Хуснутдинов с 2019 года выступал в системе СКА, на несколько матчей даже вышел капитаном. Но 2,5 недели назад армейцы обменяли форварда в «Сочи». «В текущей ситуации лучшим выходом будет переход в «Сочи», где наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал», – объяснил трансфер главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

Передача на Криштофа – второе результативное действие Хуснутдинова в новой команде. Марат провел в «Сочи» 6 матчей, и игра против бывших партнеров стала для него лучшей.

● Борна Рендулич – хорватский форвард, которого Ротенберг получил взамен Хуснутдинова, напротив, ушел в тень и покинул лед с «-1». Хотя за три первых матча после перехода забросил три шайбы.

● Не смог проявить себя и Матвей Мичков. Несмотря на 18 минут игрового времени, проспект «Филадельфии» остался без очков. 

● Главный герой матча – Сергей Попов. Именно он оформил победную шайбу – за 36 секунд до финальной сирены. У нападающего 6 голов в 22 матчах сезона – и по-прежнему ни одного ассиста. 

● Серебряков сыграл худший матч после перехода из «Адмирала». Голкипер отразил только 84,8% бросков (28 из 33).

СКА проиграл десятый матч в регулярке – Ротенберг объяснил это теми же словами, которые использовал раньше: «Понятно, что соперник был намного свежее после 7 дней отдыха. Мы в это время летали, играли, но это не оправдание нашей сегодняшней игры. Сами виноваты. При всем уважении к «Сочи» мы сегодня проиграли сами себе». 

СКА забрал из не самого сложного выезда (Нижнекамск – Ярославль – Мытищи – Сочи) только половину очков. Команда Ротенберга – седьмая в таблице Запада. «Сочи» благодаря победе расположился на строчку выше. В этом сезоне команды сойдутся еще дважды – 19 декабря и 18 февраля.  

Сочи – СКА 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Никишин ()
0:2 – 17 Гальченюк (Никишин, Грицюк)
1:2 – 28 Рассказов (Криштоф, Грэм)
2:2 – 31 Завгородний (Сагадеев)
3:2 – 32 Тянулин ()
3:3 – 37 Пашнин (Поляков)
3:4 – 42 Бардаков (Старков)
4:4 – 43 Криштоф (Хуснутдинов)
5:4 – 59 Попов (Грэм, Криштоф)
Вратари: Бердин 31/35 – Серебряков 28/33.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, Александр Кряжев

7 комментариев

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Elegante
Когда уже до этого клоуна дойдёт, что не его это занятие
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onsigne
Ответ Фёдор Кузнецов
Спортс мастера кликбейта, Ротенберг сразу после фразы из заголовка сказал "это неоправдание, сами виноваты", не отменяет уже легендарный уровень оправдываний Ротенберга, но кликбейтить спортс умеет
Так не работает. Нельзя нелепо оправдываться минуту, в начале и конце спича дважды сказать как СКА устал и какой свежий был Сочи, а потом нелепость нивелировать после "но...".
+3
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Ophiomorph
Ответ Elegante
Когда уже до этого клоуна дойдёт, что не его это занятие
До другого клоуна уже почти четверть века не доходит, так что вопрос риторический.
+3
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Петр Кифоренко
Опять самолетные ноги виноваты?)
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иван
Не удивлюсь если завтра будет инфа о новом переходе тянулина или того же бердина но у ромки вроде и так 7 вратарей хотя ему пох
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Руслан Мухамадиев
Килограмм геля для укладки волос и лицо не обремененное интеллектом.
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