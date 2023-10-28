«Они были свежее после отдыха – мы в это время летали». СКА Ротенберга проиграл уже 10 матчей – дважды «Сочи»

«Сочи» во второй раз в сезоне обыграл СКА – снова сделал это дома и с тем же счетом, что и 2 октября (5:4). По ходу матча хозяева уступали 0:2 и 3:4, но оба раза перевернули игру и прервали серию из четырех поражений подряд.

СКА доминировал в первом периоде – 7 силовых приемов, 14 бросков и 2 гола. Но в середине второго все резко изменилось – сочинцы забросили 3 шайбы за 4,5 минуты. Украшение вечера – рывок Артура Тянулина. Такого не ожидал даже Никита Серебряков – лучший вратарь прошлого сезона КХЛ, недавно перешедший из «Адмирала».

Петербуржцы сравняли счет еще до перерыва, а сразу после него вышли вперед. Но удержать преимущество не удалось: на 44-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве – и забил. Марат Хуснутдинов вывел Михала Криштофа 1 на 1 с Серебряковым, и словак не промахнулся.

Хуснутдинов с 2019 года выступал в системе СКА, на несколько матчей даже вышел капитаном. Но 2,5 недели назад армейцы обменяли форварда в «Сочи». «В текущей ситуации лучшим выходом будет переход в «Сочи», где наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал», – объяснил трансфер главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Передача на Криштофа – второе результативное действие Хуснутдинова в новой команде. Марат провел в «Сочи» 6 матчей, и игра против бывших партнеров стала для него лучшей.

● Борна Рендулич – хорватский форвард, которого Ротенберг получил взамен Хуснутдинова, напротив, ушел в тень и покинул лед с «-1». Хотя за три первых матча после перехода забросил три шайбы.

● Не смог проявить себя и Матвей Мичков. Несмотря на 18 минут игрового времени, проспект «Филадельфии» остался без очков.

● Главный герой матча – Сергей Попов. Именно он оформил победную шайбу – за 36 секунд до финальной сирены. У нападающего 6 голов в 22 матчах сезона – и по-прежнему ни одного ассиста.

● Серебряков сыграл худший матч после перехода из «Адмирала». Голкипер отразил только 84,8% бросков (28 из 33).

СКА проиграл десятый матч в регулярке – Ротенберг объяснил это теми же словами, которые использовал раньше: «Понятно, что соперник был намного свежее после 7 дней отдыха. Мы в это время летали, играли, но это не оправдание нашей сегодняшней игры. Сами виноваты. При всем уважении к «Сочи» мы сегодня проиграли сами себе».

СКА забрал из не самого сложного выезда (Нижнекамск – Ярославль – Мытищи – Сочи) только половину очков. Команда Ротенберга – седьмая в таблице Запада. «Сочи» благодаря победе расположился на строчку выше. В этом сезоне команды сойдутся еще дважды – 19 декабря и 18 февраля.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, Александр Кряжев