«Айлендерс» летят «Каролине»: Сорокин и Варламов не тащат, Орлов впервые за 6 лет забил в плей-офф

Уже 0-3 в серии.

Первые два матча «Каролины» и «Айлендерс» получились довольно увлекательными, хотя интриги в серии явно не хватало. Казалось, что переезд в Нью-Йорк должен немного расшевелить «островитян», но в итоге дело идет к свипу – 0-3 перед четвертой игрой.

На результат прошлой ночи повлияли и российские игроки «Каролины»: у Дмитрия Орлова – гол, а Андрей Свечников отметился двумя передачами, став первой звездой матча. Без их участия «Харрикейнс» забросили только одну шайбу и победили – 3:2.

Свечников зажигает в ударной тройке – помог отличиться Орлову и Ахо

Свой гол Орлов забил уже в середине первого периода, и в этом эпизоде отлично сыграл Свечников. Перехватил шайбу, разогнал атаку и вошел в зону «Айлендерс». При этом торопиться Андрей не стал – сделал паузу и дождался подключения защитника.

Момент почти исторический: у Орлова это первый гол в плей-офф за 6 (!) лет. Последний раз он забивал аж в 2018 году, когда в составе «Вашингтона» выиграл Кубок Стэнли.

Интересно, что за время этой засухи Дмитрий ни разу не пропустил плей-офф: четыре розыгрыша – с «Кэпиталс», а год назад одна серия в составе «Бостона». Тогда у Орлова было 8 передач за 7 игр – но ни одной шайбы. Теперь безголевая серия в 33 матча закончена.

А Свечников продолжил тащить – на 27-й минуте отдал уже на гол Себастьяна Ахо. Первая тройка «Каролины» Генцел (1+2) – Ахо (2+1) – Свечников (0+4) пока точно одна из лучших в этом плей-офф.

«Айлендерс» не могут с ней справиться, и пока не спасают даже российские вратари: после шайбы Ахо при счете 3:1 был заменен Илья Сорокин. В ворота встал Семен Варламов, отразивший все 8 бросков. Но атака хозяев за половину матча отыграла лишь один гол.

«Каролина» удержала преимущество во многом благодаря игре Фредерика Андерсена. Датчанин запомнился эффектными сэйвами – и пока он выигрывает противостояние у российского дуэта «Айлендерс».

Андерсен спасает «Харрикейнс» – не в пример Варламову и Сорокину

Игра вратарей в этой паре решает многое. Как и выбор основного у команд.

Патрик Руа перед серией доверился Семену Варламову, с которым ранее работал в «Колорадо». Он хоть номинально и считается бэкапом, но провел регулярку лучше Сорокина (91,8% ОБ и 2,6 КН против 90,9% ОБ и 3,01 КН). Особенно хорош Семен был в концовке регулярки, что помогло «Айлендерс» выйти в плей-офф. Поэтому решение Руа отчасти ожидаемо.

Варламов провел два матча в Роли и пропустил 6 шайб. Сорокина выпустили в старте на третий матч, но получилось совсем неудачно – 11 сэйвов с 14 бросков, и он поехал на смену. Так что в четвертой игре тренеры «Айлендерс», вероятно, вернутся к Варламову в качестве стартера.

У «Каролины» здесь все гораздо лучше. В конце января вернулся Фредерик Андерсен, пропустивший четыре месяца из-за проблем со свертываемостью крови. Датчанина аккуратно готовили к плей-офф – сначала он месяц только тренировался с командой, а потом чередовался в старте с Петром Кочетковым, проведя 10 игр.

Это сработало на 100%. Статистика Андерсена после возвращения впечатляет. Среди вратарей с 10+ матчами на отрезке с 7 марта (первый матч Андерсена) по 18 апреля (завершение регулярки) он лучший почти по всем показателям:

● 9 побед – 4-е место в НХЛ;

● 95,2% отраженных бросков – 1-е место;

● 1,3 коэффициент надежности – 1-е место;

● 3 сухих матча – 1-е место.

Плей-офф он начал в основе – и пока полностью оправдывает это доверие. У него не особо получился второй матч (3 шайбы с 12 бросков), но в двух других играх был на высоте. Смотрите, как он тащил в Нью-Йорке. Двойной сэйв в первом периоде – просто ограбил Барзэла и Добсона!

А это спасение за 6 минут до конца: потеряв равновесие, Андерсен не выключился из эпизода и намертво поймал шайбу после хорошего броска верхом от Александра Романова.

«Каролина» номинировала Андерсена на «Билл Мастертон Трофи» – приз за мастерство и преданность хоккею. Обладатель награды станет известен в июне, но датский вратарь – точно один из главных претендентов на победу.

Главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор отмечал вратаря с лучшей стороны. После первого матча он высказался так: «Именно такие игры его характеризуют. Он всегда был отличным вратарем, но долгое время не мог играть. Если продолжит в том же духе, то это станет важным фактором».

Пока это действительно важный фактор преимущества «Каролины» в серии: в примерно равном противостоянии (83:77 в пользу «Харрикейнс» по броскам за три матча) Андерсен хорош в ключевые моменты, и ему помогает нападение. «Каролина» выглядит более сбалансированной командой, хотя «Айлендерс» и не заслужили разгромных 0-3.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-3

Фото: East News /BRUCE BENNETT/Getty AFP, AP Photo/Frank Franklin I