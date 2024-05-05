Встречу «ПСЖ» и «Боруссии» обслужит Даниэле Орсато. Вспоминаем, как арбитр работал на матчах парижан

Первая встреча «Боруссии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов закончилась победой дортмундцев со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Париже 7 мая.

Главным арбитром матча назначен итальянец Даниэле Орсато. С работой этого судьи поклонники столичного клуба знакомы отлично. С 2017 года Орсато обслуживал хотя бы один матч парижан в сезоне.

В 2020 году Даниэле судил финал Лиги чемпионов. Тогда «ПСЖ» уступил «Баварии», единственный гол забил Кингсли Коман. В той встрече итальянский арбитр показал по четыре «горчичника» игрокам обеих команд.

Почти каждый раз, когда «ПСЖ» пересекался с «Баварией», именно Орсато был главным арбитром. В трех встречах с мюнхенцами парижане уступили, в одной игре победили.

Он также работал на двух выездных матчах с «Манчестер Юнайтед» в 2019 и 2020 годах (победы «ПСЖ» 2:0 и 3:1). На игре с «Ман Сити» на групповом этапе ЛЧ в 2021 году – поражение 1:2. Орсато обслуживал победную для парижан встречу с «Мадридом» в 2022 году (1:0).

Всего итальянец работал на восьми матчах столичного клуба: четыре победы и четыре поражения «ПСЖ». В этих играх Орсато показал 38 желтых карточек (18 игрокам «ПСЖ») и две красные (обе – соперникам парижан).

Как относитесь к этому арбитру?