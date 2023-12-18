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Неймар посоревновался с одноклубниками в знании арабского языка? Фанаты «ПСЖ» в гневе от увиденного😡

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Ихнеймар можно понять.

Бразилец Неймар, продолжающий восстановление после травмы, поучаствовал в медиамероприятии своего нынешнего клуба - игроки и тренеры «Аль-Хилаля» соревновались в знании арабских слов.

Судя по видео Ней уступил как главному тренеру Жорже Жезушу, так и защитнику Калиду Кулибали - бразилец сумел вспомнить лишь 6 слов.

Но даже такой результат вызвал негодование фанатов «ПСЖ» - их можно понять, ведь Ней за 6 лет в Париже так и не выучил французский.

1 комментарий
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Назвал всего 6 самых распространенных слов и болельщики ПСЖ в гневе? Я думаю по французски побольше знает
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