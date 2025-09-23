Помните плачущего парня в зале после вручения Дембеле «Золотого мяча»? Это друг детства Усмана. Он посвятил награду ему 🥹
Если вы смотрели церемонию вручения «Золотого мяча», то заметили незнакомого парня, который прослезился во время речи Усмана Дембеле.
Его зовут Мустафа Диатта. Это друг детства Усмана, который прошел бок о бок с нападающим «ПСЖ» все ступени юношеского футбола. Профессионалом Диатта так и не стал, но крепкую дружбу с лучшим футболистом мира сохранил.
Дембеле даже отметил друга в речи после вручения награды:
«Посвящаю победу моему другу Мустафа, с которым мы вместе с четырех-пяти лет. Он всегда был со мной, всегда поддерживал меня. Он всегда говорил, что однажды я стану лучшим в мире. И мы всегда будем вместе».
Вот это точно лучше любой награды!