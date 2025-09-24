1 мин.

🎥 Милейшая реакция детей из первой команды Дембеле на его «ЗМ». Для этого и нужен футбол

87

Усман Дембеле – обладатель «Золотого мяча», так решили журналисты со всего мира, Ламин Ямаль в голосовании занял вторую строчку. Француз плакал, читая победную речь.

В Эвре, родном городе Усмана, о котором игрок говорил со сцены «Золотого мяча», церемонию смотрели ребята из местной команды – именно там много лет назад маленький Дембеле делал свои самые первые шаги в футболе.

Когда Роналдиньо назвал имя победителя, юные спортсмены взорвались от радости.

Вот для таких моментов и существует футбол.

logoУсман Дембеле
logoСборная Франции по футболу
logoПСЖ
Клубы
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч