🎥 Милейшая реакция детей из первой команды Дембеле на его «ЗМ». Для этого и нужен футбол
Усман Дембеле – обладатель «Золотого мяча», так решили журналисты со всего мира, Ламин Ямаль в голосовании занял вторую строчку. Француз плакал, читая победную речь.
В Эвре, родном городе Усмана, о котором игрок говорил со сцены «Золотого мяча», церемонию смотрели ребята из местной команды – именно там много лет назад маленький Дембеле делал свои самые первые шаги в футболе.
Когда Роналдиньо назвал имя победителя, юные спортсмены взорвались от радости.
Вот для таких моментов и существует футбол.