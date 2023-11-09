Кампуш в Сорбонне прочел лекцию о работе на трансферном рынке. Луиш рассказал о новой спортивной стратегии «ПСЖ»

Луиш Кампуш выступил в Сорбонне. Спортивный директор «ПСЖ» прочел лекцию о работе на трансферном рынке.

Среди прочего Кампуш рассказал о новой спортивной стратегии «ПСЖ». По словам менеджера, теперь парижане будут делать ставку на командную игру:

«Футбол – это коллективная игра. Как только мы перестаем играть как команда, когда один игрок становится важнее клуба или всей команды, становится сложно. У нас в «ПСЖ» есть пример одного или двух игроков, которые сильно изменились в этом году и стали лучше адаптироваться.

Теперь мы гораздо больше сосредоточены на коллективном мышлении. Благодаря этому каждый игрок может сиять. Это новое направление, принятое клубом. Думаю, такая политика приведет к меньшему количеству неудач в отношении определенных игроков».

Этим летом «ПСЖ» подписал 11 футболистов. Лишь некоторых из новичков парижан можно назвать звездными игроками.

При этом в летнее трансферное окно столичный клуб попрощался с несколькими футболистами, которые, безусловно, приковывали к себе и к клубу огромное внимание. Речь о Месси, Неймаре и Рамосе.

Что думаете о новой политике «ПСЖ»? Клуб действительно будет придерживаться курса, о котором сказал Кампуш?