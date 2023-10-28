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Воспитанник «ПСЖ» Заир-Эмери рано стал игроком старта. Им восхищаются Неймар и Месси

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17-летний воспитанник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери набрал впечатляющую форму. В победном матче Лиги чемпионов против «Милана» (3:0) француз записал на свой счет две голевые передачи.

Хавбек быстро адаптировался к взрослому футболу и при Луисе Энрике у него уже больше игр с первых минут, чем в предыдущем году при Кристофе Гальтье − 10 против 9.

Уроженец Монтрея продолжает привлекать к себе внимание. Несомненно, что если он продолжит в том же духе, то в скором времени получит вызов в главную сборную Францию.

В свежем номере газета Le Parisien напоминает, что Неймар и Лионель Месси еще в прошлом сезоне оказались впечатлены игрой Уоррена Заира-Эмери. Оба футболиста «поклонники его надежности, регулярно выбирали его в свою команду для игр на тренировках, оба южноамериканца окружали себя конкурентоспособными игроками».

1 комментарий

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Caterina
Талантливый парень. Мне тоже понра)
В отличие от тупого Экитика, с которым лягушатники носились как с писаной торбой.
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