«Перейти в «ПСЖ»? Без шансов». Балотелли назвал одно условие, которое заставит его переехать в Париж

Респект за честность.

В интервью TvPlay форварда турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли спросили о том, мог бы он перейти в «ПСЖ».

«Что будет, если мне позвонят из «ПСЖ»? Без шансов. Ни в коем случае. Я ведь раньше играл за «Марсель» и «Ниццу», так что... ни в коем случае».

«Если они мне предложат 10 млн евро в год? Тогда конечно. В таком случае я бы согласился. За 10 млн я бы даже присоединился к команде брата и стал бы играть с ним!»

Не все в этом мире продается за деньги, кроме Марио Балотелли 😂 Прошлый сезон итальянец провел в швейцарском «Сьоне», а в одном матче этого сезона за турецкий «Адана Демирспор» сделал дубль.