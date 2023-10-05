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«Перейти в «ПСЖ»? Без шансов». Балотелли назвал одно условие, которое заставит его переехать в Париж

Марио Балотелли Марио Балотелли
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Респект за честность.

В интервью TvPlay форварда турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли спросили о том, мог бы он перейти в «ПСЖ».

«Что будет, если мне позвонят из «ПСЖ»? Без шансов. Ни в коем случае. Я ведь раньше играл за «Марсель» и «Ниццу», так что... ни в коем случае».

«Если они мне предложат 10 млн евро в год? Тогда конечно. В таком случае я бы согласился. За 10 млн я бы даже присоединился к команде брата и стал бы играть с ним!»

Не все в этом мире продается за деньги, кроме Марио Балотелли 😂 Прошлый сезон итальянец провел в швейцарском «Сьоне», а в одном матче этого сезона за турецкий «Адана Демирспор» сделал дубль.

2 комментария

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Тиджани Бабангида
При всей чудаковатости трансферной политики «ПСЖ» , представить туда переход Балотелли в здравом уме не получается
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Kit Cat (ZENIT)
Марио от туда не позвонят😁. У псж и так состав укоплетован
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