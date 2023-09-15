Смелое заявление.

По информации Le Parisien, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш отказался от возможность подписать этим летом Джуда Беллингема.

Он не захотел платить за него большие деньги, которые требовал «Дортмунд». Также Кампуш считает, что один из молодых игроков французского клуба ничем не хуже, чем англичанин.

Португалец назвал Уоррена Заира-Эмери равным по таланту Джуду Беллингему. При Луисе Энрике француз стал игроком стартового состава, выйдя на поле во всех пяти турах.

Тем не менее, он даже не приблизился к тому, чтобы оказать такое же влияние на игру «ПСЖ» в этом сезоне, как Беллингем оказывает в «Мадриде», так что становится очевидным, кто выиграл от этой сделки.