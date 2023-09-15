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Спортивный директор «ПСЖ» не захотел подписывать Беллингема. Он считает, что в клубе есть игрок не хуже него

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Луиш Кампуш
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Смелое заявление.

По информации Le Parisien, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш отказался от возможность подписать этим летом Джуда Беллингема.

Он не захотел платить за него большие деньги, которые требовал «Дортмунд». Также Кампуш считает, что один из молодых игроков французского клуба ничем не хуже, чем англичанин.

Португалец назвал Уоррена Заира-Эмери равным по таланту Джуду Беллингему. При Луисе Энрике француз стал игроком стартового состава, выйдя на поле во всех пяти турах.

Тем не менее, он даже не приблизился к тому, чтобы оказать такое же влияние на игру «ПСЖ» в этом сезоне, как Беллингем оказывает в «Мадриде», так что становится очевидным, кто выиграл от этой сделки.

6 комментариев

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paulbell1607
это кто?
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БЕКБЕРГАН
Этот Кампуш 3.14бол не хотел он купить Беллингема. Он просто не смог купить Беллингема. Беллингем хотел перейти Реал. Кроме Реала не одна команда не интересовал Беллингема.
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Артём Поддубный
Я вообще сомневаюсь что Джуд пошел бы в этот "супер" клуб под названием ПСЖ, так как он не соответствует тем критерия по которым англичанин приехал на Сантьяго Бернабеу. А также смотря на траты и трансферы ПСЖ и на их отвратительную игру, можно сделать вывод что и Кампуш такой себе профессионал.
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Bazilic
Ответ Артём Поддубный
Я вообще сомневаюсь что Джуд пошел бы в этот "супер" клуб под названием ПСЖ, так как он не соответствует тем критерия по которым англичанин приехал на Сантьяго Бернабеу. А также смотря на траты и трансферы ПСЖ и на их отвратительную игру, можно сделать вывод что и Кампуш такой себе профессионал.
Джуд явно не самый принципиальный парень
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Артём Поддубный
Ответ Bazilic
Джуд явно не самый принципиальный парень
то есть в Мадриде он наверное не из принципа, а из-за денег?
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