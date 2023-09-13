14 комментариев

Вырос и понял.

В интернете появилось видео, на котором форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассуждает о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Давно известно о том, что француз считает своим кумиром именно португальца, однако как он признается сам, время внесло коррективы в мнение.

«Я люблю Криштиану Роналду. Когда я был молод, то являлся его большим фанатом. Но со временем, как фанат Криштиану, я стал больше изучать Месси. Когда ты юн и твой кумир Роналду, то ты не можешь увидеть, как хорош Лионель. Но я вырос и теперь люблю их обоих».

Мбаппе провел бок о бок с Лионелем Месси два сезона в «ПСЖ» и смог оценить его реальный уровень. Сыграть вместе с Криштиану Роналду Килиану не удалось, однако они встречались на футбольном поле.

Неизвестно, когда именно было записано это видео. Вполне вероятно, что оно появилось еще до того, как Мбаппе смог сыграть с Месси в одной команде, хотя нельзя исключать, что оно свежее.