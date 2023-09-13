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📹Как известно, Мбаппе считает своим кумиром Роналду. Однако время внесло коррективы в его выбор

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Вырос и понял.

В интернете появилось видео, на котором форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассуждает о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Давно известно о том, что француз считает своим кумиром именно португальца, однако как он признается сам, время внесло коррективы в мнение.

«Я люблю Криштиану Роналду. Когда я был молод, то являлся его большим фанатом. Но со временем, как фанат Криштиану, я стал больше изучать Месси. Когда ты юн и твой кумир Роналду, то ты не можешь увидеть, как хорош Лионель. Но я вырос и теперь люблю их обоих».

Мбаппе провел бок о бок с Лионелем Месси два сезона в «ПСЖ» и смог оценить его реальный уровень. Сыграть вместе с Криштиану Роналду Килиану не удалось, однако они встречались на футбольном поле.

Неизвестно, когда именно было записано это видео. Вполне вероятно, что оно появилось еще до того, как Мбаппе смог сыграть с Месси в одной команде, хотя нельзя исключать, что оно свежее.

14 комментариев

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Funny lepka
Нормальное отношение к двум легендам.Спорить кто сильнее тяжело,но они оба привили мне любовь к этой игре 7 лет назад когда я был 6 пацаном.Спасибо двум goat 🐐🐐 за все!!!
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songbilong
так-то оба молодцы, но здесь персофаны рвут пятую точку из-за них
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Domian
Ответ Funny lepka
Нормальное отношение к двум легендам.Спорить кто сильнее тяжело,но они оба привили мне любовь к этой игре 7 лет назад когда я был 6 пацаном.Спасибо двум goat 🐐🐐 за все!!!
Две легенды это да, но не два гоат.
Гоат один и он 18.12.2022 стал Чемпионом Мира и в октябре оформит 8 ЗМ.
Вторая легенда исторически проиграла и не на одном уровне с Лео.
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Роман
Месси забил 6 голов за первый сезон ПСЖ, вот Мбаппе сидел и рассуждал. Как Лионель такое смог.
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loneliness
пешеход учил его как отлететь от 1/8
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Arsenii Cherkasov
Ответ Domian
Две легенды это да, но не два гоат. Гоат один и он 18.12.2022 стал Чемпионом Мира и в октябре оформит 8 ЗМ. Вторая легенда исторически проиграла и не на одном уровне с Лео.
Как же вас трясёт от того что роналду называют гоат, но вам надо это признать, что и месси и роналду два гоат
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Domian
Ответ Arsenii Cherkasov
Как же вас трясёт от того что роналду называют гоат, но вам надо это признать, что и месси и роналду два гоат
Никто роналду кроме его недалеких персофанов не называет гоатом, этот статус без ЧМ невозможен.
Так и фанаты Неймара тоже своего кумира считают лучшим из лучших, их право, но это никогда не будет историческим фактом.
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Universal1000
Ответ Arsenii Cherkasov
Как же вас трясёт от того что роналду называют гоат, но вам надо это признать, что и месси и роналду два гоат
Никто этого никогда не признает. Никто и никогда. Ибо это чушь.
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Салмон Менталист
Ответ loneliness
пешеход учил его как отлететь от 1/8
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Роман
Ответ Салмон Менталист
Комментарий удален модератором
Твой коммент олицетворяет Климова, Рикобергу и всех фанатов Месси.
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Barsenoga
Ответ Роман
Вообще забавно, как Гаспачо, блог ПСЖ и другие схожие блоги, накидывающие на вентилятор, ведут новостную повестку. Якобы кто ранее думал о Роналду так, сейчас думает иначе) Выкапывают видео, вью х. пойми каких годов и трактуют под себя) Старясь прибавить плюсиков своему пешеходу.
сказал чел у которого посты только об этом только о Роналду)😂
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