В конце мая с Серхио Рико произошел несчастный случай. Голкипер попал в больницу, где его интубировали. Издание COPE сообщало, что испанец находился в критическом состоянии.

Серхио вышел из комы в конце июля. С тех пор начался его путь к выздоровлению. Наконец, спустя 82 дня Рико выписали из больницы.

Из учреждения вратарь вышел вместе со своей женой, которая все это время была рядом с ним.

По данным The Athletic, каждую неделю в реанимации Серхио терял около 30% мышечной массы. С момента госпитализации он похудел более чем на 20 кг.

В начале августа вратарь перенес операцию в связи с аневризмой головного мозга, пишет Europa Press. Врачи дали положительный прогноз на выздоровление.

Альба, жена голкипера, рассказывала, что у ее супруга были трудности с речью. Похоже, с этой проблемой Рико справился. Он уже дал первое интервью:

«Чувствую себя вполне хорошо, хотя аневризма не находится под полным контролем, мне нужно еще несколько месяцев спокойствия. После стольких дней, слава богу, я могу продолжить восстановление дома».

Килиан Мбаппе тоже рад за одноклубника. Он написал в соцсетях:

«Фото дня. Вы не увидите ничего лучше. Так счастлив видеть тебя таким, мой друг».

Присоединяемся к Мбаппе! Приятно видеть, что Серхио идет на поправку. Здоровья, и только здоровья.