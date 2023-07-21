На днях сразу несколько топовых источников сообщили, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер. Килиан остался в Париже, а его одноклубники отправились в предсезонный тур по Японии.

Нападающий тренируется вместе с другими игроками, которые летом могут покинуть столичный клуб. Мбаппе, вероятно, совсем скоро окажется в «Мадриде».

Маркиньос, капитан «ПСЖ», прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«Вы даже в Японии задаете мне эти вопросы. Это все сложно. Килиан – исключительный игрок, он очень сильный. Но решение о его будущем выходит за рамки нашей ответственности, ответственности игроков. Это вопрос к руководству. Мы всегда хотим, чтобы в команде выступали великие игроки. Надеюсь, что решение будет позитивным и он сможет вернуться, чтобы помочь нам в грядущем сезоне».

Мбаппе поддержала Мари-Антуанетта Катото – футболистка женской сборной Франции и женской команды «ПСЖ». Девушка в соцсетях написала емкое: «Сил тебе».

Тем временем в Мадриде Флорентино Перес заявил, что не переживает из-за трансфера Мбаппе в «королевский клуб».

Может, президент «Реала» уже знает, что переход состоится в ближайшее время?