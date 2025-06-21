Витинья и Мендеш решили прогуляться по Лос-Анджелесу, где их не узнал фанат – они явно не привыкли к такому поведению 🫣

Представьте, что вы идете по улице одной из самых нефутбольных стран мира, а вам навстречу шагают Нуну Мендеш и Витинья.

Вы удивляетесь, но еще больше удивляются они, надеясь, что хоть в США их ждет покой от внимания фанатов. Впрочем, кажется, что оператор не очень понял, как ему повезло.

«Кем вы работаете?»

Фанаты приятно удивлены.

💭 «На самом деле приятно видеть хороших скромных футболистов, которые могут поговорить, а не грубить фанатам. Также приятно видеть, что некоторые болельщики подходят спокойно и ведут себя уважительно».

💭 «Нет толп вокруг, они могут жить обычной жизнью».

💭 «Я вижу звезд футбола без понтов. Даже не верится».

💭 «Мендешу стоит быть аккуратнее. Там полиция может вести себя по-другому».

💭 «Лучшие левый защитник и центральный полузащитник мира».