🤨 А есть хоть одно объяснение, почему Нуну Мендеш не входит в число фаворитов на «Золотой мяч»?

Давайте по факту: в решающих матчах Лиги наций играла сборная Португалии, а победил Нуну Мендеш.

Защитник «ПСЖ» поучаствовал в победе над Германией, а затем устроил выпускной экзамен Ламину Ямалю.

Цифры есть цифры.

И что мы видим в итоге? 46 матчей в «ПСЖ» и 5+5 во всех турнирах. Четыре титула с парижанами и Лига наций со сборной Португалии. 7,33 – средняя оценка по сезону.

Смесь надежности в обороне и остроты в атаке поражает.

Самый символичный момент стал ключевым и решающим в матче с Испанией. Помните?

Ямаль обыгран и отыгран, а мяч забит в ворота.

Не из тех выбирают?