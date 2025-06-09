🤨 А есть хоть одно объяснение, почему Нуну Мендеш не входит в число фаворитов на «Золотой мяч»?
Давайте по факту: в решающих матчах Лиги наций играла сборная Португалии, а победил Нуну Мендеш.
Защитник «ПСЖ» поучаствовал в победе над Германией, а затем устроил выпускной экзамен Ламину Ямалю.
Цифры есть цифры.
И что мы видим в итоге? 46 матчей в «ПСЖ» и 5+5 во всех турнирах. Четыре титула с парижанами и Лига наций со сборной Португалии. 7,33 – средняя оценка по сезону.
Смесь надежности в обороне и остроты в атаке поражает.
Самый символичный момент стал ключевым и решающим в матче с Испанией. Помните?
Ямаль обыгран и отыгран, а мяч забит в ворота.
Не из тех выбирают?
У Ламина за матч дважды отбирал мяч (!) Роналду! Не Мендеш или Невеш, а Роналду!
А Нуну прямо сейчас топ1 защитник в мире. Даже на правом фланге есть споры, но левый защитник мира прямо сейчас Нуну.
Если индивидуально то это Рафинья, Салах, Ямаль, (Дембеле возможно, но до НГ он играл очень средне).
Если по титулам и финалам (как в году с Модричем) то это Витинья (тоже дирижер всей игры в ПСЖ весь год. Не месяц, не день, а весь сезон)
Если и то и другое, то это либо Дембеле либо Витинья.
Я бы давал награду всегда ИНДИВИДУАЛЬНО сильно проведшему игроку НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СЕЗОНА. КАЖДЫЙ ГОД бы так вручал. Как в НБА, НХЛ и тд. Тогда бы вопросов не было.
Тогда мои кандидаты это "Рафинья, Салах, Ямаль"
Ответьте себе на вопрос: "Без кого ПСЖ по игре не просел бы: Витинья, Дембеле или Мендеш"?
Если вы адекватный, взрослый, думающий фанат, то вы понимаете, что это Витинья.