📸🎥 55-летний Луис Энрике поразил своей безупречной формой. Вышел на тренировку босой и в одних шортах

«ПСЖ» приехал на чемпионат мира среди клубов в статусе лучшей команды Европы. Свой путь в США парижане начнут с игры против мадридского «Атлетико», встреча пройдет в рамках первого тура группового этапа.

Парижане остановились в Лос-Анджелесе, где стоит знойная погода. Луис Энрике появился на тренировке в одних шортах и кепке, по газону ходил без обуви. Испанец объяснял: он ходит по полю босиком, чтобы «соединить свое тело с энергией земли».

На интервью тренер оделся, а обувь вновь проигнорировал.

Как не отметить безупречную форму 55-летнего Энрике?

Луис серьезно следить за своей формой: в разные годы испанец занимался серфингом, пробовал себя в триатлоне, бегал, гонял на веломарафоны. В 2008 году Энрике отправился на марафон по пустыне Сахара протяженностью 250 км.

У игроков «ПСЖ» есть, с кого брать пример.

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