ПСЖ
Блог

Семья Рико рассказала, что на самом деле случилось с голкипером. В больнице Серхио навестил один игрок «ПСЖ»

лига 1 Франция лига 1 Франция
Карлос Солер Карлос Солер
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Серхио Рико Серхио Рико
Севилья Севилья
Футбол Футбол

Празднование чемпионского титула «ПСЖ» омрачила новость о травме Серхио Рико.

По информации Marca, голкипер парижан получил серьезную травму головы после падения с лошади. Издание COPE сообщило, что испанец находится в критическом состоянии. После случившегося Рико доставили в больницу и интубировали.

Агенство, представляющее интересы игрока, поделилось заявлением семьи Серхио. Оказывается, голкипер не падал с лошади:

«Вчера вечером Серхио Рико вылетел из Страсбурга в Малагу, а оттуда отправился в Эль Росио с разрешения клуба после победы в Лиге 1. Он провел несколько часов с семьей, а затем направился на мессу. По пути к храму с Серхио случился серьезный несчастный случай, когда его сбила лошадь, вырвавшаяся из упряжки.

Сейчас Серхио находится в надежных руках, он борется за выздоровление и получает наилучшую медицинскую помощь в больнице Эль Росио. Мы должны действовать с осторожностью, особенно в течение следующих 48 часов.

Сейчас мы ждем медицинский результатов, которые, как мы надеемся, будут положительными. Мы надеемся как можно скорее сообщить вам об улучшении его состояния. Мы благодарны вам за любовь и неравнодушие. Спасибо за вашу поддержку».

RMC Sport со ссылкой на испанское издание Eldesmarque сообщил, что в больницу к Серхио заглянул его товарищ по команде – Карлос Солер. Также узнать о состоянии голкипера в больницу пришел президент «Севильи», за которую Рико выступал раньше.

Пожелаем Серхио скорейшего выздоровления.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Ох, здоровья. Пофиг, что и как, главное, чтобы со здоровьем все в порядке было
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Genius
🙏🙏🙏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nik Yeremich
здоровья Рико
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий