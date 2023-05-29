Празднование чемпионского титула «ПСЖ» омрачила новость о травме Серхио Рико.

По информации Marca, голкипер парижан получил серьезную травму головы после падения с лошади. Издание COPE сообщило, что испанец находится в критическом состоянии. После случившегося Рико доставили в больницу и интубировали.

Агенство, представляющее интересы игрока, поделилось заявлением семьи Серхио. Оказывается, голкипер не падал с лошади:

«Вчера вечером Серхио Рико вылетел из Страсбурга в Малагу, а оттуда отправился в Эль Росио с разрешения клуба после победы в Лиге 1. Он провел несколько часов с семьей, а затем направился на мессу. По пути к храму с Серхио случился серьезный несчастный случай, когда его сбила лошадь, вырвавшаяся из упряжки.

Сейчас Серхио находится в надежных руках, он борется за выздоровление и получает наилучшую медицинскую помощь в больнице Эль Росио. Мы должны действовать с осторожностью, особенно в течение следующих 48 часов.

Сейчас мы ждем медицинский результатов, которые, как мы надеемся, будут положительными. Мы надеемся как можно скорее сообщить вам об улучшении его состояния. Мы благодарны вам за любовь и неравнодушие. Спасибо за вашу поддержку».

RMC Sport со ссылкой на испанское издание Eldesmarque сообщил, что в больницу к Серхио заглянул его товарищ по команде – Карлос Солер. Также узнать о состоянии голкипера в больницу пришел президент «Севильи», за которую Рико выступал раньше.

Пожелаем Серхио скорейшего выздоровления.