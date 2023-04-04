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«Я сделаю ему подарок». Аргентинский футболист хочет назвать дочь в честь Лионеля Месси и его жены

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Нападающий «Флуминенсе» аргентинец Херман Кано заявил, что назовет дочь «Лионела» в честь звезды сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и его супруги Антонелы Роккуццо.

35-летний Кано и его жена Росио Отеро готовятся во второй раз стать родителями. У пары уже есть сын по имени Лоренцо.

Во время недавнего интервью ESPN Кано спросили об имени для будущей дочери. 

«Мы пока не выбрали имя. Мы в поиске.. Мне нравится Лионела, потому что моя жена узнала, что беремена в Катаре, когда Аргентина стала чемпионом мира. Я тогда сказал: «Давай возьмем «Лио» в честь Лионеля и «Нела» в честь Антонеллы - жены Месси. Я думаю, что Росио в итоге согласится. Сделаю подарок для Лео».

Оценит Месси такой подарок?

1 комментарий

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Zizou
Переводчик, в итоге как его зовут, лИонель или лЕонель?
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