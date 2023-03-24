Мбаппе впервые дал пресс-конференцию в статусе капитана сборной Франции. Свою новую роль Килиан описал емко: «Это кайф!»

В беседе с журналистами нападающий «ПСЖ» заявил, что готов к ответственности, которую придется взять на себя. Он также рассказал, что поговорил с Гризманном. Антуан также претендовал на роль капитана сборной и был расстроен решением Дешама.

Поклонников французского футбола пресс-конференция Мбаппе очень впечатлила. Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Килиан показал, как должен выглядеть лидер. Браво!»

💭 «Честно, я сомневался в том, потянет ли Мбаппе свою новую роль. После этой пресс-конференции мои сомнения почти развеялись».

💭 «Очевидно, Мбаппе будет отличаться от Льориса. Думаю, это полезно для сборной. Пора признать, что в команду пришли молодые игроки с совершенно другим менталитетом. Мбаппе будет с ними на одной волне».

💭 «Просто GOAT. Король коммуникации».

💭 «С Мбаппе в сборной наступит демократия, думаю, это очень хорошо».

💭 «Мбаппе отлично выступил на этой пресс-конференции. Показал себя как настоящий лидер».

💭 «Помните, как Мбаппе разобрался с Ле Гре? Именно это должен делать капитан сборной. На пресс-конференции Килиан еще раз доказал, что заслужил повязку».

А как вам первые слова Мбаппе в роли капитана «синих»?