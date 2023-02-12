Неймар прокомментировал закулисные распри в «ПСЖ». Игрок расстроен тем, что информация из раздевалки утекла в СМИ

Неймар принял участии в пресс-конференции пред матчем «ПСЖ» против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Среди прочего бразилец прокомментировал конфликт между ним, Маркиньосом и Кампушем:

«Это действительно было, мы разошлись во мнениях. Такое происходит часто, но при этом я люблю их всех, знаете, это как с моей девушкой. Футбол – это не только любовь и дружба. Есть уважение, но иногда возникают споры. Мы не привыкли проигрывать, «ПСЖ» привык побеждать. Конечно, поражения нас расстраивают, но это часть процесса самосовершенствования. Что касается атмосферы в раздевалке, могу лишь сказать, что иногда в прессе появляется ложная информация, которая распространяется по всему миру. Иногда слухи появлялись в ключевые моменты сезона. Мы должны выяснить, что происходит. Это ненормально, когда некоторые вещи попадают в СМИ, это должно оставаться между нами. Мы должны держаться вместе. Подобные новости нас просто злят. Гарантирую, большая часть информации в прессе неверна, но некоторые детали правдивы».

Между тем, по информации издания Foot Mercato, руководство «ПСЖ» хочет продать Неймара уже этим летом. Клуб смущает игра бразильца и его отношения с одноклубниками.

Верите в слова Неймара? Может, бразилец просто пытается унять шумиху вокруг команды?