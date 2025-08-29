Банк России выпустит монеты с эмблемами «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Трудовых резервов»
Банк России выпустит памятные монеты, посвященные российскому футболу.
1 сентября в обращение поступят монеты из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей серии «Российский спорт».
На монетах изображены эмблемы футбольных клубов «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и спортивного общества «Трудовые резервы». Тираж каждой из них составляет 50 тысяч экземпляров.
Выпускаемые монеты считаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Фото: t.me/centralbank_russia
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Банка России
