ПСЖ
Блог

Сделка по Хакиму Зиешу стала полной катастрофой. «ПСЖ» в бешенстве, отношения между клубами окончательно испорчены

Клубы
Челси Челси
Фабрицио Романо
ПСЖ ПСЖ
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Футбол Футбол

Докладывает Фабрицио Романо.

«Челси» весь день был занят сделкой по Энцо Фернандесу. Ее все же удалось заключить в последние часы трансферного окна, но из-за этой спешки пострадал Хаким Зиеш.

Согласно информации от множества медиа, крах сделки между «Челси» и «ПСЖ» серьезно испортил отношения между клубами.

Фабрицио Романо рассказал, что только «Челси» виноват в срыве этого трансфера. Проблема  в том, что лондонский клуб поздно отправил документы для регистрации сделки с французской лигой:

«Пари Сен-Жермен» буквально в бешенстве от ситуации с «Челси» после того, как контракты были подписаны, но отправлены слишком поздно. Зиеш больше, чем разочарован», — написал эксперт по трансферам в соцсетях.

Репортер Sky Sports Каве Солеколь, специализирующийся на инсайдах из парижского клуба, добавляет, что «ПСЖ» больше не намерен заключать сделки с «Челси».

«Прошлая ночь была полнейшим провалом. «Челси» больше никогда не пустят на порог к «ПСЖ». Это не то, как можно вести бизнес или относиться к игроку».

«ПСЖ» отправил апелляцию во французскую лигу, но она была отклонена. Теперь Зиеш точно останется в «Челси» до конца сезона, и неизвестно, как будет складываться его карьера в Лондоне, учитывая события вчерашнего дня.

Невероятный провал.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий