Сделка по Хакиму Зиешу стала полной катастрофой. «ПСЖ» в бешенстве, отношения между клубами окончательно испорчены

Докладывает Фабрицио Романо.

«Челси» весь день был занят сделкой по Энцо Фернандесу. Ее все же удалось заключить в последние часы трансферного окна, но из-за этой спешки пострадал Хаким Зиеш.

Согласно информации от множества медиа, крах сделки между «Челси» и «ПСЖ» серьезно испортил отношения между клубами.

Фабрицио Романо рассказал, что только «Челси» виноват в срыве этого трансфера. Проблема в том, что лондонский клуб поздно отправил документы для регистрации сделки с французской лигой:

«Пари Сен-Жермен» буквально в бешенстве от ситуации с «Челси» после того, как контракты были подписаны, но отправлены слишком поздно. Зиеш больше, чем разочарован», — написал эксперт по трансферам в соцсетях.

Репортер Sky Sports Каве Солеколь, специализирующийся на инсайдах из парижского клуба, добавляет, что «ПСЖ» больше не намерен заключать сделки с «Челси».

«Прошлая ночь была полнейшим провалом. «Челси» больше никогда не пустят на порог к «ПСЖ». Это не то, как можно вести бизнес или относиться к игроку».

«ПСЖ» отправил апелляцию во французскую лигу, но она была отклонена. Теперь Зиеш точно останется в «Челси» до конца сезона, и неизвестно, как будет складываться его карьера в Лондоне, учитывая события вчерашнего дня.

Невероятный провал.