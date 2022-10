Когда-то Nike мог подписать контракт с Месси. Сделка сорвалась по глупой причине

Adidas невозможно представить без одного из главных амбассадоров бренда – Лионеля Месси. Но, как выяснилось, в 2006 году Лео могу подписать соглашение с главным конкурентом Adidas – c Nike.

Об этом в своей книге (Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game), опубликованной изданием Wall Street Journal, рассказали Джонатан Клегг и Джошуа Робинсон. В книге утверждается, что Nike готовил свою маркетинговую кампанию к чемпионату мира в Германии и даже провел фотосессию с Месси.

Внезапно с брендом связались представители игрока, они попросили удалить фотографии и сообщили, что Лео подписывает контракт с их главным соперником на рынке.

Почему же сделка сорвалась? Оказывается, отец Лионеля обратился в Nike с просьбой предоставить его сыну дополнительную экипировку, но запрос был проигнорирован. Этого, по словам авторов книги, было достаточно, чтобы испортить отношения между брендом и игроком.

К тому же, семье Месси не понравилось, что Nike не вступил в борьбу с Adidas за контракт аргентинца. Именно поэтому окончательный выбор Лео оказался за немецкой компанией.

Дело дошло до суда, но Nike проиграл, а Месси в скором времени подписал с Adidas пожизненный контракт.