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«Пусть покажут себя на поле»: болельщики хотят увидеть трех новичков «ПСЖ» в матче против «Лиона»

Фабиан Руис Фабиан Руис
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Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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В рамках 8-го тура Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Лионом».

Кристоф Гальтье лишился Кимпембе, который получил травму бедра и выбыл минимум на месяц. кроме того, сумасшедший график этого футбольного года вынудит главного тренера парижан прибегнуть к ротации.

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Болельщики «ПСЖ» считают, что пришло время активно задействовать новичков клуба. Делимся комментариями фанатов:

💭 «Должны играть Экитик, Солер и Руис. Хочется посмотреть, что они покажут, когда выйдут в старте».

💭 «Пусть новички покажут себя на поле. Только так мы поймем их настоящую ценность».

💭 «Хочется посмотреть на Экитика и Солера».  

💭 «Играть должен Экитик, потому что в «Реймсе» он был реально силен». 

Перед Гальтье стоит непростой выбор. С одной стороны, лидерам команды действительно нужен отдых. С другой стороны, выезд в Лион будет для парижан непростым, «ПСЖ» встретится с одним из лидеров чемпионата Франции.

А как бы вы поступили на месте Гальтье? Хотели бы увидеть новичков парижан в деле? Делитесь мнением в комментариях!

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