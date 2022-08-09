Уход звезды «ПСЖ» может сказаться на раздевалке из-за его дружбы с Лионелем Месси и Неймаром

Сильная связь Леандро Паредеса с Лео Месси и Неймаром осложняет для «ПСЖ» ситуацию с продажей футболиста.

«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, если трансфер произойдет, то игровое время Паредеса существенно сократится. По данным Le Parisien, Паредеса могут даже исключить из первой команды и отправить тренироваться с резервом, в аналогичной ситуации могут оказаться Юлиан Дракслер, Андер Эррера и Левен Курзава.

Хотя в клубе считают Паредеса лишним, у 28-летнего футболиста очень тесные отношения с Неймаром и Месси, что делает его одним из самых влиятельных игроков в раздевалке «ПСЖ».

Леандро Паредес присоединился к «ПСЖ» из «Зенита» в 2019 году за 40 млн евро, по слухам он согласовал персональный контракт с «Ювентусом». Парижане хотят, чтобы Туринский клуб заплатил за футболиста 20 млн евро. Даже если между двумя клубами будет достигнута договоренность, разорвать отношения с Паредесом будет сложно.

Леандро Паредес провел за «ПСЖ» 115 матчей, забил 3 гола и сделал 10 результативных передач. Его контракт с парижанами истекает в июне 2024 года.