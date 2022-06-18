Икарди – причина головной боли «ПСЖ»

«ПСЖ» всегда активен на трансферном рынке, но, чтобы подписывать новых игроков, нужно продать старых. В этом плане Мауро Икарди начинает создавать проблемы.

Несколько европейски СМИ сообщали об интересе «ПСЖ» к игроку «Сассуоло» Джанлуке Скамакке. Французы предложили около 35 млн евро плюс бонусы за футболиста, но это предложение было отклонено, итальянцы оценивают Скамакку в 50 млн.

Проблема «ПСЖ» в том, что за их расходами пристально следят несколько организаций в различных чемпионатах. Поэтому клубу необходимо продавать, чтобы продолжать покупать. Мауро Икарди – главный кандидат на выход, но предложений по нему нет.

Пока неизвестно, кто станет следующим тренером «ПСЖ», но в клубе уже знаю, на кого из футболистов не рассчитывают. По контракту Икарди получает 10 млн евро в год, но ни один клуб не готов предложить ему такую зарплату. По этой же причине футболиста сложно отдать в аренду.

Икарди хороший бомбардир, но в прошедшем сезоне у него было мало игрового времени, в прессе больше писали о его личной жизни, чем о его успехах на поле. Сейчас в «ПСЖ» не знают, что делать с аргентинцем.