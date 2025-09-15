😯 Энрике посмотрел первый тайм матча «ПСЖ» с трибун и был в восторге – уверяет, что так лучше видно, кто плохо играет

Вчера Луис Энрике попробовал себя в роли зрителя на матче «ПСЖ» – «Ланс». Но любопытно, что если первый тайм испанец наблюдал из ложи прессы, то на второй спустился к скамейке запасных.

На свое решение Энрике нашел повод: «Некоторое время я наблюдаю за тренерами по регби, которые анализируют матчи с совершенно другой точки зрения. Мне нравится возможность искать что-то новое для улучшения игры. Я хотел смотреть за первой половиной игры с трибун, и это было великолепно. Это другое. Я могу все контролировать.

Это интересный вариант, который я собираюсь использовать в будущем. После него вы можете прекрасно выговориться в перерыве, потому что прекрасно видите, кто был хорош на поле. У нас много новой информации».

А не загоняется ли Луис Энрике?