ПСЖ
Блог

Броманс Месси с одним аргентинским игроком снят на камеру

Родриго де Пауль Родриго де Пауль
ПСЖ ПСЖ
Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Найди себе такого друга, как Родриго де Пауль наше в Лео Месси!

28-летний футболист стал идеальным партнером Месси. Де Пауль — один из самых креативных игроков сборной Аргентины, поэтому неудивительно, что они хорошо взаимодействуют на поле.

Эти двое, похоже, отлично ладят и вне поля! Месси проводит довольно много времени, болтая с Родриго на тренировках или просто дурачась со звездой «Атлетико Мадрид».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные