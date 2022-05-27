Броманс Месси с одним аргентинским игроком снят на камеру

Найди себе такого друга, как Родриго де Пауль наше в Лео Месси!

28-летний футболист стал идеальным партнером Месси. Де Пауль — один из самых креативных игроков сборной Аргентины, поэтому неудивительно, что они хорошо взаимодействуют на поле.

Эти двое, похоже, отлично ладят и вне поля! Месси проводит довольно много времени, болтая с Родриго на тренировках или просто дурачась со звездой «Атлетико Мадрид».