«Вольфсбург» продал вингера сборной Чехии Черны «Бешикташу» за 6-7 млн евро

Вацлав Черны будет играть за «Бешикташ».

Турецкий клуб объявил о заключении с вингером сборной Чехии контракта, рассчитанного на три года с опцией продления еще на один. «Вольфсбург » получит от 6 до 7 млн евро.

Последний сезон Черны провел в составе «Рейнджерс» и забил 12 голов в 33 матчах чемпионата Шотландии.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: bjk.com.tr