«Вольфсбург» продал вингера сборной Чехии Черны «Бешикташу» за 6-7 млн евро
Вацлав Черны будет играть за «Бешикташ».
Турецкий клуб объявил о заключении с вингером сборной Чехии контракта, рассчитанного на три года с опцией продления еще на один. «Вольфсбург» получит от 6 до 7 млн евро.
Последний сезон Черны провел в составе «Рейнджерс» и забил 12 голов в 33 матчах чемпионата Шотландии.
Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: bjk.com.tr
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Бешикташа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости