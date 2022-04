Видео, на котором 9-летний Лионель Месси утешает соперника, стало вирусным

Несмотря на то, что он семь раз выигрывал Золотой мяч, Лионель Месси по-прежнему остается одним из самых скромных футболистов в мировом футболе.

Оказывается, у бывшего капитана «Барселоны» эти качества были с детства. Недавно появившиеся кадры 1997 года показывают, как девятилетний Месси утешает соперника, когда тот падает на землю после поражения своей команды.

Событие произошло после финала Кубка Дружбы в Перу, когда команда Лео одержала победу со счетом 7:1.

Согласно Sport Bible, Месси стал лучшим бомбардиром турнира, забив семь голов в полуфинале и сделав хет-трик в финале.

9 year old Lionel Messi consoling an opponent when he fell to the ground. 🎥https://t.co/FvcmYb299N pic.twitter.com/cG2AQyz3eR