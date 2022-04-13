ПСЖ
Блог

Видео, на котором 9-летний Лионель Месси утешает соперника, стало вирусным

Лионель Месси Лионель Месси
Клубы
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Несмотря на то, что он семь раз выигрывал Золотой мяч, Лионель Месси по-прежнему остается одним из самых скромных футболистов в мировом футболе.

Оказывается, у бывшего капитана «Барселоны» эти качества были с детства. Недавно появившиеся кадры 1997 года показывают, как девятилетний Месси утешает соперника, когда тот падает на землю после поражения своей команды.

Событие произошло после финала Кубка Дружбы в Перу, когда команда Лео одержала победу со счетом 7:1.

Согласно Sport Bible, Месси стал лучшим бомбардиром турнира, забив семь голов в полуфинале и сделав хет-трик в финале.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные