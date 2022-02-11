Леандро Паредес о своей роли в составе «ПСЖ»: «С нашей командой мы должны владеть мячом»

«Найти лучшего товарища по команде, взять мяч и отдать его Лео, Неймару или Килиану, которые играют важную роль. Анхелю тоже», — сказал Леандро Паредес PSG TV о своей роли в команде.

«Как только я получаю мяч, я пытаюсь найти одного из них. Я всегда пытаюсь найти лучшего игрока между линиями. Мы знаем, что команды играют очень компактно, и иногда это невозможно, но первый вариант — всегда найти игрока между линиями».

«Я пытаюсь вернуть мяч, а затем удержать его. С нашей командой мы должны владеть мячом. Вот как нам нравится играть. Мяч очень важен для «Пари Сен-Жермен». Я стараюсь помогать как в защите, так и в качестве плеймейкера. Мы знаем, что все происходит в центре, как в защите, так и в нападении, поэтому мы такие».