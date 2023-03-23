21 комментарий

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У Лукомского, Дорского, Авдохина и Петухова – неожиданный выбор лучшего спортсмена в истории России. Кто же?

Евгений Плющенко Евгений Плющенко
100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Олег Веретенников Олег Веретенников
Павел Дацюк Павел Дацюк
Александр Большунов Александр Большунов
Никита Кучеров Никита Кучеров
Александр Попов Александр Попов
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Елена Исинбаева Елена Исинбаева
Фигурное катание Фигурное катание

На Sports.ru продолжаются выборы «Лучшего спортсмена в истории России» – до 31 марта можно проголосовать за тех героев, которые подарили вам самые сильные и искренние эмоции.

Авторы и редакторы нашего медиа уже заполнили анкеты. Сегодня мы приоткрываем первые – и весьма неожиданные.

В этом тексте – объяснения, почему влияние на современный российский спорт шахматиста Каспарова* (признан иноагентом в РФ), пловца Попова, лыжника Большунова, хоккеистов Кучерова и Дацюка, легкоатлетки Исинбаевой или фигуриста Плющенко ценнее успехов Аршавина, Овечкина, Хабиба или Шараповой.

Логикой выбора делятся ведущие авторы и редакторы из самых разных разделов Sports.ru.

Вадим Лукомский, «доктор» футбола: Моими главными критериями были достижения внутри вида спорта и его общая популярность (сколько людей потенциально им занимается на всех уровнях – то есть насколько велика общая конкуренция). По этой причине, например, ставил футболистов выше, чем многие коллеги. Относительная конкуренция в футболе самая высокая, поэтому даже более скромные при прямом сопоставлении достижения в рамках вида спорта ценю сильнее. Но вернемся к Каспарову.

По моим критериям он легко выносит абсолютно всех. Шахматы в числе самых популярных и доступных видов спорта (нужна только доска с фигурами и знание правил). FIDE оценивает общее количество игроков всех уровней в 605 млн по всему миру. Такой подсчет делает шахматы даже более конкурентными, чем футбол. Даже если считать конкретную цифру завышенной, все равно очевиден высочайший уровень конкуренции внутри индустрии.

В рамках такого конкурентного вида спорта Каспаров легко входит в топ-3 в истории. Был номером один в мире и продержался на пике почти 20 лет. При лояльной оценке может претендовать на статус величайшего и самого влиятельного игрока всех времен. Никто другой и близко не доминировал внутри своего вида спорта так явно и долго. Каспаров это делал в одном из самых конкурентных видов.

По мне, единственный способ не поставить Каспарова на первое место – пойти путем «шахматы – это вообще не спорт». Я этим путем идти не готов.

Александр Дорский, мастер футбольной аналитики: Когда меня попросили объяснить выбор Большунова в качестве лучшего спортсмена в истории России, дополнительно спросили: «Почему у футбольного автора лишь один футболист в топ-10?»

Мне кажется, ответ очевиден – но если его задают, значит, точно не для всех. С 1991-го в России было достаточно игроков, которые либо играли в Европе, либо были достойны этого по игровым качествам (оставались из-за денег или из-за отсутствия статусных предложений). Аршавин – один из четырех игроков, переходивших в топ-команду (вместе с Игорем Корнеевым, проведшим сезон за «Барсу», Александром Кержаковым, который попал в пиковую «Севилью», и Юрием Жирковым в «Челси»), и единственный, кто показывал в ней мировой уровень на протяжении нескольких сезонов.

Сборную России Аршавин привел к главному достижению в ее истории – Евро-08. В «Зените» Аршавин был одним из тех, кто поднял клуб, который думает о победе над «Спартаком» как главной цели сезона, до чемпионства и победы в Кубке УЕФА. Другие российские футболисты сильно не дотягивают до этих достижений.

Да, у Аршавина нет главных титулов ни на клубном уровне, ни в сборной (в отличие от многих из тех, кого я поставил ниже Андрея), но их и нереально было завоевать с «Зенитом», «Арсеналом» и сборной России.

При выборе топ-10 (в целом – и топ-50) я руководствовался несколькими критериями: мировое доминирование, награды всех главных турниров, отсутствие допинговой истории. Александр Большунов идеально подпадает под все: пять личных медалей в пяти гонках ОИ (в том числе две золотые), четыре личные медали ЧМ (одна золотая – тут явно недобор). Первый в истории России победитель общего зачета Кубка мира (через год повторил достижение), двукратный победитель «Тур де Ски» (во второй раз попал топ-3 во всех гонках). Невероятный универсал.

Несмотря на то, что победы Большунова случились совсем недавно, степень его величия понятна уже сейчас.

Никита Петухов, хоккейный колумнист: Похоже, замысел этого текста в том, чтобы я в каком-то смысле оправдывался за то, что выбрал Кучерова первым в списке лучших спортсменов России.

Мне же непонятно, каким еще может быть этот выбор. Я не вижу разумных альтернатив. Допускаю, что у разных людей могут быть свои предпочтения, но если взвешивать факты, то что остается?

Давайте посчитаем, сколько в мире по-настоящему конкурентных лиг. Я имею в виду большие, раскрученные бренды, раскрученные по всему миру. Футбольная Лига чемпионов, НХЛ, НБА и остальные американские спортивные гиганты.

Последние 30 лет наши спортсмены более-менее весомо представлены в одной – в НХЛ. Среди наших звезд за эти же 30 лет довольно гигантская конкуренция, но я не представляю, кто может обойти Кучерова в смысле результатов. Малкин и Федоров талантливее? Возможно. Овечкин больше забивает в регулярке? Еще как.

Я думаю, что из них справедливо будет выбрать парня, который трижды подряд дотащил команду до финала Кубка Стэнли в самую конкурентную эпоху в НХЛ. Который два раза подряд был лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Который, играя на краю, определил облик хоккея своей команды.

Алексей Авдохин, звезда олимпийского раздела: В моем восприятии спорта величие личности определяется простыми критериями: а) спортсмен доминировал на длительном временном отрезке, оставшись в памяти легендой, а не вспышкой; б) это человек из максимально универсального спорта, которым занимается весь мир (да-да, художественная гимнастика или синхронное плавание при всем уважении мимо); в) у него безупречная репутация – без намеков на допинг, читерство или другие скандалы.

В индивидуальном спорте меня с детства манила магия скорости в поисках самого быстрого человека планеты. А классическими инструментами для определения – кто быстрее – всегда считались два действа: на суше – беговая 100-метровка, в воде – кролевая. Все остальные дисциплины и стили – лишь надстройки и дополнения, по-своему ценные, но все равно факультативные.

Своего Усэйна Болта у нас никогда не было, зато в 90-е весь мир знал, что быстрейший пловец мира родился в России. И это Александр Попов.

На всякий случай напомню детали его величия для тех, кто родился позже:

• четыре личные победы на двух Олимпиадах (Барселона-92 и Афины-96), серебро в Сиднее-2000 – больше никто не выигрывал и полтинник, и сотню кролем на двух Играх подряд. • мировые рекорды на коронных дистанциях, к которым годами не могли подступиться – время на сотне продержалось больше 6 лет, на полтиннике – почти 8. • большая карьера длиной в 13 лет – от первого золота на Евро-1991 до победы на ЧМ-2003 и финальной (пусть и смазанной) точки на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Возможно, в таком выборе что-то интуитивно-ностальгическое: Попов – идеальный супергерой из детства, когда спорт кажется светлее, честнее и волшебнее. Который где-то там в детстве и остался – без грустного превращения в чиновника, политика или говорящую голову.

Артем Рубанков, ведущий автор в автоспорте: Когда речь идет о самом ценном спортсмене страны, я представляю себе обычно фигуру, сдвинувшую свой вид (и спорт в целом) не только у себя дома, но и желательно в мире. Такой и заслуживает быть №1.

В России фанатеют от хоккея – следовательно, №1 списка MVP должен быть крутейший хоккеист. И кто же самый универсальный? Конечно, Дацюк. У нас годами жалуются на отсутствие центров мирового уровня – и Дацюк как раз из тех, кому и в Канаде завидуют. Он действительно творил магию, которая расходилась миллионами просмотров – она правда влияла на людей: вот и сейчас многие хайлайты Макдэвида вызывают у меня стойкое ощущение «да это ж Дацюк на скорости Буре, чего так все хайпят-то?»

Дацюк тащил оборону и без зубодробильных приемов, забивал 30+ шайб и набирал под сотню очков, когда был здоров. Он и в 40 лет без коленей оставался одним из лучших центров страны и первым выбором на Той Самой Олимпиаде. Серьезно: любых снайперов даже уровня Овечкина всегда хватает, но без Дацюка хоккей точно был бы чуть-чуть другим.

Полина Крутихина, звезда в фигурном катании: Значимость Плющенко никогда не ограничивалась наградами – хотя 10 побед на чемпионатах России и 4 олимпийские медали не могут не впечатлять. Для не менее великого Ханю Евгений – кумир и вдохновитель одной из программ, для Ягудина – главный соперник в карьере. Юдзуру и Алексей – спортсмены из совершенно разных эпох, но Плющенко успел посоревноваться с обоими.

Неожиданно проиграв в Солт-Лейке, Плющенко разучился в себе сомневаться – даже вновь став вторым в Ванкувере, он держался как победитель. Качество, которым Евгения часто попрекают сейчас, многое дало ему в спорте: железные нервы и абсолютная невозмутимость позволяли ему деморализовать соперников еще на разминке.

Плющенко завершил карьеру почти 9 лет назад (хотя фактически еще раньше – слишком компактным был эпизод с возвращением ради домашней Олимпиады), но все еще остается хедлайнером фигурного катания – теперь в роли тренера, спикера и организатора шоу. Даже не соревнуясь, Евгений ассоциируется со спортом куда прочнее многих более поздних чемпионов – кажется, это и есть величие.

Андрей Васильев, футбольный редактор: В этих выборах три фактора, на мой взгляд, важнее всего: насколько мощным был пик, долго ли продолжался и привел ли к чему-то исторически ценному. Следом узнаваемость имени и четкие ассоциации образа – правда важно, когда говорим о мотивации другим заниматься спортом вообще или конкретно этим видом, когда смотрим на спорт как пространство, где лежит и житейская мудрость.

Суперкандидатов так много, что в какой-то момент пришлось идти от обратного: например, Овечкин до исторического рекорда пока не дошел и Олимпиаду так и не выиграл, Большунов золотые медали брал лишь на одних Играх, Шарапова много важных финалов проиграла и не доминировала даже в прайме и так далее.

Исинбаева царила почти всю карьеру, выиграла два олимпийских золота с мировыми рекордами, а между ними первой в истории взлетела на пять метров – вы все это и так знаете, лишнее доказательство. А выше пяти метров с 2009-го, когда она сама поставила 5,06, был только один прыжок (у Анжелики Сидоровой на 5,01 в 2011-м, еще американка Моррис разок делала 5 ровно), мировой рекорд выглядит вековым.

А тех самых деталей образа моментально всплывает охапка – настрой под полотенцем или одеялом, липкие черные руки с перебором по шесту как на флейте, непрерывная молитва перед разбегом, которую невозможно расшифровать даже спецу по артикуляции. И победное сальто.

Казалось, что сейчас трудно отделить активность в политике от чисто спортивной карьеры – но в случае с Исинбаевой все же получилось. Облегчает то, что ее публично в последний год почти нет, в ее теге не найти слепой поддержки власти.

«Пока у меня есть попытка, я не проиграла», – очень простая и в то же время незаменимая в своей универсальности мантра Исинбаевой не про спорт, а вообще про жизнь. Благодаря великим прыжкам с шестом ее даже в детстве было так легко запомнить.

Максим Акманцев, редактор раздела «Ставки»: Мозг человека удивителен. Вот ты сидишь, перебираешь клавиши, раскладывая пасьянс из всяких слов вроде «стратегия», «бюджет», «контент-план». И вдруг мозг тебе случайно подкидывает карту, на которой написано «палиндром». Но твое сознание уже отплясывает на костях рабочего процесса:

Заказ, потоп, шалаш…

Так, какие еще палиндромы мы знаем?

Лол, мадам, казак, РОТОР.

«Ротор». Сколько лет прошло, а все всегда сводится к «Ротору». Для любого волгоградца это одновременно и гордость, и боль. Можно было бы соврать, конечно, и рассказать нудную историю, как я скитался по задворкам сознания, выбирая между теннисистами, хоккеистами и борцами. Но как только я получил форму для голосования, я уже знал, кого поставлю на первое место.

Олег Веретенников – это сразу все, что есть в мире. Это боль, с традания, гордость, ностальгия, память и величие. Но прежде всего, это любовь. Вряд ли найдется кто-то, способный убедить меня в том, что этого человека не должно быть в моем списке на первом месте. Олег Веретенников подарил мне любовь к футболу. Я смотрел на его игру, голы, штрафные и хотел носить девятый номер. Мечтал играть за «Ротор». Да что там, я даже делал вид, что я левша. Возможно, поэтому с футбольной карьерой и не сложилось – когда ты не тренируешь рабочую ногу, пытаясь обмануть природу, то левая в итоге у тебя все равно будет никакая. А правая – как левая. 

Веретенников был другим. Это особенный футболист, который мог сделать гол из любой точки поля, если не ударом, то передачей или проходом. Благодаря Олегу мне было чем гордиться в маленьком и уютном провинциальном детстве. Благодаря Олегу мне было о чем поговорить с отцом. Да, возможно, это не самый великий спортсмен в истории России. Но самый важный без вариантов.

***

А кого выбрали другие авторы и редакторы? Скоро мы покажем первую часть голосования, на которую, впрочем, можете повлиять вы, пользователи Sports.ru. Именно от вас зависят итоговые результаты большого проекта «100 лучших спортсменов в истории России»!

На Sports.ru – выборы 100 лучших спортсменов в истории России. Вы за кого?

21 комментарий

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Aleksey001
Хабиб выше Федора, хотя все объясняют свои рейтинги длиной периода доминирования и "сколько сделал для популяризации вида спорта". Ребята, в ММА Хабиб довольно проходной персонаж, был и был. А Федор - эпоха, легенда, глыба и обелиск.
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Booligan
Лукомский и Петухов получается боты, в которые закачали только футбол и хоккей соответственно. Веретенников в топе - очень смешно, надо было Мостового.
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Jaroslav Prokhorov
клоунада какая-то у Лукомского. У остальных тоже странных решений полно.
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Вадим Сидоров
Ответ Alexey Shiryaev
Про Каспарова согласен кстати абсолютно.
Единственный реальный конкурент Овечкину.
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ks-1993
Ответ selso99
Хайпанули? И ладно вам... Всем очевидно, что есть только два по-настоящему, крутых спортсменов в истории России/Мира/вида спорта. Овечкин и Исинбаева.
Большунов
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Oscar
можно как угодно мотивировать,обосновывать выбор спортсменов,но включить 6-ую олимпийскую чемпионку Егорову,любой обязан
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ks-1993
Каспаров, ну-ну. Лукомский своим твиттером уже показал ху из ху, тут окончательно стало ясно
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Вадим Сидоров
Думаю они специально договорились, пропиарить разных на первом месте)))) Чтобы комментов было больше.
Для перчинки один Плющенко выбрал)
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Vladimir Vladimirov
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Лукомский на стакан подсел?
Белорус просто
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Антон Ивонов
А почему на фото в первых рядах некто Г. Каспаров?
он типа самый российский спортсмен?
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Oscar
вроде бы адекватные люди,но никто даже не включил в список легендарных чемпионок Егорову,Ищенко...наверное специально опубликовали заранее ,чтобы накинуть на вентилятор...а выбор Лукомского просто как стеб по другому и не назвать..
+1
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Авторы тупо рандомно выбирали, разве что Лукомский какую-то логику выстроил :))
+2
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Глеб Римский
Марио Фернандес в топ-3 это какая-то шутка?))
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Степанов
Да, Лукомский и Петухов это что-то с чем-то.
Я бы таким право голоса не давал в таких голосованиях, как минимум, из-за их желания "быть как не все".
Как можно не ставить в рейтинг Исинбаеву не понимаю.
Но им, видимо, главное выделиться.
+5
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Alexandr Sokolov
Хабиб... Мдааааа

Столько других спортсменов отличных, а у кого-то Хабиб в 10ке🤦‍♂️
+2
-1
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pele_kan
Марио Фернандес у Лукомского на 3 месте - это прикол такой?
+13
-1
+12
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Alexey Shiryaev
Про Каспарова согласен кстати абсолютно.
+8
-2
+6
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selso99
Хайпанули? И ладно вам... Всем очевидно, что есть только два по-настоящему, крутых спортсменов в истории России/Мира/вида спорта. Овечкин и Исинбаева.
0
-2
-2
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Гегенпрессинг Рангника
Лукомский на стакан подсел?
+4
-9
-5
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БолельщикСоСтажем
БОльшая часть людей заходит сюда чтобы почитать новости и комментарии, оставить свои. А подобные рубрики и аналитика и якобы уникальность мнений авторов сайта - это вторично.
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Ярик01
Люди, что не поставили Загитову на первые места, вы по ночам спокойно спите, дверь крепко закрываете? ))
+23
-4
+19
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