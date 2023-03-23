21 комментарий

На Sports.ru продолжаются выборы «Лучшего спортсмена в истории России» – до 31 марта можно проголосовать за тех героев, которые подарили вам самые сильные и искренние эмоции.

Авторы и редакторы нашего медиа уже заполнили анкеты. Сегодня мы приоткрываем первые – и весьма неожиданные.

В этом тексте – объяснения, почему влияние на современный российский спорт шахматиста Каспарова* (признан иноагентом в РФ), пловца Попова, лыжника Большунова, хоккеистов Кучерова и Дацюка, легкоатлетки Исинбаевой или фигуриста Плющенко ценнее успехов Аршавина, Овечкина, Хабиба или Шараповой.

Логикой выбора делятся ведущие авторы и редакторы из самых разных разделов Sports.ru.

Вадим Лукомский, «доктор» футбола: Моими главными критериями были достижения внутри вида спорта и его общая популярность (сколько людей потенциально им занимается на всех уровнях – то есть насколько велика общая конкуренция). По этой причине, например, ставил футболистов выше, чем многие коллеги. Относительная конкуренция в футболе самая высокая, поэтому даже более скромные при прямом сопоставлении достижения в рамках вида спорта ценю сильнее. Но вернемся к Каспарову.

По моим критериям он легко выносит абсолютно всех. Шахматы в числе самых популярных и доступных видов спорта (нужна только доска с фигурами и знание правил). FIDE оценивает общее количество игроков всех уровней в 605 млн по всему миру. Такой подсчет делает шахматы даже более конкурентными, чем футбол. Даже если считать конкретную цифру завышенной, все равно очевиден высочайший уровень конкуренции внутри индустрии.

В рамках такого конкурентного вида спорта Каспаров легко входит в топ-3 в истории. Был номером один в мире и продержался на пике почти 20 лет. При лояльной оценке может претендовать на статус величайшего и самого влиятельного игрока всех времен. Никто другой и близко не доминировал внутри своего вида спорта так явно и долго. Каспаров это делал в одном из самых конкурентных видов.

По мне, единственный способ не поставить Каспарова на первое место – пойти путем «шахматы – это вообще не спорт». Я этим путем идти не готов.

Александр Дорский, мастер футбольной аналитики: Когда меня попросили объяснить выбор Большунова в качестве лучшего спортсмена в истории России, дополнительно спросили: «Почему у футбольного автора лишь один футболист в топ-10?»

Мне кажется, ответ очевиден – но если его задают, значит, точно не для всех. С 1991-го в России было достаточно игроков, которые либо играли в Европе, либо были достойны этого по игровым качествам (оставались из-за денег или из-за отсутствия статусных предложений). Аршавин – один из четырех игроков, переходивших в топ-команду (вместе с Игорем Корнеевым, проведшим сезон за «Барсу», Александром Кержаковым, который попал в пиковую «Севилью», и Юрием Жирковым в «Челси»), и единственный, кто показывал в ней мировой уровень на протяжении нескольких сезонов.

Сборную России Аршавин привел к главному достижению в ее истории – Евро-08. В «Зените» Аршавин был одним из тех, кто поднял клуб, который думает о победе над «Спартаком» как главной цели сезона, до чемпионства и победы в Кубке УЕФА. Другие российские футболисты сильно не дотягивают до этих достижений.

Да, у Аршавина нет главных титулов ни на клубном уровне, ни в сборной (в отличие от многих из тех, кого я поставил ниже Андрея), но их и нереально было завоевать с «Зенитом», «Арсеналом» и сборной России.

При выборе топ-10 (в целом – и топ-50) я руководствовался несколькими критериями: мировое доминирование, награды всех главных турниров, отсутствие допинговой истории. Александр Большунов идеально подпадает под все: пять личных медалей в пяти гонках ОИ (в том числе две золотые), четыре личные медали ЧМ (одна золотая – тут явно недобор). Первый в истории России победитель общего зачета Кубка мира (через год повторил достижение), двукратный победитель «Тур де Ски» (во второй раз попал топ-3 во всех гонках). Невероятный универсал.

Несмотря на то, что победы Большунова случились совсем недавно, степень его величия понятна уже сейчас.

Никита Петухов, хоккейный колумнист: Похоже, замысел этого текста в том, чтобы я в каком-то смысле оправдывался за то, что выбрал Кучерова первым в списке лучших спортсменов России.

Мне же непонятно, каким еще может быть этот выбор. Я не вижу разумных альтернатив. Допускаю, что у разных людей могут быть свои предпочтения, но если взвешивать факты, то что остается?

Давайте посчитаем, сколько в мире по-настоящему конкурентных лиг. Я имею в виду большие, раскрученные бренды, раскрученные по всему миру. Футбольная Лига чемпионов, НХЛ, НБА и остальные американские спортивные гиганты.

Последние 30 лет наши спортсмены более-менее весомо представлены в одной – в НХЛ. Среди наших звезд за эти же 30 лет довольно гигантская конкуренция, но я не представляю, кто может обойти Кучерова в смысле результатов. Малкин и Федоров талантливее? Возможно. Овечкин больше забивает в регулярке? Еще как.

Я думаю, что из них справедливо будет выбрать парня, который трижды подряд дотащил команду до финала Кубка Стэнли в самую конкурентную эпоху в НХЛ. Который два раза подряд был лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Который, играя на краю, определил облик хоккея своей команды.

Алексей Авдохин, звезда олимпийского раздела: В моем восприятии спорта величие личности определяется простыми критериями: а) спортсмен доминировал на длительном временном отрезке, оставшись в памяти легендой, а не вспышкой; б) это человек из максимально универсального спорта, которым занимается весь мир (да-да, художественная гимнастика или синхронное плавание при всем уважении мимо); в) у него безупречная репутация – без намеков на допинг, читерство или другие скандалы.

В индивидуальном спорте меня с детства манила магия скорости в поисках самого быстрого человека планеты. А классическими инструментами для определения – кто быстрее – всегда считались два действа: на суше – беговая 100-метровка, в воде – кролевая. Все остальные дисциплины и стили – лишь надстройки и дополнения, по-своему ценные, но все равно факультативные.

Своего Усэйна Болта у нас никогда не было, зато в 90-е весь мир знал, что быстрейший пловец мира родился в России. И это Александр Попов.

На всякий случай напомню детали его величия для тех, кто родился позже:

• четыре личные победы на двух Олимпиадах (Барселона-92 и Афины-96), серебро в Сиднее-2000 – больше никто не выигрывал и полтинник, и сотню кролем на двух Играх подряд. • мировые рекорды на коронных дистанциях, к которым годами не могли подступиться – время на сотне продержалось больше 6 лет, на полтиннике – почти 8. • большая карьера длиной в 13 лет – от первого золота на Евро-1991 до победы на ЧМ-2003 и финальной (пусть и смазанной) точки на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Возможно, в таком выборе что-то интуитивно-ностальгическое: Попов – идеальный супергерой из детства, когда спорт кажется светлее, честнее и волшебнее. Который где-то там в детстве и остался – без грустного превращения в чиновника, политика или говорящую голову.

Артем Рубанков, ведущий автор в автоспорте: Когда речь идет о самом ценном спортсмене страны, я представляю себе обычно фигуру, сдвинувшую свой вид (и спорт в целом) не только у себя дома, но и желательно в мире. Такой и заслуживает быть №1.

В России фанатеют от хоккея – следовательно, №1 списка MVP должен быть крутейший хоккеист. И кто же самый универсальный? Конечно, Дацюк. У нас годами жалуются на отсутствие центров мирового уровня – и Дацюк как раз из тех, кому и в Канаде завидуют. Он действительно творил магию, которая расходилась миллионами просмотров – она правда влияла на людей: вот и сейчас многие хайлайты Макдэвида вызывают у меня стойкое ощущение «да это ж Дацюк на скорости Буре, чего так все хайпят-то?»

Дацюк тащил оборону и без зубодробильных приемов, забивал 30+ шайб и набирал под сотню очков, когда был здоров. Он и в 40 лет без коленей оставался одним из лучших центров страны и первым выбором на Той Самой Олимпиаде. Серьезно: любых снайперов даже уровня Овечкина всегда хватает, но без Дацюка хоккей точно был бы чуть-чуть другим.

Полина Крутихина, звезда в фигурном катании: Значимость Плющенко никогда не ограничивалась наградами – хотя 10 побед на чемпионатах России и 4 олимпийские медали не могут не впечатлять. Для не менее великого Ханю Евгений – кумир и вдохновитель одной из программ, для Ягудина – главный соперник в карьере. Юдзуру и Алексей – спортсмены из совершенно разных эпох, но Плющенко успел посоревноваться с обоими.

Неожиданно проиграв в Солт-Лейке, Плющенко разучился в себе сомневаться – даже вновь став вторым в Ванкувере, он держался как победитель. Качество, которым Евгения часто попрекают сейчас, многое дало ему в спорте: железные нервы и абсолютная невозмутимость позволяли ему деморализовать соперников еще на разминке.

Плющенко завершил карьеру почти 9 лет назад (хотя фактически еще раньше – слишком компактным был эпизод с возвращением ради домашней Олимпиады), но все еще остается хедлайнером фигурного катания – теперь в роли тренера, спикера и организатора шоу. Даже не соревнуясь, Евгений ассоциируется со спортом куда прочнее многих более поздних чемпионов – кажется, это и есть величие.

Андрей Васильев, футбольный редактор: В этих выборах три фактора, на мой взгляд, важнее всего: насколько мощным был пик, долго ли продолжался и привел ли к чему-то исторически ценному. Следом узнаваемость имени и четкие ассоциации образа – правда важно, когда говорим о мотивации другим заниматься спортом вообще или конкретно этим видом, когда смотрим на спорт как пространство, где лежит и житейская мудрость.

Суперкандидатов так много, что в какой-то момент пришлось идти от обратного: например, Овечкин до исторического рекорда пока не дошел и Олимпиаду так и не выиграл, Большунов золотые медали брал лишь на одних Играх, Шарапова много важных финалов проиграла и не доминировала даже в прайме и так далее.

Исинбаева царила почти всю карьеру, выиграла два олимпийских золота с мировыми рекордами, а между ними первой в истории взлетела на пять метров – вы все это и так знаете, лишнее доказательство. А выше пяти метров с 2009-го, когда она сама поставила 5,06, был только один прыжок (у Анжелики Сидоровой на 5,01 в 2011-м, еще американка Моррис разок делала 5 ровно), мировой рекорд выглядит вековым.

А тех самых деталей образа моментально всплывает охапка – настрой под полотенцем или одеялом, липкие черные руки с перебором по шесту как на флейте, непрерывная молитва перед разбегом, которую невозможно расшифровать даже спецу по артикуляции. И победное сальто.

Казалось, что сейчас трудно отделить активность в политике от чисто спортивной карьеры – но в случае с Исинбаевой все же получилось. Облегчает то, что ее публично в последний год почти нет, в ее теге не найти слепой поддержки власти.

«Пока у меня есть попытка, я не проиграла», – очень простая и в то же время незаменимая в своей универсальности мантра Исинбаевой не про спорт, а вообще про жизнь. Благодаря великим прыжкам с шестом ее даже в детстве было так легко запомнить.

Максим Акманцев, редактор раздела «Ставки»: Мозг человека удивителен. Вот ты сидишь, перебираешь клавиши, раскладывая пасьянс из всяких слов вроде «стратегия», «бюджет», «контент-план». И вдруг мозг тебе случайно подкидывает карту, на которой написано «палиндром». Но твое сознание уже отплясывает на костях рабочего процесса:

Заказ, потоп, шалаш…

Так, какие еще палиндромы мы знаем?

Лол, мадам, казак, РОТОР.

«Ротор». Сколько лет прошло, а все всегда сводится к «Ротору». Для любого волгоградца это одновременно и гордость, и боль. Можно было бы соврать, конечно, и рассказать нудную историю, как я скитался по задворкам сознания, выбирая между теннисистами, хоккеистами и борцами. Но как только я получил форму для голосования, я уже знал, кого поставлю на первое место.

Олег Веретенников – это сразу все, что есть в мире. Это боль, с традания, гордость, ностальгия, память и величие. Но прежде всего, это любовь. Вряд ли найдется кто-то, способный убедить меня в том, что этого человека не должно быть в моем списке на первом месте. Олег Веретенников подарил мне любовь к футболу. Я смотрел на его игру, голы, штрафные и хотел носить девятый номер. Мечтал играть за «Ротор». Да что там, я даже делал вид, что я левша. Возможно, поэтому с футбольной карьерой и не сложилось – когда ты не тренируешь рабочую ногу, пытаясь обмануть природу, то левая в итоге у тебя все равно будет никакая. А правая – как левая.

Веретенников был другим. Это особенный футболист, который мог сделать гол из любой точки поля, если не ударом, то передачей или проходом. Благодаря Олегу мне было чем гордиться в маленьком и уютном провинциальном детстве. Благодаря Олегу мне было о чем поговорить с отцом. Да, возможно, это не самый великий спортсмен в истории России. Но самый важный без вариантов.

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А кого выбрали другие авторы и редакторы? Скоро мы покажем первую часть голосования, на которую, впрочем, можете повлиять вы, пользователи Sports.ru. Именно от вас зависят итоговые результаты большого проекта «100 лучших спортсменов в истории России»!