«Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»

Сейчас в лиге перерыв, а значит, стоит подвести некие итоги за половину сезона.

Думаю, стоит начать с того, как команда стартовала сезон: 18-2 в первых 20 играх, лучшее нападение и защита лиги, уничтожение каждой команды в 3-ей четверти. А что сейчас? 12-8 в последних 20 играх, всe ещe топ-5 защита, но 16-е нападение. Нужно разобраться! Начнeм с очевидных моментов, повлиявших на ухудшения игры:

В начале пройдемся по спаду Стефа. Очень популярной причиной у фанатов является изменeнная ротация Керра в этом сезоне, которая сильнее всего повлияла на Карри. Конечно, понятно, что Керр увеличил его игровое время в 4-ой четверти, ведь в прошлом сезоне команда без Стефа проседала, а в 4-ой четверти это было критично. Но сейчас и со Стефом, и без него происходят проседания.

Сам Стеф на эту тему не говорил, зато по некоторым видео-материалам заметно его недовольство, сильно он его не выражает и пытается быть спокойным, но иногда бывают срывы.

Также, если сравнивать Карри со своей прошлогодней версией, то у него уменьшилось количество проходов под кольцо.

Постепенно перейдем ко второй причине – отсутствие Дреймонда , вот в это я верю сильнее. Грин – один из умнейших защитников лиги, как при нeм игроки, не умеющие защищаться, выдают приемлемый уровень. Обычный пример, Неманья Бъелица. Игрок, без каких-либо задатков на хорошую игру в обороне, но с хорошим интеллектом, под командованием Грина правильно выходит на подстраховку и не уходит сильно в минус, играя против более атлетичных больших. А без Грина всe вернулось на свои места, Неманья снова плох в обороне, все рывки противоположной команды происходят именно тогда, когда он на паркете.

Пример с Бeрксем, где тот несколько подряд атака «таранил» Бъелицу, находил фолы и успешно набирал очки. В последнее время многие команды пользовались этими недостатками Неманьи и совершали свои рывки, у него за последние 5 игр суммарный +/- -26.

Ну и нельзя не поругать «капитана у штурвала» – Стива Керра. Керр – невероятный тренер, который идеально подходит ГСВ, но в некоторых моментах бывают недочeты. Не будем ходить далеко, возьмeм последний матч – против «Денвера». На последних минутах Майк Мэлоун (тренер «Наггетс») дал указание своим подопечным, а именно при каждой игровой возможности фолить на Луни, отправляя того на линию. После двух подряд атак, где Луни подбегал ставить заслон, на нем фолили. 4 штрафных – только 2 попадания.

И вот отсюда у меня начинаются вопросы к Керру. Он же видел, что на Луни специально фолили на заслонах, так почему бы не сказать игрокам не играть через заслон (Немного разъясню, кто не понял. Если фолить на игроке без мяча, который просто стоит где-то на дуге, то это технический фол и владение остаeтся. А вот если фолить в игровых эпизодах: на заслонах, на подборах и т.п., то – просто 2 штрафных, и владение переходит противоположной команде), или вообще убрать Кевона с площадки. Но Стив решил ничего не предпринимать, и в итоге, в следующей атаке на Луни снова фолят, он мажет оба, а концовку вы все знаете. Потом две подряд атака команда прибегала в нападение, где Стеф и Клэй бросают через руки две подряд трeшки и промахиваются в обоих случаях.

Ладно я понимаю, почему бросил Клэй, у него был довольно открытый бросок, а вот Карри бросал со стэпбэка через игрока при реализации 1/6 из-за дуги к этому моменту. Да, они оба одни из лучших шутеров за всю историю, и у них было право на эти броски, но неужели нельзя было сыграть более надeжно? Ведь Стеф перед баззером от Морриса сыграл на двух-очковый. Карри никогда не был отличным клатчером, а в этом сезоне лучшим игроком в этом отрезке времени – Клэй, который сыграл всего 7 раз в клатче – все остальные стартеры имеют плохую эффективность и отсутствие уверенности в своих бросках.

Также многие осуждали Керра за то, что на финальную защиту он не выпустил ГП2. У меня есть только одно объяснение этому: очевидно, что Стив пытается наигрывать Стефа в клатчевых эпизодах, а именно в защите , так как в плей-офф будет много подобных концовок, а Гэри – это нестабильная атакующая опция, зависимая от хорошего разыгрывающего. И я на 100% уверен, что в таких же эпизодах в плей-офф будет играть, именно, Карри, а не кто-либо ещe.

И раз заговорил о плей-офф, то пройдусь и по подготовке к нему. Керр каждый год, за исключением сезон 19-20, улучшались показатели после уикенда матча всех звeзд. И в первую очередь, это связано с укорачиванием ротации. Отсюда следует, что теперь в оставшихся играх мы не видим холодного Муди, выходящего в 4-ой четверти, потому что его нужно задействовать, а будем видеть игроков, которые будут играть, непосредственно, в плей-офф.

Основную ротацию уже видно, без травм, по-моему мнению, она будет выглядеть так: Карри – Клэй – Уиггинс – Грин – Луни. И со скамейки: Пул – Пейтон – Портер – Уайзмен (либо же Игудала, но с его здоровьем пока все плохо, хотя и у Джеймса тоже). Е щe отмечу, что мы не видели Портера в полной боевой готовности. Руководство бережeт Отто к плей-офф (зная его медицинскую карту, лучше никак не выйдет): он не играет на бэк-ту-бэках, в некоторых матчах проводит ограниченные минуты. Так что, я считаю его «тeмной лошадкой», которая может сильно помочь в самых важных играх.

Вот в процессе написания текста, прилетела новость, что Крис Пол пропустит около 2 месяцев. Возможно, у нас появляется шанс на первое место в конференции. Ведь для нас домашняя площадка много значит. Мы очень хорошо играем дома и сильно проседаем на выезде, а в основном проседает атака. С каждым месяцем видна деградация во всех процентах, несмотря на то, что Пул и Куминга начали что-то попадать. Но если посмотреть на других исполнителей, то до матча с Денвером, Гэри Пейтон не забивал больше 10 очков целый месяц!

А ведь на какой-то стадии сезона он набирал 10+ 4-5 игр подряд. На этом отрезке Керр отдал предпочтение Дэмиону Ли и тот играл 50 на 50. И вот, если судить по матчу с Наггетс, Ли вывели из ротации, отдав минуты Пейтону (наличие Пейтона в составе – невероятная проделанная работа менеджментом команды). В матче с Денвером, он показал все прелести своей игры, и меня заинтересовали несколько эпизодов, где он защищался с Йокичем и довольно успешно. Но дело здесь в другом: в атаке Никола пропускал каты Пейтона под кольцо, и это даeт надежду, что пятeрка – Стеф-Клэй-Пейтон-Уиггинс-Портер может защищаться против медленных центровых , таких как: Йокич, Гобер и т.п., как в прошлом году делали Клипперс в серии с Джаз, а в атаке играть выводить центров на дугу, открывая краску, и пользоваться этим.

