СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен

Новые схемы армейцев.

То, о чем так долго говорили – полгода, если не больше – свершилось. Лучший вратарь сезона-2022/23 Никита Серебряков – теперь игрок СКА, в Питере он вновь будет работать с тренером Юрием Ключниковым, как и хотел.

Если б голкипер по ходу этой регулярки не покинул клуб, то, скорее всего, следующим летом как неограниченно свободный агент он все равно бы стал армейцем. Так что нынешний обмен – возможность для «Адмирала» хоть что-то урвать за хоккеиста. Итак, что же получит Владивосток в долгосрочной перспективе?

Один нападающий уровня ВХЛ. Все.

Вот подробности сделки:

● «Адмирал» расторг контракт с Никитой Серебряковым. СКА заключил с ним контракт на 4 года.

● СКА расторг и заключил новый контракт с вратарем Сергеем Ивановым на два года;

● Нападающий Дмитрий Бучельников и вратарь Сергей Иванов отправились до конца сезона в «Адмирал» на правах аренды;

● СКА и «Адмирал» совершили обмен. Во Владивосток отправились нападающий Никита Аноховский, права на защитника Даниила Мироманова и денежная компенсация (по данным «Матч ТВ» – 100 млн рублей; «СЭ» говорит, что 120 млн), СКА получил права на нападающих японца Шому Изуми и корейца Чхон Хюн Ли.

СКА отдал сразу 4 игроков за Серебрякова. Почему же обмен неудачный?

Есть несколько причин так считать. Первый итог сделки – «Адмирал» остался без основного вратаря.

Да, Павел Хомченко временами показывает очень надежную игру, но явным номером один был именно Серебряков. Вместо Никиты из Питера переезжает 19-летний Сергей Иванов – перспективный вратарь, которого СКА еще по юниорам переманил из школы «Магнитки». Только есть нюансы. Например, то, что больше пяти матчей в КХЛ за сезон Иванов еще не проводил – и сложно сказать, как будет выглядеть на дистанции (хотя в отдельных играх бывает великолепен). Но главное – то, что это не переход, это аренда. Иванов во Владивостоке ровно до конца сезона, а дальше снова вернется в Питер. Отработай Серебряков свой контракт с «Адмиралом» до конца сезона – клуб только выиграл бы от этого.

Второй итог сделки – СКА, по сути, вообще ничего не потерял.

Бучельников и Иванов наберутся опыта в КХЛ и вернутся в армейскую систему уже в 2024-м. Даниил Мироманов играет за океаном – и не рвется обратно в КХЛ, а Никита Аноховский никогда не играл за СКА – его накануне выменяли из «Лады». По сути, все траты Питера – это нападающий «СКА-Невы» Владислав Курбатов, которого отдали в Тольятти за Аноховского, но это был игрок ВХЛ, его не рассматривали в главную команду.

Конечно, есть еще денежная компенсация – 100-120 млн. Но когда последний раз в СКА считали деньги?

Третий итог сделки – «Адмирал» получил нападающих уровня ВХЛ.

В распоряжении Тамбиева появились Дмитрий Бучельников и Никита Аноховский – первый временно, второй – минимум до конца сезона-2024/25. У 20-летнего Бучельникова – только 10 матчей в КХЛ и 1+1 в них. Вот так армейцы развивают молодых. В ВХЛ статистика куда лучше – 18+22 в 45 матчах, но ему все равно потребуется время для адаптации на новом уровне – за СКА он последний раз играл в ноябре 2022-го.

24-летний Аноховский – похоже, кандидатура лично Тамбиева: они пересекались в «Сарыарке» и вместе выигрывали чемпионат Казахстана-2021. Никита играет на ключевой и проблемной для нашего хоккея позиции центрфорварда – и Олег Браташ накануне сильно сокрушался и о самом переходе Аноховского, и о том, что тренеров поставили перед фактом прямо перед матчем (что еще раз намекает на фармклубовость «Лады» – отдали любого, когда СКА захотел). Наверняка тренерский штаб «Адмирала» удачно впишет игрока в состав, но пока это тоже новичок из ВХЛ: Никита был лучшим бомбардиром и снайпером Тольятти в прошлом сезоне (22+19), но на высшем уровне у него всего 9 матчей за карьеру и 1+0.

По сути, Владивосток обменял самого звездного своего игрока на нападающего с такой статистикой. Иванова и Бучельникова в расчет не берем – взять хоккеистов в аренду можно было и без ухода Серебрякова.

Почему Серебряков уходит свободным агентом? Почему он вообще рвется в СКА?

Переход Серебрякова – не прямой обмен, а с расторжением контракта в «Адмирале». Причина простая – потолок зарплат.

В этом сезоне вратарь должен был получить 47 млн рублей – с такой суммой СКА превысил бы все допустимые ограничения. По подсчетам «СЭ», в платежке Питера – без учета лимитчиков по возрасту – сейчас 896 млн рублей. Понятно, что некоторые игроки из списка командированы в ВХЛ, но в целом развернуться там негде. И не исключено, что у Никиты до конца этого чемпионата будет минимально разрешенная сумма – 3 млн рублей за год, а основная часть денег перейдет на следующие сезоны.

Поэтому его желание оказаться в СКА здесь и сейчас со стороны выглядит еще страннее – летом он получил бы нормальный контракт с более-менее равномерно распределенной суммой (если б потом не попросили переписать, конечно). Но Серебряков уже хочет надеть синюю форму.

Все дело – в тренере вратарей Юрии Ключникове, который в прошлом сезоне работал в «Адмирале» и при котором Никита выдал лучший сезон в своей карьере. Ключников и Серебряков не только отлично сработались, но и сдружились.

«Он тренер новой школы, который поможет тебе психологически, поправит мелкие недочеты – объяснял вратарь в интервью Sports.ru. – То есть не полностью тебя сломает, переработает или еще что-то. Всегда подскажет, но самое главное – морально подготовит и будет с тобой честен. Расскажет, что не так, что ты должен сделать – да и вообще, как будет построен тренировочный процесс».

Весной Ключникова переманили на работу в СКА и в сборную России – по такой же схеме должен был пройти и Серебряков, договоренности уже были, но Питер все межсезонье пытался разобраться с потолком, а «Адмирал» не торопился расставаться со звездой, которая еще считалась ограниченно свободным агентом. Хотя на товарищеские матчи сборной Никита поехал – где и познакомился с Романом Ротенбергом:

«Я, наверное, никогда не видел человека, который настолько любит хоккей – прямо скажем, кайфует от него. Хочет выигрывать каждый матч, каждое единоборство. Это впечатляет. Ты видишь, как у него горят глаза, как он мотивирует игроков. Он пропитан игрой, особенно в сборной – эта его патриотичность. Ты и сам кайфуешь, погружаешься в эти эмоции».

Ротенбергу тоже понравилось работать с Серебряковым – он уже прокомментировал переход в своем телеграм-канале: «Мы уже работали вместе с ним в сборной России – и этот опыт был замечательным. Я на собственном опыте убедился в том, насколько это талантливый и перспективный голкипер. Теперь будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА! Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею!».

А теперь главный вопрос: кто такие Шома Изуми и Чхон Хюн Ли?

Вместе с Никитой Серебряковым СКА получил права на двух игроков – японца Шому Изуми и корейца Чхон Хюн Ли. Понятно, что сама по себе процедура символическая – «Адмиралу» нужно было что-то отдать с учетом того, что денежная компенсация выглядела бы странно – тем более, он уже шла в их направлении. Видимо, выбор пал на двух азиатских игроков. Так что там теперь у СКА за проспекты?

● Шома Изуми – 27-летний нападающий. За свою карьеру поиграл в четвертом дивизионе Швеции, высшем дивизионе Дании, а сейчас выступает за «Иокогаму» в Азиатской лиге. В прошлом сезоне 4+10 в 40 матчах. В чемпионате-2014/15 Шома заезжал в МХЛ, где сыграл 12 матчей за бердский «Кристалл» (0+0, 2 броска по воротам в сумме, среднее время – 3:53), а тренеры реально на пальцах объясняли ему игровое задание.

● Чхон Хюн Ли – тоже 27-летний форвард. И в его карьере нет абсолютно ничего примечательного: низшие юниорки Канады и США, игра в Азиатской лиге за «Анян» и «Дэмен», а так же за сборную Южной Кореи. В прошлом сезоне играл в третьем шведском дивизионе (6 матчей, 0+0) и, кажется, после этого закончил карьеру.

Права на этих игроков «Адмирал» получил на драфте юниоров-2013: японца выбрали в 1-м первом раунде под 35-м номером, корейца – во 2-м под 64-м. Разумеется, это был пиар-ход нового клуба для того, чтобы обратить на себя внимание соседних стран в регионе – никто не думал подписывать с ними контракты. Но оказалось, что спустя 10 лет они все-таки пригодились в КХЛ. И это единственный веселый момент во всем обмене Серебрякова.

Фото: vk.com/hcadmiral; РИА Новости/Александр Гальперин