Руд Буллит
Блог

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен

Никита Серебряков Никита Серебряков
переходы переходы
СКА СКА
Адмирал Адмирал
КХЛ КХЛ
Лада Лада
Даниил Мироманов Даниил Мироманов
Ли Чхон Хюн
Юрий Ключников Юрий Ключников
Никита Аноховский
Сергей Иванов
Дмитрий Бучельников
Хоккей Хоккей

Новые схемы армейцев.

То, о чем так долго говорили – полгода, если не больше – свершилось. Лучший вратарь сезона-2022/23 Никита Серебряков – теперь игрок СКА, в Питере он вновь будет работать с тренером Юрием Ключниковым, как и хотел.

Если б голкипер по ходу этой регулярки не покинул клуб, то, скорее всего, следующим летом как неограниченно свободный агент он все равно бы стал армейцем. Так что нынешний обмен – возможность для «Адмирала» хоть что-то урвать за хоккеиста. Итак, что же получит Владивосток в долгосрочной перспективе?

Один нападающий уровня ВХЛ. Все.

Вот подробности сделки: 

● «Адмирал» расторг контракт с Никитой Серебряковым. СКА заключил с ним контракт на 4 года.

● СКА расторг и заключил новый контракт с вратарем Сергеем Ивановым на два года;

● Нападающий Дмитрий Бучельников и вратарь Сергей Иванов отправились до конца сезона в «Адмирал» на правах аренды;

● СКА и «Адмирал» совершили обмен. Во Владивосток отправились нападающий Никита Аноховский, права на защитника Даниила Мироманова и денежная компенсация (по данным «Матч ТВ» – 100 млн рублей; «СЭ» говорит, что 120 млн), СКА получил права на нападающих японца Шому Изуми и корейца Чхон Хюн Ли.

СКА отдал сразу 4 игроков за Серебрякова. Почему же обмен неудачный?

Есть несколько причин так считать. Первый итог сделки – «Адмирал» остался без основного вратаря.

Да, Павел Хомченко временами показывает очень надежную игру, но явным номером один был именно Серебряков. Вместо Никиты из Питера переезжает 19-летний Сергей Иванов – перспективный вратарь, которого СКА еще по юниорам переманил из школы «Магнитки». Только есть нюансы. Например, то, что больше пяти матчей в КХЛ за сезон Иванов еще не проводил – и сложно сказать, как будет выглядеть на дистанции (хотя в отдельных играх бывает великолепен). Но главное – то, что это не переход, это аренда. Иванов во Владивостоке ровно до конца сезона, а дальше снова вернется в Питер. Отработай Серебряков свой контракт с «Адмиралом» до конца сезона – клуб только выиграл бы от этого.

Второй итог сделки – СКА, по сути, вообще ничего не потерял.

Бучельников и Иванов наберутся опыта в КХЛ и вернутся в армейскую систему уже в 2024-м. Даниил Мироманов играет за океаном – и не рвется обратно в КХЛ, а Никита Аноховский никогда не играл за СКА – его накануне выменяли из «Лады». По сути, все траты Питера – это нападающий «СКА-Невы» Владислав Курбатов, которого отдали в Тольятти за Аноховского, но это был игрок ВХЛ, его не рассматривали в главную команду.

Конечно, есть еще денежная компенсация – 100-120 млн. Но когда последний раз в СКА считали деньги?

Третий итог сделки – «Адмирал» получил нападающих уровня ВХЛ.

В распоряжении Тамбиева появились Дмитрий Бучельников и Никита Аноховский – первый временно, второй – минимум до конца сезона-2024/25. У 20-летнего Бучельникова – только 10 матчей в КХЛ и 1+1 в них. Вот так армейцы развивают молодых. В ВХЛ статистика куда лучше – 18+22 в 45 матчах, но ему все равно потребуется время для адаптации на новом уровне – за СКА он последний раз играл в ноябре 2022-го.

24-летний Аноховский – похоже, кандидатура лично Тамбиева: они пересекались в «Сарыарке» и вместе выигрывали чемпионат Казахстана-2021. Никита играет на ключевой и проблемной для нашего хоккея позиции центрфорварда – и Олег Браташ накануне сильно сокрушался и о самом переходе Аноховского, и о том, что тренеров поставили перед фактом прямо перед матчем (что еще раз намекает на фармклубовость «Лады» – отдали любого, когда СКА захотел). Наверняка тренерский штаб «Адмирала» удачно впишет игрока в состав, но пока это тоже новичок из ВХЛ: Никита был лучшим бомбардиром и снайпером Тольятти в прошлом сезоне (22+19), но на высшем уровне у него всего 9 матчей за карьеру и 1+0. 

По сути, Владивосток обменял самого звездного своего игрока на нападающего с такой статистикой. Иванова и Бучельникова в расчет не берем – взять хоккеистов в аренду можно было и без ухода Серебрякова.

Почему Серебряков уходит свободным агентом? Почему он вообще рвется в СКА?

Переход Серебрякова – не прямой обмен, а с расторжением контракта в «Адмирале». Причина простая – потолок зарплат.

В этом сезоне вратарь должен был получить 47 млн рублей – с такой суммой СКА превысил бы все допустимые ограничения. По подсчетам «СЭ», в платежке Питера – без учета лимитчиков по возрасту – сейчас 896 млн рублей. Понятно, что некоторые игроки из списка командированы в ВХЛ, но в целом развернуться там негде. И не исключено, что у Никиты до конца этого чемпионата будет минимально разрешенная сумма – 3 млн рублей за год, а основная часть денег перейдет на следующие сезоны. 

Поэтому его желание оказаться в СКА здесь и сейчас со стороны выглядит еще страннее – летом он получил бы нормальный контракт с более-менее равномерно распределенной суммой (если б потом не попросили переписать, конечно). Но Серебряков уже хочет надеть синюю форму.

Все дело – в тренере вратарей Юрии Ключникове, который в прошлом сезоне работал в «Адмирале» и при котором Никита выдал лучший сезон в своей карьере. Ключников и Серебряков не только отлично сработались, но и сдружились.

«Он тренер новой школы, который поможет тебе психологически, поправит мелкие недочеты – объяснял вратарь в интервью Sports.ru. – То есть не полностью тебя сломает, переработает или еще что-то. Всегда подскажет, но самое главное – морально подготовит и будет с тобой честен. Расскажет, что не так, что ты должен сделать – да и вообще, как будет построен тренировочный процесс».

Весной Ключникова переманили на работу в СКА и в сборную России – по такой же схеме должен был пройти и Серебряков, договоренности уже были, но Питер все межсезонье пытался разобраться с потолком, а «Адмирал» не торопился расставаться со звездой, которая еще считалась ограниченно свободным агентом. Хотя на товарищеские матчи сборной Никита поехал – где и познакомился с Романом Ротенбергом:

«Я, наверное, никогда не видел человека, который настолько любит хоккей – прямо скажем, кайфует от него. Хочет выигрывать каждый матч, каждое единоборство. Это впечатляет. Ты видишь, как у него горят глаза, как он мотивирует игроков. Он пропитан игрой, особенно в сборной – эта его патриотичность. Ты и сам кайфуешь, погружаешься в эти эмоции».

Ротенбергу тоже понравилось работать с Серебряковым – он уже прокомментировал переход в своем телеграм-канале: «Мы уже работали вместе с ним в сборной России – и этот опыт был замечательным. Я на собственном опыте убедился в том, насколько это талантливый и перспективный голкипер. Теперь будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА! Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею!».

А теперь главный вопрос: кто такие Шома Изуми и Чхон Хюн Ли?

Вместе с Никитой Серебряковым СКА получил права на двух игроков – японца Шому Изуми и корейца Чхон Хюн Ли. Понятно, что сама по себе процедура символическая – «Адмиралу» нужно было что-то отдать с учетом того, что денежная компенсация выглядела бы странно – тем более, он уже шла в их направлении. Видимо, выбор пал на двух азиатских игроков. Так что там теперь у СКА за проспекты?

● Шома Изуми – 27-летний нападающий. За свою карьеру поиграл в четвертом дивизионе Швеции, высшем дивизионе Дании, а сейчас выступает за «Иокогаму» в Азиатской лиге. В прошлом сезоне 4+10 в 40 матчах. В чемпионате-2014/15 Шома заезжал в МХЛ, где сыграл 12 матчей за бердский «Кристалл» (0+0, 2 броска по воротам в сумме, среднее время – 3:53), а тренеры реально на пальцах объясняли ему игровое задание.

● Чхон Хюн Ли – тоже 27-летний форвард. И в его карьере нет абсолютно ничего примечательного: низшие юниорки Канады и США, игра в Азиатской лиге за «Анян» и «Дэмен», а так же за сборную Южной Кореи. В прошлом сезоне играл в третьем шведском дивизионе (6 матчей, 0+0) и, кажется, после этого закончил карьеру.

Права на этих игроков «Адмирал» получил на драфте юниоров-2013: японца выбрали в 1-м первом раунде под 35-м номером, корейца – во 2-м под 64-м. Разумеется, это был пиар-ход нового клуба для того, чтобы обратить на себя внимание соседних стран в регионе – никто не думал подписывать с ними контракты. Но оказалось, что спустя 10 лет они все-таки пригодились в КХЛ. И это единственный веселый момент во всем обмене Серебрякова.

«Жена терпеть не могла хоккеистов, а я – фигурку. Теперь разбираюсь, где тройной аксель». Интервью с лучшим вратарем КХЛ

Чудеса в КХЛ: вратарь «Авангарда» дважды примагнитил шайбу от штанги

СКА проиграл «фарму»! Мичков ушел три недели назад, а теперь – гол и две передачи

Фото: vk.com/hcadmiral; РИА Новости/Александр Гальперин

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Мерзость и гадость. Что хочет, то ворочет вротенберг
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Угловой буллит
Желаю Серебряку провалиться. Мерзостью разит на километры от этой болотной помойки и её клоуна. Вся страна уже искоренне ненавидит их
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jean-Paul
Как будто у Адмирала был какой то выбор
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimpa
Даже не интересно читать конкретно про схему обмена, детали. Вротенберх захотел игрока, он его получил. Никакие правила не работают. Тут отдельная вселенная, свой мирок. Выглядит мерзко, унижает лигу и большинство остальных команд. Тьфу на ска ещё раз.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rinat_rin
Мутная схема. И не надо говорить, что фармы СКА - Витязь, Сочи и Лада. К ним теперь смело можно добавить Адмирал и еще пару команд. Газпром рулит!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
Ответ Саша Чугунков
Комментарий удален модератором
он настолько боится проиграть , кучерявый этот , что уже не знает кого ещё покупать...на самом деле этот ска и эта наглая физиономия просто в край уже надоели со своим беспределом ...ну как можно это принимать и поддерживать , я про недалеких оставшихся болельщиков этой команды ....
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек_Легенда
Если мы в этом сезоне КГ так и не возьмем, будет максимально комично. Особенно, если отлетим от ЦСКА опять)

А переход этот полная шляпа. Система в край ахренела
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Чугунков
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AERN
В КХЛ всю спортивку убивает. Ух вот огонь будет, когда будет рассказывать каким трудами он зарабатывает свои победы. Просто спб обычный народ не обманет. На Серебрякова вся команда играла он и тащил, а в СКА болт забьют за него так падать и будет решетом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
И ни одного комментария в защиту СКА. За денежных мешков даже на солевом болоте никто не болеет. Потому что стыдоба болеть за такое вот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот24
Ответ Человек_Легенда
Если мы в этом сезоне КГ так и не возьмем, будет максимально комично. Особенно, если отлетим от ЦСКА опять) А переход этот полная шляпа. Система в край ахренела
да не возьмём конечно, пока у руля Клоун, который просто собирает всех хорошо сыгравших игроков, так и будем проигрывать. Не видать нам кубка с Ротенбергом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий