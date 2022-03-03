Никита Гусев в одиночку вынес минское «Динамо»: набрал 6 очков всего за 2 периода

Это рекорд лиги.

Никита Гусев – лучший бомбардир сборной России на Олимпиаде-2022. Он не забивал, но стабильно раздавал передачи – и набрал в Пекине 6 очков, хотя все наверняка ждали именно от него спасительного гола в финале. Не получилось.

Зато февральский турнир позволил Гусеву не растерять форму (а скорее, даже набрать ее к плей-офф) во время этой нелепо огромной паузы в чемпионате. В первом матче серии с минским «Динамо» Гусев просто рвал и метал, набрав за вечер (а вернее даже за 2 периода) 1+5 – новый рекорд лиги. Больше 5 очков в кубковом матче до него не выбивал никто.

Свой единственный гол Гусев забил, исполняя буллит – его назначили за того, что Владислав Еременко не по правилам снес Никиту при выходе один-на-один.

В остальное время нападающий раздавал передачи – направо и налево. В прямом смысле.

Вот пасом из левого круга вбрасывания помогает Бурдасову открыть счет голам в этом плей-офф.

А вот отдает Кузьменко уже почти на пустые ворота.

И еще раз Кузьменко – красивым переводом из правого круга вбрасывания.

И так в сумме 5 раз – при этом не было ни одного «мусорного» паса: все голевые передачи Гусева были первые, непосредственно перед тем, как шайба заходила в ворота. Мощный матч.

«В первую очередь это командная победа, – начал на пресс-конференции Роман Ротенберг. – Мы выполнили игровой план на все 100%. Готовимся к следующей игре. Можем играть лучше и в зоне обороны, и в зоне атаки – работа продолжается. А Никиту Гусева надо поздравить: он сегодня установил рекорд в плей-офф. Все только начинается».

За 40 минут матча с «Динамо» нападающий набрал столько же очков, сколько за весь олимпийский турнир в Пекине – с той лишь разницей, что тут он еще и забил. При таком сопоставлении напрашивается много выводов на скорую руку, но прежде чем доказывать, что в сборной не знали, как максимально полезно использовать нападающего, стоит последить за следующими матчами серии.

Хотя задел для лучшего бомбардира плей-офф у Гусева уже неплохой.

1-й раунд

Счет в серии – 1-0

Фото: ХК СКА