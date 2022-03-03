Никита Гусев в одиночку вынес минское «Динамо»: набрал 6 очков всего за 2 периода

Это рекорд лиги.
Никита Гусев – лучший бомбардир сборной России на Олимпиаде-2022. Он не забивал, но стабильно раздавал передачи – и набрал в Пекине 6 очков, хотя все наверняка ждали именно от него спасительного гола в финале. Не получилось.
Зато февральский турнир позволил Гусеву не растерять форму (а скорее, даже набрать ее к плей-офф) во время этой нелепо огромной паузы в чемпионате. В первом матче серии с минским «Динамо» Гусев просто рвал и метал, набрав за вечер (а вернее даже за 2 периода) 1+5 – новый рекорд лиги. Больше 5 очков в кубковом матче до него не выбивал никто.
Свой единственный гол Гусев забил, исполняя буллит – его назначили за того, что Владислав Еременко не по правилам снес Никиту при выходе один-на-один.
В остальное время нападающий раздавал передачи – направо и налево. В прямом смысле.
Вот пасом из левого круга вбрасывания помогает Бурдасову открыть счет голам в этом плей-офф.
А вот отдает Кузьменко уже почти на пустые ворота.
И еще раз Кузьменко – красивым переводом из правого круга вбрасывания.
И так в сумме 5 раз – при этом не было ни одного «мусорного» паса: все голевые передачи Гусева были первые, непосредственно перед тем, как шайба заходила в ворота. Мощный матч.
«В первую очередь это командная победа, – начал на пресс-конференции Роман Ротенберг. – Мы выполнили игровой план на все 100%. Готовимся к следующей игре. Можем играть лучше и в зоне обороны, и в зоне атаки – работа продолжается. А Никиту Гусева надо поздравить: он сегодня установил рекорд в плей-офф. Все только начинается».
За 40 минут матча с «Динамо» нападающий набрал столько же очков, сколько за весь олимпийский турнир в Пекине – с той лишь разницей, что тут он еще и забил. При таком сопоставлении напрашивается много выводов на скорую руку, но прежде чем доказывать, что в сборной не знали, как максимально полезно использовать нападающего, стоит последить за следующими матчами серии.
Хотя задел для лучшего бомбардира плей-офф у Гусева уже неплохой.
1-й раунд
- Дата проведения
- 2 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 3 Моисеев (Гусев, Воробьев)
- 1:1 – 12 Варфоломеев (Гудачек, Теденбю)
- 1:2 – 14 Теденбю (Граовац, Крейчик)
- 2:2 – 22 Кузьменко (Гусев)
- 3:2 – 24 Лехтонен (Гусев, Кузьменко)
- 4:2 – 25 Гусев ()
- 5:2 – 29 Кемппаинен (Лехтонен, Бурдасов)
- 6:2 – 33 Фальковский (Комаров, Пыленков)
- 7:2 – 37 Бурдасов (Гусев)
- 8:2 – 40 Кузьменко (Гусев, Лехтонен)
- 8:3 – 58 Горбунов ()
- Вратари: Юханссон 12/15 – Колосов 10/13, Рыбар 18/23, Сапего, Варфоломеев.
Счет в серии – 1-0
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Фото: ХК СКА
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