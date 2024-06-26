Алаба празднует первое место Австрии на групповом этапе Евро - он сыграл важную роль в успехе команды 💪🏻

Давид Алаба был очень рад узнать, что сборная Австрии завершила групповой этап Евро на первом месте.

Посмотрите на эти объятия с главным тренером австрийцев Ральфом Рангником. И все это произошло в день рождения Давида, которому исполнилось 32 года – отличный подарок!

Алаба вошел в тренерский штаб Рангника на Евро, выступая в качестве «неиграющего капитана», который все еще восстанавливается после серьезной травмы.

Австрия возглавила группу с Францией, Нидерландами и Польшей, так что это, несомненно, огромное достижение для их национальной команды.