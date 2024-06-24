Хоселу уезжает в СА. «Реал» хотел выкупить испанца, но он пересмотрел планы после трансферов Мбаппе и Эндрика

Хоселу решил не оставаться в «Реале» после окончания этого сезона, сообщает Мигель Анхель Диас из Cope.

Нападающий пересмотрел свои планы на фоне прихода Килиана Мбаппе и Эндрика. Следующий клуб испанца станет известен в ближайшие дни. Это будет саудовская лига.

Изначально «Реал» планировал выполнить условие о выкупе Хоселу за 1,5 млн евро и оставить его в клубе на следующий сезон. В этом сезоне 34-летний футболист забил 18 мячей и отдал три результативные передачи за «Реал».