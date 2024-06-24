Винисиус покидает «Реал», но это другой Винисиус

Этап Винисиуса Тобиаса в «Мадриде» подошел к концу. Футболист попал в Королевский клуб два года назад из донецкого «Шахтера», «Реал» решил не использовать право выкупа Винисиуса за 10 млн евро.

Срок аренды футболиста заканчивается, он так и не смог убедить клуб, что достоин стать приемником Дани Карвахаля на правом фланге.

Винисиус в своих социальных сетях подтвердил, что покидает «Реал Мадрид», поблагодарив клуб за опыт.

«Пришла пора прощаться! Это были прекрасные два года опыта, роста и обучения. Я хочу выразить бесконечную благодарность тренерскому штабу, руководству клуба и товарищам по команде. Я благодарен за возможность носить эту футболку. Скоро увидимся, мадридисты. Спасибо за все».

Винисиус, выступавший за «Кастилью» Рауля, покидает клуб. На его счету только один выход в составе первой команды – в Кубке Короля против «Арандиньи». А за филиал Винисиус провел 61 матч и сделал 14 результативных передач.