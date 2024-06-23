«Врач сказал, что футбольные дни закончились». Начо мог закончить карьеру уже в 12 лет

Начо Фернандес провел в мадридском «Реале» долгих 23 года. Защитник помог завоевать 26 титулов – так много только у него и Луки Модрича.

Всего три недели назад он выиграл 15-й для «Реала» титул победителя Лиги чемпионов с капитанской повязкой.

Но всего этого могло бы и не быть... из-за диабета. Этот диагноз врачи поставили Начо в 12 лет.

«Я должен был поехать на турнир с «Мадридом», но вынужден был пропустить его, потому что почувствовал недомогание», – вспоминает испанец. – «Я пошел к врачу, но не к эндокринологу. Он сказал мне, что мои футбольные дни закончились. В те выходные мне пришлось очень несладко.

Через три дня я пошел к доктору Рамиресу, который стал моим постоянным эндокринологом и которого я очень полюбил. Он сказал мне совершенно противоположное: футбол для меня ни в коем случае не закончился. Более того, я должен продолжать играть, потому что физические упражнения очень важны. В тот понедельник моя жизнь началась заново.

Конечно, это сложно, потому что приходится заботиться о себе в три раза больше, чем обычному человеку, но в какой-то мере это помогает. Приходится больше следить за питанием и отдыхом. Это делает вас более ответственным, потому что вам всегда приходится носить с собой оборудование [инсулин, монитор и т. д.]».