Хоселу объяснил, почему Мариано и Йович провалились в «Реале»

Хоселу прибыл в «Реал» прошлым летом в качестве запасного нападающего. Испанец знал, что не будет играть регулярно, но ухватился за возможность обеими руками.

К концу сезона на счету Хоселу 17 голов и 3 передачи. Ему также посчастливилось выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу.

На вопрос, почему другие запасные нападающие, такие как Мариано и Лука Йович, не добились такого же успеха в «Реале», Хоселу ответил: «Йович и Мариано — игроки высокого уровня, они получили много травм».

Возможно, Хоселу прав в своей оценке двух нападающих. Мариано был зверем во время своего пребывания в «Лионе», где он забил 21 гол в 48 играх. Это убедило «Реал» заплатить 21,5 миллиона евро.

Однако по возвращении Мариано боролся со своей формой и физической подготовкой и забил за клуб всего 12 голов в 84 играх за четыре сезона.

Что касается Йовича, то его время в Мадриде было еще хуже. Серб был подписан за 63 миллиона евро в 2019 году, но так и не оказался достойным этой суммы.