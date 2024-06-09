«Мы уже такое видели». Тебас оценил потенциальное влияние Мбаппе на «Мадрид»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас преуменьшил потенциальное влияние Килиана Мбаппе на «Мадрид».

«Переход Мбаппе в «Реал Мадрид» может увеличить разрыв с «Барсой»? Нужно играть на поле», − сказал он.

«Такое мы уже увидели, когда перешел Азар: «Мадрид» будет намного лучше. Потом оказалось, что все не так хорошо. Футбол − командный вид спорта, и никогда не знаешь, что будет дальше».

«У «ПСЖ» был Месси с Неймаром и Мбаппе, и они планировали одно, а вышло совсем другое. Футбол, к счастью, не математика».

Тебас знает, о чем говорит. Безусловно, Мбаппе − талантливый игрок, но его влияние можно оценить только на поле. Пока что он не провел за новую команду ни одной минуты.

В конце концов, существует немало разговоров о том, как он впишется в команду Карло Анчелотти.