💣 Виртц перейдет в «Реал» следующим летом. «Мадрид» договорился с «Байером» и Флорианом
«Реал Мадрид» близок к подписанию Флориана Виртца из «Байера». По информации Marca, между Мадридом и Леверкузеном достигнуто два соглашения по поводу трансфера хавбека.
Первое относится к клубам: договоренность гарантирует, что плеймейкер не покинет немецкий клуб этим летом. Второе - личные условия контракта, которые обговорены и согласованы с самим футболистом.
Виртц забил 18 голов и отдал 20 результативных передач в 49 играх во всех соревнованиях.
Предполагается, что сделка с «Леверкузеном» обойдется королевскому клубу в 150 миллионов евро.
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