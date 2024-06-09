💣 Виртц перейдет в «Реал» следующим летом. «Мадрид» договорился с «Байером» и Флорианом

«Реал Мадрид» близок к подписанию Флориана Виртца из «Байера». По информации Marca, между Мадридом и Леверкузеном достигнуто два соглашения по поводу трансфера хавбека.

Первое относится к клубам: договоренность гарантирует, что плеймейкер не покинет немецкий клуб этим летом. Второе - личные условия контракта, которые обговорены и согласованы с самим футболистом.

Виртц забил 18 голов и отдал 20 результативных передач в 49 играх во всех соревнованиях.

Предполагается, что сделка с «Леверкузеном» обойдется королевскому клубу в 150 миллионов евро.