За Ардой Гюлером выстроилась очередь из клубов

19-летний Арда Гюлер – один из самых востребованных игроков в это трансферное окно. Уже выстроилась очередь из клубов, заинтересованных в аренде футболиста на предстоящий сезон.

«Хетафе» уже обратился к «Мадриду», Жозе Моуринью, новый тренер турецкого «Фенербахче», заявил, что был бы рад поработать с Гюлером. Среди испанских команд, помимо «Хетафе», игроком интересуется «Бетис».

Тут нет ничего нового, еще зимой некоторые из перечисленных команд хотели заполучить Гюлера в аренду. В «Мадриде» пока не готовы отпустить Арду. Руководство клуба и тренерский штаб считают, что турок может быть очень полезен «Реалу» в будущем сезоне.

Арда Гюлер пока получил не так много игрового времени из-за травм, но смог проявить себя на финальном отрезке сезона.